“El papá Shakiro”: viralizan a padre mexicano moviendo sus caderas a ritmo de “Te Felicito”

La colombiana lanzó "Te felicito" previo a confirmar su ruptura con Gerard Piqué. (Captura Instagram: @shakira -Captura TikTok: @devaniposadas)

Desde que Shakira y Rauw Alejandro lanzaron Te Felicito, muchos han tratado de recrear algunos pasos o igualar la complicada coreografía que ambos intérpretes presumieron durante el videoclip oficial que, hasta este Día del Padre, ya superó las 142 millones de reproducciones en YouTube. Dentro de todos los TikToks que circulan en redes sociales resalta El papá Shakiro, un padre mexicano que conquistó las redes con sus inigualables movimientos de cadera al ritmo de la colombiana.

La usuaria @devaniposadas conmocionó a los usuarios de la plataforma con un video de su padre. En las imágenes se puede apreciar a un hombre caminando por la cocina, cuando de repente se comienza a escuchar el coro de Te Felicito, por lo que se vio obligado a detener su andar para imitar los pasos que Shakira popularizó con su reciente éxito.

“El papá Shakiro no existe... el papá Shakiro”, escribió la tiktoker para presentar el video que no tardó en viralizarse en redes sociales debido a la simpatía y carisma que trasmitió el padre de familia a través de sus movimientos. Como era de esperarse, la caja de comentarios se llenó con aplausos y halagos halagos tanto para él como para sus hijos por la complicidad que tienen.

“Tienes el mejor papá del mundo”. “¿Dónde lo conseguiste?”. “Sacó los pasos prohibidos”. “Ta’ bien guapo tu papá”. “Te amamos papá shakiro”. “El Santa del Shakiverso”. “Tiene ritmo el don”. “Baila mejor que todos”. “Pero por qué, si le sale bien”. “A mí ni me sale”. “Si soy cada que escucho Te felicito”. “Esa es la actitud”, fueron algunas reacciones.

Incluso, algunos usuarios etiquetaron a Shakira en sus comentarios con la intención de que el tiktok llegue a sus manos y suba una reacción. La intérprete de Ojos así, Chantaje, Loba, Suerte, La tortura, La bicicleta, Waka Waka y Me enamoré no ha publicado nada al respecto, no obstante, se espera que en algún momento reaccione públicamente a los mejores videos del reto que lanzó.

Cabe recordar que Shakira ha procurado mantenerse lejos de las redes sociales desde que confirmó su separación de Gerard Piqué, famoso futbolista con quien procreó dos hijos: Sasha y Milan. De hecho, a partir de ese momento se comenzó a especular sobre la posibilidad de que la historia de infidelidad detrás de Te Felicito este basada en hechos reales, es decir, revelaría la razón por la cual se terminó el romance entre la colombiana y el español.

El tiktok del Papá Shakiro se sumó a los cientos de videos que usuarios de redes sociales han grabado tratando de recreaar la coreografía. Sin embargo, no todos han recurrido a la canción para bailar, también han tomado con gracia los peculiares movimientos de Shakira.

Bajo este contexto también se viralizó una comparación entre la estrella colombiana y El Chavo del 8 -popular personaje de Chespirito-, quien sufría de la garrotera.

“El Chavo le enseño el baile”. “Igualitos pero prefiero al Chavo del 8″. “Yo sabía había visto esto en algún lado”. “Si estuviera vivo Roberto Gomes Bolaños, hace rato hubiera mandado una demanda x copiar ese paso!!!”. “Este es el mejor video que he visto”. “Nada que ver no son los mismos pasos, no se parecen nada”. “Bailó mejor el Chavo”. “Mira de dónde nacio la coreografía de esa canción”, escribieron en TikTok.

