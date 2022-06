Mhoni Vidente también fue vetada en Televisa y criticó a Eugenio Derbez: “Se hace la víctima”

Mhoni calificó a Derbez como un desagradecido y un oportunista (Fotos: IG @ederbez/@mhoni)

Mhoni Vidente es una de las astrólogas más populares de México y con la lectura de sus horóscopos y conocimiento de las artes ocultas ha logrado llamar la atención del público, quien pudo conocerla más a fondo en su participación en el programa matutino Hoy, donde participó varios años en el pasado.

En la emisión matutina de Televisa, la pitonisa se encargaba de dar a conocer las premoniciones de los signos zodiacales además de dar algunas impactantes predicciones sobre los famosos, por lo que su popularidad se hizo evidente ante las audiciencias; sin embargo en 2019 abandonó el programa conducido por Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

A partir de entonces la experta en astrología ha aparecido en distintos espacios, pero es hasta ahora, tres años después, cuando finalmente aceptó que efectivamente fue vetada por Televisa, como se rumoró entonces.

Azcárraga Jean y Derbez hicieron pública la conversación del supuesto veto en un hilo de Twitter (Fotos: Gettyimages Cuartoscuro)

Y es que actualmente la emblemática televisora mexicana atraviesa por un escándalo, pues varios actores y actrices han destacado que en su momento fueron restringidos de trabajar en las producciones del emporio liderado por Emilio Azcárraga Jean.

En este sentido, hace unas semanas Eugenio Derbez sorprendió al dar a conocer que sufrió el veto de la empresa que lo lanzó a la fama con producciones como Al derecho y al Derbez y Derbez en cuándo.

“Según esto soy parte de Televisa Univision, pero estoy vetado en México nada más, en Estados Unidos no”, dijo desconcertado el papá de José Eduardo, Vadhir, Aislinn y Aitana Derbez en una entrevista radiofónica para Javier Poza. “No me han dado la razón exacta pero quiero suponer que es por lo del Tren Maya”, comentó.

Eugenio Derbez y otras personalidades forman parte de la campaña "Sélvame del tren", que AMLO descalificó (Foto: Cuartoscuro)

“De repente toda la gente de Televisa que desde abajo... me conoce todo Televisa, todo mundo, de repente me dicen: ‘Oye, hay un memo en donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, estás vetado’, me lo dijo ningún productor, ninguna personalidad, me lo dijo la gente de abajo”, recordó en la emisión de Grupo Fórmula.

Tras la polémica en la que incluso el presidente de Televisa le contestó via Twitter que nunca estuvo vetado sino que fue su percepción, además de que le hiciera notar que la verdadera razón de la molestia del también productor se debía a que buscaba acceder a la totalidad de los derechos de La familia P. Luche, ahora surgió otra polémica declaración.

Fue Monhi Vidente quien, en medio de uno de sus acostumbrados videos de predicciones, expresó que el actor de The Valet y CODA es un “oportunista” que sólo busca hacerse la víctima.

Mhoni Vidente confirmó que ella sufrió el veto tras su salida de "Hoy" (Foto: Instagram@mhoni1)

“Qué polémica más grande, eso es ser desagradecido. Eugenio Derbez empezó a decir a todo el mundo que estaba vetado de Televisa por problemas del tren maya, que sí, pero también creo que se pasó de listo al hacerse el sufrido, se hace la víctima, pero no lo es, es oportunista en todos los sentidos, le falta mucho talento y atacó a Televisa”, afirmó la controvertida adivina, quien narró lo que ocurrió tras su salida del programa Hoy y en qué términos quedó con el emporio televisivo de San Ángel.

“Fue mal caso, puso a Televisa como si fuera un monstruo que te veta. A mí también me vetó Televisa en su momento y perdí oportunidades, no ocupo hablar de ellos ni decir que me vetaron, no agarré lío ni coraje, y yo tengo mi talento y no necesito hablar de ellos ni decir que me vetaron, pero Eugenio actuó mal... A Eugenio le sale la carta del loco”, añadió la astróloga, quien también predijo un mal augurio para el actor cómico.

Monhi se aventuró a decir que Eugenio y Alessandra tendrán graves problemas en su relación (Foto: ig:@alexrosaldo)

“Yo lo visualizo que va a tener problemas con su esposa Alessandra Rosaldo por cuestiones de que Eugenio está muy dedicado a lo suyo, está muy metido en Hollywood, creo que se está despegando de la esposa y de la familia, por eso los hijos se están desuniendo... le sale divorcio, problemas fuertes con Alessandra, por una mujer rubia que salió con él en una película”, remató la pitonisa.

