“Perro gay”: ovacionan a un canino en marcha LGBT+ de Guadalajara

El mes más colorido del año está por terminar pero las diversas marchas a favor de los derechos de la comunidad no paran, pues la XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la Ciudad de México está a solo un par de días de suceder. Aunque esta es considerada la más importante en México, otras sedes como en Guadalajara también tienen un gran número de asistentes por lo que divertidas situaciones siempre son captadas en video.

Tras su realización hace unos días se ha hecho viral un peculiar video en TikTok donde su protagonista es nada más y nada menos que un perrito. El canino que fue llevado por su cuidadora protagonizó uno de los momentos más virales de la edición 2022 de la tierra del tequila, pues de inesperada ella lo alzó y en ese momento se robó los corazones de todos los asistentes, pues sus tiernas facciones y la manera en que sacudía su cola mientras sacaba la lengua ha sido interpretado por los usuarios como una señal de aprobación por los derechos de la comunidad LGBT+.

Por si fuera poco, el perrito no solo recibió en el momento el reconocimiento del público de la diversidad, sino también un nuevo nombre: “Perro gay, perro gay”, se puede escuchar en el video que cuenta con más de 1.6 millones de reproducciones, más de 500 mil me gusta y miles de comentarios que van desde una postura divertida hasta la crítica a la cuidadora por llevarlo a la marcha.

El ahora popular Perro Gay no solo se ha convertido en la gran celebridad de la marcha LGBT+ de Guadalajara, sino también en un argumento divertido a favor del respeto a la comunidad, pues miles de amantes de los animales de compañía consideran que el video es una muestra más de que “el perro es el mejor amigo del hombre”, pues sin importar la orientación sexual o la identidad de género, el perrito se mostraba muy feliz.

“El Perro Gay es la cosa más bonita que podrán ver hoy en TikTok, les juro que grite y no solo de risa sino de ver como ellos nos aman sin importar cómo nos identifiquemos o con quien nos acostamos, nos aman”. “El perro sí es el mejor amigo del hombre, del hombre gay, bisexual, trans, de las mujeres lesbianas, pansexuales y demás”. “La gente ovacionando al perrito gay, mientras que el perro gay así de: ‘Yo veo todo en gris y no entiendo qué pasa pero los amo a todos y ellos me aman a mí”, escribieron usuarios.

Es normal que los asistentes lleven a sus animales de compañía REUTERS/Vladislav Culiomza

A pesar de que los comentarios a favor son muchos, otros más se han mostrado en contra del momento, más no del apodo, pues aseguraron que la gran cantidad de asistentes y el ruido que se genera, no es bueno para el canino.

“Okay no pasa nada con lo del apodo gay pero qué onda, nadie les ha dicho que esto les puede generar estrés a los pequeños”. “No es mala onda pero es muy mala idea llevar a los perritos a este tipo de marchas en la que la cantidad de asistentes es tan grande que la contaminación auditiva puede causarles algo horrible a los bebés”. “Voy a sonar como esas mamás de perros pero neta lleven a sus mascotas a este tipo de lugares porque les pueden causar hasta un trauma del que jamás se recuperan”, escribieron.

