Luisito Comunica criticó la utilidad de los teléfonos públicos en la CDMX y dividió opiniones

Como ya es costumbre, el nombre de Luisito Comunica apareció en la tendencia de las redes sociales tras la publicación de un material audiovisual en su canal de YouTube de nombre ¿Por qué siguen existiendo los TELÉFONOS PÚBLICOS?, y es que el video rápidamente género abrió debate en torno a las casetas que todavía se encuentran en varias calles de la Ciudad de México.

Dicha dinámica forma parte de su exitosa sección Un provinciano en la ciudad y fue inspirada por la reciente noticia de que New York retiró su último teléfono público de la gran manzana y lo colocó en un museo de historia, según relató Luisito Comunica, por lo que se dio a la tarea de recopilar información sobre la telefonía fija en la CDMX.

En el audiovisual de poco más de 10 minutos el también empresario de 31 años cuestiona la existencia de estos artefactos de comunicación que tuvieron su apogeo en los 80s y los cuales en su mayoría aún hoy en día pertenecen a la empresa Teléfonos de México (Telmex).

“Estos artefactos vaya que inútiles, hoy en día muy pocos usados, que vemos por todos lados en todas las calles de ciudades grandes. ¿Pero por qué siguen existiendo?”, cuestionó al arranque de su video que cuenta con poco más de 2 millones de visualizaciones.

Más adelante, el también actor de doblaje se dedicó a caminar por algunos puntos de la capital mexicana para mostrar la fuerte presencia de estas máquinas que se muestran, en su mayoría, en mal estado: “Es un basurero, para eso sirven los teléfonos públicos; no todos, pero muchos de ellos hoy en día (funcionan) para ser basureros”, indicó entre risas.

Luisito crítico duramente a las autoridades por todavía no realizar ninguna acción para erradicar o mejorar estos puntos que reúnen grandes cantidades de basura, además comentó con datos duros que a lo largo de las 16 demarcaciones territoriales en la que está dividida la Ciudad de México existen poco más de 51 mil unidades fijas de estos teléfonos.

“Por la ciudad hay más de 51 mil teléfonos públicos, de estos teléfonos más del 80 por ciento pertenecen a la empresa masiva telefónica Telmex, pues durante la década de los 90 se ganaron una concesión en aquel entonces multimillonaria en la cual se comprometían a instalar dos teléfonos por cada mil habitantes. Y para finales de los 90, cinco por cada mil habitantes en zonas que prestaran el servicio”, subrayó el creador de contenido.

Cabe señalar que dentro de este proyecto audiovisual, Luisito también consultó a varios transeúntes sobre el uso de teléfonos públicos: varios le confirmaron que hace muchos años no usaban uno y muchos hicieron hincapié en el deterioro de estos puntos de comunicación pública.

Para finalizar, el polémico influencer incentivo a las autoridades a innovar estos puntos remotos, con conexiones de internet más actualizadas que sirvan para la población: “Mi teoría es que las telefonías fijas quieren conservar esas concesiones que tienen desde hace muchos años y les conviene respetar lo que dice su contrato por letra. ¿Pero hasta dónde podrá cambiarse este trato que se tiene y tal vez cambiar los teléfonos públicos por puntos de acceso WiFi? Eso sí que estaría más útil y más visionario”.

Rápidamente su publicación se convirtió en tema de debate en donde se encontraron dos puntos de opinión, los que están a favor de innovar o remover estas casetas telefónicas o de darles mantenimiento en pro de la gente que tiene dificultades para comunicarse.

“Pues yo me alegro de que aún existan esos teléfonos, me han ayudado en ocasiones para hacer llamadas a mis familiares cuando no tenía saldo en mi celular”. “Actualmente, hay personas que no cuentan con un celular. Así como personas mayores que no le entienden a un celular y optan por usar teléfonos públicos”. Me parece bien que sigan las cabinas de teléfono, ya que facilita muchas veces alguna emergencia de si pierdes el teléfono”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

