Cafe colombiano sufre caída histórica en 2026: disidencias de las Farc tendría amenazado a productores

La producción de café en Colombia cayó un 28% en 2026 debido a condiciones climáticas extremas y aumento de extorsiones armadas - crédito Agencia de Desarrollo Rural

En 2026, la producción cafetera colombiana enfrenta un retroceso sin precedentes, con una caída del 28% atribuida a la combinación de fenómenos climáticos y un aumento de extorsiones armadas en zonas rurales.

Esta situación amenaza el sustento de más de 540.000 familias productoras, impactando el mercado nacional e internacional del café, según una reciente investigación adelantada por El Colombiano.

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La producción de café en Colombia ha bajado drásticamente en 2026 debido a lluvias persistentes, la amenaza del fenómeno de El Niño y la presión ejercida por grupos armados, que estarían exigiendo pagos ilegales por cada árbol sembrado.

Esta combinación habría reducido la cosecha, elevado los costos y puesto en riesgo la seguridad y el futuro de miles de productores, lo que se refleja en una disminución alarmante tanto de los volúmenes de café como de los ingresos del sector.

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El precio interno del café cayó un 26,8% en abril de 2026 y las exportaciones disminuyeron un 15% en el mismo periodo, afectando la economía nacional - crédito imagen ilustrativa Infobae

El sector cerró 2025 con una cosecha récord de 14,8 millones de sacos de 60 kilos y exportaciones por 13,3 millones de sacos, con ingresos de más de 5.400 millones de dólares para el país. Sin embargo, entre mayo de 2025 y abril de 2026 la producción sumó solo 12,4 millones de sacos, lo que equivale a una reducción del 17% respecto al periodo anterior.

En el primer cuatrimestre de 2026, la caída fue del 28%, comparada con el mismo periodo de 2025, con una producción de apenas 3,2 millones de sacos, frente a los 4,5 millones del año pasado.

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El precio interno por carga también cayó 26,8% en abril, situándose en $2.229.900 pesos. Las exportaciones disminuyeron un 15% en abril y un 7% en el periodo de 12 meses evaluado, alcanzando 11,9 millones de sacos exportados, según información de El Colombiano.

Impacto climático y económico en la producción cafetera

El fenómeno de El Niño es la principal preocupación del sector, con una probabilidad del 82% de consolidarse entre mayo y julio de 2026. Caficultores reportan floraciones irregulares y una posible extensión de la cosecha principal hasta principios de 2027, según Ana María Bermúdez, directora ejecutiva del Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia. En este departamento, la producción podría caer entre 15% y 20% respecto al ciclo anterior.

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La variabilidad climática está generando menor producción y calidad. Las altas temperaturas, la falta de lluvias y el incremento de plagas afectan negativamente. Productores como Esteban Peláez insisten en que, aunque los cafetales bien nutridos resisten mejor, el rendimiento igual disminuye y se prevé un aumento del precio solo si la oferta se reduce.

El fenómeno de El Niño y la inestabilidad climática han generado floraciones irregulares y una posible extensión de la cosecha principal en Colombia - crédito Freepik

“El calor aumenta plagas y enfermedades. El Niño representa un reto para el manejo agronómico de los cultivos”, señaló el cafetero al diario nacional.

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Asimismo, Álvaro Gaitán, gerente técnico de la Federación Nacional de Cafeteros, señaló que es necesario completar la primera fertilización del año y vigilar la presencia de broca. Además, el costo de los fertilizantes ha aumentado más de un 50% debido a las tensiones en el Golfo de Ormuz y la guerra entre Estados Unidos e Irán.

“Siguen vigentes condiciones de tasa de cambio, precio internacional y costo de insumos por efecto de la situación en el estrecho de Ormuz, que inciden externamente en la rentabilidad de los productores”,señaló el gerente a El Colombiano.

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En el contexto internacional, la recuperación de la producción en Brasil, cuya cosecha proyectada es de 71,4 millones de sacos y un crecimiento anual del 11,5%, ha empezado a presionar los precios internacionales a la baja. La apreciación del peso colombiano también reduce la rentabilidad de los exportadores, con pérdidas de hasta $550.000 por carga vendida.

Extorsión y amenazas armadas contra los caficultores

En amplias regiones se ha intensificado la extorsión armada. Grupos disidentes de las Farc, como el frente Iván Díaz en Huila, han implantado esquemas de cobro por cada árbol de café, amenazando a productores y líderes comunales. Los pagos exigidos varían entre $100 y $300 por árbol, según denuncias recogidas en municipios como Algeciras, Campoalegre y El Hobo.

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La extorsión de grupos armados en regiones cafeteras impone cobros ilegales por cada árbol de café, afectando directamente los ingresos rurales - crédito AFP

Este mecanismo, alertado por líderes y en debates de seguridad departamentales, desvía las ganancias del sector hacia los grupos armados, afectando de manera directa los ingresos rurales e instaurando el miedo en la vida cotidiana de las comunidades cafeteras.

Estudios académicos reportan que siete de cada diez caficultores colombianos han recibido llamadas extorsivas, aunque solo una minoría denuncia por temor a represalias. En Antioquia y otras regiones, las tasas de extorsión llegan a 65 casos por cada 100.000 habitantes, fenómeno agravado por la ausencia estatal y la histórica presencia de cultivos ilícitos.

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La extorsión actual no solo implica amenazas, sino presión económica constante por carga transportada, hectárea o árbol cultivado. Esto afectaría la capacidad de innovación y el acceso de los productores a cooperativas y mercados de mayor valor agregado.

Entre 2014 y 2023, la extorsión en Colombia creció más del 70%, con un máximo de 10.560 denuncias. Ser municipio cafetero y zona priorizada para el posconflicto incrementa el riesgo estructural de estas amenazas.

Para afrontar la crisis, la Federación Nacional de Cafeteros ha activado apoyos económicos a través del Fondo de Estabilización de Precios del Café, asignando $40.000 millones sin comprometer el capital principal. El Ministerio de Agricultura ha dispuesto $10.000 millones mediante el programa FAIA Café, para facilitar la fertilización y proteger la productividad.

El gerente general de la Federación, Germán Bahamón, resaltó que proteger el ingreso del productor es fundamental para mantener la producción y la economía rural. Desde sectores gremiales y empresariales se exige mayor presencia institucional y recursos para seguridad y desarrollo social.

Las autoridades locales y regionales, como el gobernador del Huila, promueven acciones contra la criminalidad, como la compra de equipos de rastreo telefónico y el refuerzo de operativos en zonas clave.

Académicos y empresarios sostienen que la expansión de la extorsión y la inseguridad han reducido la inversión, limitado la movilidad de la mano de obra y frenado el avance hacia cafés especiales, profundizando el ciclo de pobreza y vulnerabilidad rural.