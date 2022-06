Cumple 25 años Camila Morrone, la novia de Leonardo DiCaprio: la insólita estadística que le augura poco futuro a la relación

Imagen de archivo de Leonardo DiCaprio. EFE/EPA/DAVID SWANSON

El actor Leonardo DiCaprio es conocido mundialmente por ser uno de los mejores de sus generación pero además por su elección al momento de buscar novia: no sale con mujeres mayores de 25 años. A su actual pareja, la argentina Camila Morrone, le falta un día para llegar a ese límite, ¿será el final del romance? Todo indicaría que no ya que la pareja de muy bajo perfil mantiene un relación consolidada desde hace cinco años.

“The Irishman no fue la única película larga. Once Upon A Time In... Hollywood dura casi tres horas”, empezó Ricky Gervais su ácido monólogo sobre algunas de las películas nominadas a Mejor Película en los Globos de Oro de 2020. “Leonardo DiCaprio asistió a la premiere y llegado el final su cita ya era demasiado vieja para él”. Lejos de sentirse atacado o mirar para otro lado, el ganador del Oscar aceptó el chiste y se rió junto al resto de la sala.

El actor, de 47 años, es conocido porque desde hace años sale con mujeres mucho más jóvenes que él. La hija de Lucila Solá y Máximo Morrone está en pareja con DiCaprio desde el 2017. El inicio de su relación generó revuelo en los medios, ya que se llevan 23 años.

“Hay muchas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, en donde las personas tienen una gran diferencia de edad”, dijo la actriz hace algunos años en diálogo con el diario Los Angeles Times, al referirse a las críticas por su vínculo con el actor.

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone en los premios Oscar 2020

Un usuario de Reddit armó un gráfico con el patrón amoroso del famoso actor. Según su historial de citas, DiCaprio no ha salido con una mujer de más de 25 años, siendo 22.9 su promedio de edad .

Gisele Bündchen fue uno de los grandes amores del actor. Seis años menor que él, la modelo brasileña llevó a estar comprometida con DiCaprio. La historia comenzó en 2010 y terminó cinco años más tarde, cuando ella tenía 23. La actual esposa del deportista Tom Brady reveló tiempo después que estaba atravesando una etapa muy oscura durante su romance con el protagonista de “Titanic”.

Luego apareció Bar Refaeli , una modelo israelí 11 años menor que DiCaprio. Mantuvieron una relación interminente de 2005 a 2011, marcada por las idas y venidas. La relación más larga del actor terminó... cuando ella tenía 25. Su historia de amor comenzó cuando la modelo y el actor se conocieron en una fiesta en Las Vegas para los miembros de U2.

Gisele Bündchen y Leonardo DiCaprio (Reuters)

En el extenso listado de novias famosas de Leonardo DiCaprio, aparece la actriz Blake Lively , que hoy está felizmente en pareja con Ryan Reynolds. Pero en 2011, el actor la invitó a tener una cita en Disneyland, el sitio preferido de la actriz. Ella tenía 23 años , y él, 41. Su breve romance duró cinco meses.

Un año más tarde, oficializó su relación con Erin Heatherton . Como de costumbre, se trató de una modelo de Victoria’s Secret de tan solo 22 años . Pocos meses después, comenzó una relación con la modelo alemana Toni Garrn , de entonces 20 años, con quien estuvo en pareja durante 2013 y 2014.

Leonardo DiCaprio y Bar Rafaeli

En Nueva York en 2015, el actor conoció a Kelly Rohrbach . Se trató de otra de las jóvenes modelos con las que se animó a vivir la vida en pareja. Al poco tiempo, la distancia demostró ser más fuerte que el amor que se tenían.

Antes de llegar a la actualidad, el famosísimo actor también estuvo en pareja con Nina Agdal . Fue durante 2016 que conoció a otra de las modelos de Victoria’s Secrets. Se encontraron por primera vez en el Festival de Cannes. Pero a los pocos meses, todo acabó... cuando ella tenía 25.

Leonardo DiCaprio es 23 años mayor que Camila Morrone (The Grosby Group)

Todo indicaría que Leonardo DiCaprio conoció al amor de su vida. Se llevan 23 años de diferencia, pero eso no es un impedimento para demostrar que está enamorado.

La modelo y actriz Camila Morrone logró deslumbrar al actor. Aunque dicen que es la “indicada” y que ambos están muy enamorados, todavía no hay rumores de boda. ¿Será la mujer definitiva?

