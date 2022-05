El día que Leonardo DiCaprio le dijo “no” a Disney: “Me ofrecieron más dinero del que jamás soñé”

Leonardo DiCaprio pudo haber sido "Max" (foto: instagram/@leonardodicaprio/@leonardodicapriofans/@hocuspocusmovie)

Hablar de Leonardo DiCaprio es mencionar grandes producciones cinematográficas de Hollywood como Titanic -la película más premiada y nominada en la historia de los Oscar-, sus excéntricos romances con mujeres muy reconocidas en el gremio actoral e incluso su activismo continúo por los derechos de la comunidad LGBT+.

A pesar de ello, el inicio de su carrera también estuvo llena de controversia, a pesar de que gracias a su gran talento rápidamente se posicionó como una de las promesas dentro del séptimo arte y con el tiempo lo ha demostrado en más de una cinta como El Hombre de la máscara de hierro, Diamante de sangre y El Renacido, película que le otorgó su primer y único Oscar en ceremonia número 88 de los Premios de la Academia.

Aún sin saberlo, muchos años atrás, cuando sólo era un joven artista, el actor ya era tan codiciado por casas productoras, directores y grandes franquicias al grado de que en algún momento de su naciente carrera le dijo “no” a una de las empresas de entretenimiento infantil más grandes e importantes del mundo: Disney. Esta es la historia de cuando Leonardo DiCaprio estuvo a punto de protagonizar una de las películas más importantes en la historia de la casa del ratón más famoso del mundo por una gran suma económica, pero la rechazó.

"El Renacido" le otorgó su primer y único Oscar EFE/EPA/DAVID SWANSON

DiCaprio había iniciado su carrera a principios de la década de 1990, apareciendo en comerciales de televisión que actualmente son viralizados en internet, debido al gran éxito que ahora tiene. También llegó a actuar en roles recurrentes de series de televisión como en Santa Bárbara y Los problemas crecen, muy populares en la región americana pero sin gran trascendencia internacional como otros proyectos de televisión en Estados Unidos.

Hizo su debut fílmico en la comedia de ciencia ficción y terror Critters 3: You Are What They Eat (en español, Critters 3: Eres lo que comen), también conocida en Argentina como Critters 3: se comen todo! y en México como Critters 3: Los engendros realizada en el año de 1991 -fue dirigida por Kristine Peterson; es la tercera película de la saga Critters- y gracias a ello tuvo una exposición muy importante en la unión americana pues muchos actores reconocieron su talento y los directores vieron en él un diamante en bruto.

De esa manera llegó una gran oferta laboral al actor por parte de la responsable de grandes clásicos en la historia de la animación infantil como Piratas del caribe -saga del querido Jack Sparrow interpretado por Johnny Depp-, El Rey León y Blanca Nieves y los siete enanos: protagonizar una de las nuevas apuestas que tenía la casa del ratón en un género algo desconocido para ellos, un musical de terror.

Así lucía el actor de joven

La película sería Hocus Pocus (titulada Abracadabra en Hispanoamérica y El retorno de las brujas en España) una cinta estadounidense de 1993, que oficialmente es considerada como es una comedia de Terror, dirigida por Kenny Ortega y protagonizada por Bette Midler, Kathy Najimy, Sarah Jessica Parker, Omri Katz, Thora Birch y Vinessa Shaw, la cual fue estrenada el 16 de julio de 1993 en Estados Unidos.

Los más grandes fans de dicha producción que ya es un clásico en Halloween posiblemente lo saben, pero muchos otros no. DiCaprio casi interpretó al querido Max. El actor de Inception reveló más tarde cuánto quería Disney contratarlo. Sin embargo, el dinero no compra todo aunque muchos así lo piensen, pues aunque comúnmente se dice que ni siquiera al amor, aunque en este caso podría ser “ni siquiera compra a DiCaprio”.

En 1993 se centró en filmar su papel destacado en What’s Eating Gilbert Grape junto a Johnny Depp, del director sueco Lasse Hallström, que cimentó la fama de Johnny Depp y catapultó al joven Leonardo, quien obtuvo nominaciones al Premio Óscar y al Globo de Oro como mejor actor secundario en su interpretación de un adolescente con discapacidad mental; basada en la novela What’s Eating Gilbert Grape, del escritor Peter Hedges, éste adaptó el guion para la película.

Fue estrenada el 16 de julio de 1993

Por ello el actor no entró a la película de Hocus Pocus -el público nunca habría conocido a su Arnie Grape-. Sin embargo, DiCaprio admitió que le ofrecieron “más dinero del que jamás soñé”, según la popular revista Variety hace algunos años.

La estrella del Titanic no reveló cuánto le ofreció Disney, pero por sus declaraciones y la época de oro que vivía la productora, se puede suponer que fue mucho. La película solo recaudó alrededor de USD 44 millones en taquilla. Pero DiCaprio no se centró en las ganancias financieras.

“No sé de dónde diablos saqué el valor. Vives en un entorno en el que te influyen las personas que te dicen que ganes mucho dinero y hagas huelga mientras el hierro está caliente. Pero si hay algo de lo que estoy muy orgulloso es de ser un hombre joven que se mantuvo firme “, expresó al medio.

Para ese momento, el haberle dicho “no” A Disney fue muy cuestionable porque si bien DiCaprio ya tenía una potencial carrera en ascenso, muchos sabían, en especial críticos y prensa especializada en el séptimo arte, que ser joven y trabajar en la casa del ratón era el trampolín por predisposición ideal y comprobado para que toda persona con sueños de grandeza en la actuación lograra su cometido.

El actor le dijo "NO" A Disney REUTERS/Eric Gaillard/File Photo

Para muchos fans el físico de DiCaprio en ese año era ideal, pues su belleza y en especial su peculiar cabellera rubia lacia hubiera quedado ideal con el personaje de Max, pues así lo representó el otro actor que todos conocemos en la versión final de dicha producción. Si bien, el hubiera no existe, la idea de ver a Leonardo haciendo algún tipo de aparición especial en la ya confirmada segunda parte sería un sueño para los que se quedaron con las ganas de verlo en su primera entrega.

Hocus Pocus 2

Hace algunos años, los planes sobre una secuela de Hocus Pocus comenzaron y para el año 2014, con varias estrellas que expresaron interés en retomar sus papeles en la continuación, el movimiento a favor tomó una fuerza impresionante, sobre todo cuando la época más divertida del año para muchos -Halloween- se acerca.

En 2017 se estaba desarrollando una nueva versión de la película original escrita por Scarlett Lacey. Se confirmó que una secuela de Hocus Pocus estaba en desarrollo en 2019, con D’Angelo listo para escribir el guion. Adam Shankman fue contratado para dirigir la película en marzo de 2020 antes de ser reemplazado por Fletcher en abril de 2021.

La película se estrenará en Disney + el 30 de septiembre de 2022

Tras todos estos cambios y aportes a que las cosas sí se realizaran, la producción estaba programada para comenzar en el verano de 2021, en Salem, Massachusetts, pero finalmente comenzó el 18 de octubre de 2021 en Providence, Rhode Island posiblemente porque la pandemia de COVID-19 dictó las nuevas formas de hacer todo en cualquier ámbito de la vida. Finalmente la película se estrenará en Disney + el 30 de septiembre de 2022 .

