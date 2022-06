La revelación de Alejandro a su padre Vicente Fernández por ser considerado “amanerado”: “Se llama ser metrosexual”

Según la bioserie no autorizada, a Vicente Fernández no le gustaba la forma de vestir de Alejandro (Fotos: Twitter/@NubiaArizaga/Instagram/@alexoficial)

La bioserie no autorizada de Vicente Fernández para Televisa Univision, en su segunda temporada, sigue dando de qué hablar y generando grandes controversias en la dinastía del Charro de Huentitán y todos aquellos personajes que ha abordado de una manera aparentemente libre, pero que según los televidentes solo son un gancho para subir el rating, sin importar el renombre de sus estrellas.

Aunque por lógica los familiares directos al cantante iban a ser retomados dentro de la historia, los televidentes ya han expresado en sus redes sociales que de alguna manera se le ha intentado dar prioridad al hijo de Juan Osorio y los personajes que interpreta, como lo es la versión juvenil de Alejandro Fernández. Pese a la controversia, se han mostrado recientemente nuevas versiones de cómo era la relación del Potrillo con Chente.

Alejandro Fernández ha desaprobado dicha serie (AP Photo/Marco Ugarte, archivo)

“Mírate los trapos, no me gusta que andes así!”, le grita Vicente Fernández su hijo Alejandro, quien se defiende: “Se llama metrosexual… y es la moda”, fue parte de la escena entre Pablo Montero y Emilio Marcos donde se insinúa que al intérprete de grandes clásicos musicales como Un millón de primaveras, Acá entre nos y Estos celos no le gustaba la actitud y vestimenta de su hijo menor por ser considerada como femenina y amanerada.

La controversia no solo quedó en un capítulo, pues a pesar de los grandes saltos temporales -no comprendidos por los televidentes y la crítica profesional- la idea es retomada de manera constante cada que hay algún tipo de diálogo entre los actores. Esta situación ha generado diversos debates en redes sociales pues mientras algunos aseguran que se está abordado de manera franca la que fuera una evidente molestia entre los cantantes años atrás cuando Vicente Fernández estaba vivo, otros aseguran que es una forma de causar morbo al insinuar una supuesta homosexualidad o bisexualidad en el Potrillo.

Juan Osorio podría planear una tercera entrega Fotos: Cuartoscuro

“Una vez más Juan Osorio dando un protagonismo donde no lo hay y en una situación que sí así hubiera sido a nadie le importa porque Alejandro siempre fue libre”. “Pongamos que el Potrillo si era súper metrosexual pero que necesidad hay de ver ese tipo de diálogos como La Rosa de Guadalupe hechos por Emilio Marcos nada más para a fuerzas mantenerlo en la historia”. “El nepotismo de Juan Osorio en su máximo nivel, lo peor es que Emilio Marcos nada que ver con Alejandro y sí fuera cierto lo de una orientación sexual diferente a la heterosexual, eso creo que sí es una falta de respeto ponerlo a nivel nacional”, fueron parte de los comentarios.

De conquistar al público mexicano con “Aristemo” a ser abucheado en redes sociales

La versión juvenil de Alejandro Fernández que el productor Juan Osorio le otorgó a su hijo con Niurka Marcos parece no haber sido del agrado del público y es que hasta sus fans más leales -que nacieron en la ya conocida pareja Aristemo- mencionaron que los diálogos y escenas que se le han otorgado hacen que su trabajo se viera afectado en la mayor parte de sus apariciones, siendo calificada su actuación como “acartonada”, “exagerada” e incluso cuestionada de porque él fue asignado para interpretar al Potrillo si físicamente “no se parecen”.

Emilio Osorio ha sido muy criticado (Foto: Instagram/@elultimoreymx)

Por su parte, Emilio Marcos se ha mostrado muy contento por el proyecto que Televisa Univision le asignó a su padre y aunque suele no escribir nada referente a la ola de críticas que ha recibido su trabajo, cada que puede deja fotografías y mensajes donde se le puede observar contento por la bioserie que ya hasta la calificó como un trabajo de “pura calidad”.

SEGUIR LEYENDO: