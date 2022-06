Pablo Montero dio la cara tras deuda de 15 mil pesos a un restaurante: “Voy mucho y consumo muchísimo”

Montero aseguró que el adeudo en el restaurante ya quedó saldado (Foto: Cuartoscuro)

Pablo Montero aclaró lo sucedido hace algunos días, cuando salió de un restaurante de la Ciudad de México sin haber pagado una suma de 15 mil pesos correspondiente a la cuenta de la mesa donde el cantante se encontraba cenando.

La situación fue muy criticada pues además de haber ocurrido en medio del escándalo generado por el cantante al no presentarse a la grabación del último capítulo de El último rey: el hijo del pueblo dejando “plantada” a toda la producción de Juan Osorio, Montero simplemente “se escabulló” dejando la cuenta sin pagar.

Ahora, casi tres semanas después del incidente, el intérprete de regional mexicano dio la cara y su explicación sobre lo sucedido: “Yo fui a cenar y de repente llegó una persona, y llegó con varias mujeres, las mujeres empezaron a hacer cosas raras y yo me paré y me fui”, comenzó a relatar Pablo en un reciente encuentro con la prensa.

El intérprete dijo ser cliente asiduo del lugar (Foto: Getty Images)

El cantante de ranchero dijo que se encontraba con un empresario en la misma mesa, quien se molestó por las “cosas raras” que ocurrían: “Yo cada rato voy a ese restaurante y consumo mucho, yo me paré, yo estaba con una persona también que se molestó, la fui a dejar a su habitación. Cuando yo bajé me dice el capitán ‘Ya se fueron todos, te dejaron la cuenta’ y le dije ‘pero yo por qué voy a pagar la cuenta de estas personas que ni conozco’”, añadió

El cantante de La piquito de oro aseguró que pudo liquidar posteriormente su cuenta, no así la de los otros comensales, a quienes dijo no conocer.

“A estas personas ni las conozco y si yo me subí de ahí es porque estaban haciendo cosas que no me gustaron, porque yo estaba con una persona, con un empresario, lo dejé ahí, yo bajo y me dicen ‘no, es que te dejaron tu cuenta a ti’, y les digo ‘¿y por qué no les cobraste a ellos su cuenta? Yo te pago lo que yo consumí, o te pago es más, la mitad’”, relató el hombre de 47 años.

Pablo aseguró que pudo liquidar la deuda con el establecimiento, tras ser captado por la revista TVNotas en su "huída" (Foto: @pablomoficial/Instagram)

“Total ya aparecieron las dos personas que estaban con estas mujeres, ya pagaron su parte y yo ya pagué la mía, ya quedó todo arreglado”, destacó.

El también actor de telenovelas como Vivo por Elena, Abrázame muy fuerte y Qué bonito amor dejó en claro que dicha deuda ya está saldada. “Yo a ese lugar voy mucho y consumo muchísimo, entonces ni modo que me voy a desaparecer del mapa por 15 mil pesos, eso ya se pagó y punto, ya está todo aclarado, ya se pagó”, recalcó.

De la misma forma, Montero aseguró que no llegó a una presentación que tenía pactada en la Ciudad de México porque el lugar no cumplió con lo que él requería para hacer su espectáculo como acostumbra a hacerlo. Se trata del restaurante “La polar”, famoso por su ambiente campirano mexicano y la comida que se sirve.

El actor está en medio de la polémica por su supuesta adicción al alcohol (Foto: Instagram/@pablomoficial)

“Tú ve y pregúntale a la persona por qué no fui, porque no llenaron los requisitos del raider, si no hay un raider, porque yo traigo 25 músicos, y no hay más que 10 micrófonos, no puedo presentarme, o sea, ni me deben, ni les debo, ni nada, pero sí no se cumple con los requisitos de un raider, punto es todo, y lo del restaurante ya está aclarado”, aclaró respecto al evento donde fue citado junto al también cantante Lupillo Rivera, quien sí acudió a la presentación.

Recientemente el intérprete de Hay otra en tu lugar habló sobre su rumorado alcoholismo y destacó que mantiene su estilo de vida bajo control.

“Cuando yo tengo un problema como... lo que pueda pasar, diferentes problemas, en este caso sobre lo que me estás preguntando, siempre me atiendo y trato de hacerlo”, advirtió, visiblemente molesto, Montero a los medios de comunicación. “Ya estoy ahorita haciéndolo porque tengo mucho trabajo”.

