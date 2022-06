Anette Cuburu presumió el físico de William Valdés: “Cubano hermoso”

Los rumores sobre su supuesto romance siguen creciendo.

Anette Cuburu dejó sin palabras a sus seguidores de redes sociales con un video donde presumió los encantos físicos de William Valdés, su querido compañero de Venga la Alegría con quien actualmente está envuelta en el escándalo por rumores sobre su supuesto romance. Aunque fue hace unas semanas cuando los conductores desmintieron su noviazgo, las especulaciones retomaron fuerza tras la filtración de un video donde aparecen muy acaramelados.

En medio de la euforia que desató el controversial fragmento audiovisual tomado durante una transmisión del matutino de TV Azteca, la oriunda de Mexicali, Baja California, recurrió a sus historias de Instagram para publicar un mensaje en apoyo al ex conductor de Despierta América, quien está por conseguir su primer millón de seguidores dentro de la misma aplicación.

“William Valdés, que tiene ese trasero cubano hermoso, está a punto de llegar al millón... el millón, el millón, a ver la boquita, baby, diles que te sigan”, se escucha decir a la presentadora de televisión.

La mexicana recién cumplió 47 años, mientras que el cubano tiene 28 años. (Fotos Instagram: @williamvaldes, @anetteoficial)

“Siganme, porfa, ya quiero llegar al millón de seguidores”, comentó William Valdés y Anette Cuburu cerró su mensaje con la siguiente frase: “¡Qué bonito, querubín”.

Los halagos que lanzó la mexicana solo reforzaron las especulaciones sobre su supuesta relación amorosa. Cabe aclarar que dichos rumores no son recientes, pues iniciaron desde hace varios meses atrás debido a la estupenda relación que ambos conductores reflejan ante las cámaras de VLA.

La situación creció cuando William Valdés participó en Los reyes del playback, un reality de imitación donde concursaron algunos conductores del matutino. De hecho, usuarios de redes sociales recuperaron algunos momentos que se vivieron entre ambos conductores, donde resaltaron comentarios halagadores.

“Nos gustó ese peinado”, dijo en alguna ocasión Anette Cuburu. “¿Te gusta?... nos gustó o te gusta”, preguntó William Valdés, a lo que su compañera respondió: “Nos gustó al público y a mí, para que lo repitas, me gusta, me gusta, papi”.

Tras lo ocurrido, la presentadora aprovechó su turno en el juego Sin palabras para desmentir su romance con su joven compañero: “Ayer me escribió una señora, a la que le mando un beso, que me dice: ‘Que asaltacunas por andar con William’ ¡Que no ando con William !”, expresó en mayo del 2022 en Venga La Alegría, a lo que Patricio Borghetti no dudó en agregar “Son rumores, son rumores” -referencia a la canción El Venao-.

Sin embargo, el reciente video que circula en redes sociales donde se puede ver al cubano abrazando muy cariñosamente a Anette mientras “le da un beso en la boda”, revivió los rumores sobre el escandaloso noviazgo. El fragmento del programa recuperado por una cuenta de fans en TikTok se llenó con opiniones divididas al respecto.

Los conductores de Venga La Alegría fueron captados en controversial momento.

“‘Esta mayor que usted lo quiere conocer, por su forma de hablar me va a enloquecer…'cámara Anette ya deja que el pequeño William se te declare”. “Esa tensión ya llegó al límite y si van a salir otra vez a decir que ‘Nada que ver’ mejor que ni lo hagan porque ese agarrón de pompis solo se da cuando la cosa va muy enserio”. “Ni Judas Iscariote negó tantas veces a Jesús como lo hace Anette Cuburu con William Valdés”. “‘Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas pero edades´ ja, ja, ja. Eso ya no importa en pleno 2022, a mi me gusta como se ven”, fueron algunas reacciones.

