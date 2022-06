Tunden a Luisito Comunica por decir que su lujoso departamento es una pesadilla: “Su vida en la opulencia”

Luisito Comunica (Foto: Captura de pantalla/ YT Luisito Comunica)

Luisito Comunica es uno de los youtubers mexicanos más famosos, debido a sus múltiples videos sobre sus viajes alrededor del mundo. Pero, esta vez, el influencer se vio envuelto en polémica tras mostrar su lujosa casa y señalar fue una pesadilla debido a que necesitaba pequeñas reparaciones.

Fue a través de Twitter donde usuarios se molestaron por el video y resaltaron los privilegios que tiene el joven a comparación de otras personas.

“Luisito Comunica publicando un vídeo para mostrar que está viviendo una ‘pesadilla’ porque la casa de sus sueños tiene algunos problemas, es todo lo que está mal en este mundo desigual y globalizado en el que los ricos se hacen más ricos, pero también más pendej*s, lit”, comenzó a escribir la usuaria @GabRomerid.

Asimismo, esta internauta apuntó, en una serie de tuits que rápidamente rebasaron los 7 mil me gusta, comprender un poco el porqué de las declaraciones de Luisito, pero añadió que eso no lo justificaba.

Luisito Comunica publicando un vídeo para mostrar que está viviendo una "pesadilla" porque la casa de sus sueños tiene algunos problemas, es todo lo que está mal en este mundo desigual y globalizado en el que los ricos se hacen más ricos, pero también más pendejos, lit. pic.twitter.com/a3c1vAfygs — Gabriela Román (@GabRomerid) June 18, 2022

“Y está bien ser rico y ser pend*jo, supongo, lo que está feo es que desde su vida en la opulencia de clase alta, crean que cosas así son una horrible ‘pesadilla’. Ay mijo, mira bien a tu alrededor, vivimos en un país que se derrumba, existen los ‘problemas’ y LOS PROBLEMAS”, añadió.

Las reacciones por otros usuarios no se hicieron esperar y algunos retomaron otra reciente polémica, en donde Luisito compró una casa en Venezuela.

“Tiene un vídeo comprando una casota en Venezuela creo, se aprovechan y compran terrenos en países pobres. Son culeros”. “Quisiera yo que esos fueran mis problemas”. “Literalmente son los problemas de una casa promedio”, fueron algunas de las menciones.

¿Cuáles son los problemas de la casa de Luisito Comunica?

En el video en Youtube titulado La casa de mis sueños que terminó siendo una pesadilla, Luisito Comunica destacó que algunas de las inconformidades con su hogar es que el agua salía sucia, partes de la casa olían a humedad, el elevador no siempre estaba disponible, el espacio de estacionamiento era pequeño y que el interfón no servía.

“Yo constantemente estoy viendo propiedades aunque no esté buscando comprar algo en particular, me gusta entender este proceso, entonces una chica que me ayuda con estos temas un día me habla y me dice: ‘Luisillo, tengo un depa que de verdad te va a gustar mucho’ (...) y así fue, imposible no enamorarse al primer vistazo”, dijo el influencer.

Pero, aunque Luisito dio un tour alrededor del aparatoso lugar, posteriormente comenzó a narrar todo lo que lo desilusionó del sitio.

“El elevador rara vez funciona, podemos ver que está apagado, no sirve, así que casi siempre se debe tomar el elevador de servicio que de verdad esta situación está un poco de terror”. “Al ser tan viejo el edificio me imagino que las tuberías han de estar un poco oxidadas, descuidadas al punto en que es normal que abras la llave y salga color amarillento o, incluso, marrón”, fueron algunas de las cosas que dijo y continuó:

Este cuarto desprende un olor a humedad que en ocasiones por las noches es tanto que luego tenemos que irnos a dormir al otro, es una cosa fuerte. Huele a viejo.

