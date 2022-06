Paul Stanley reveló que ha intentado tener contacto con Paco a través de médiums

Desde la muerte de su papá, se acercó más a sus medios hermanos y forjaron una buena amistad (foto: Instagram/@paulstanleyd)

Hoy que se cumplen 23 años del asesinato de Paco Stanley, su hijo Paul confesó que ha buscado tener contacto con su padre a través de diferentes espacios, como lo son las sesiones espiritistas y la ayuda de mediums.

Este 7 de junio se cumplen 23 años de que Paul Stanley fue asesinado a las afueras del restaurante Charco de las Ranas, ubicado en Periférico Sur, y su hijo Paul todavía lo recuerda con cariño, pero principalmente con nostalgia.

En un corto encuentro con la prensa, Paul compartió que en varias ocasiones intentó mantener contacto con el más allá para poder hablar con Pacorro, pues le hubiera gustado saber qué pasó con su padre o cómo está.

“Cuando tienes una ausencia, en este caso mi jefe, buscas de todo para saber qué hay después de la vida, qué hay, cómo está. Ya falleció, pero de todas formas. Lo hice muchas veces (hablar con médiums), pero la neta es que no sé, no creo mucho en eso”

Paco murió hoy hace 23 años a las afueras de un restaurante (Foto: Twitter @GilbertoBrenis)

Paul explicó que debido a lo mediática que fue la muerte de su padre, no puede creer fácilmente en lo que le dicen las personas que ha consultado, ya que sabe que pudieron haber encontrado la información que le dan de cualquier fuente en internet.

“Me dijeron muchas cosas, pero no sé. No digo que no, habría quien crea, pero en mi caso, al ser algo tan público, entonces dices: ‘Igual y lo googleó y ya, me contestaron esas cosas’”, dijo el presentador de Hoy.

Argumentó que en luego de haber sido en varias ocasiones invitado a diferentes sesiones espiritistas, de haber hablado con médiums e intentar diversas formas de comunicarse con Paco, ha preferido mantenerse incrédulo ante lo que le dicen.

“Siempre existe esa duda. Es algo tan publico y conocido que mhh, difícilmente crees”, agregó.

Cuando Paco murió, Paul sólo tenía 14 años (Foto: Instagram @paulstanleyd)

Por otra parte, el protagonista de Mi querida herencia compartió que estos 23 años sin su padre han sido muy difíciles para él, pues le ha hecho falta desde que tiene 14 años y hubiera deseado que viera que siguió sus pasos.

“A pesar de que gracias a Dios tengo a mi padrastro que siempre me ha apoyado, pues siempre me ha hecho falta mi padre y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Siempre (pienso en) el qué hubiera pasado si viviera, qué pensaría de lo que hago, de verme hoy ya como un hombre, ya no un niño. Siempre qué hubiera, qué hubiera, qué hubiera pasado, pero bueno, el hubiera no existe”

También mencionó que actualmente no le afecta pasar por el Charco de las Ranas, pues ha superado esa parte del fallecimiento de su padre, inclusive, en varias ocasiones ha ido a comer a este restaurante.

El actor agregó que, acerca de las posibles series sobre la vida de su padre, no le gustaría que cualquier material que fuera producido se tratara sólo de las últimas horas de vida de Paco Stanley. “Si se llega a hacer algo, que se haga algo lindo relacionado a su carrera y no las últimas horas, de su muerte”, comentó ante los medios.

Mario Bezares en varias ocasiones ha asegurado que sacara su propia serie sobre la muerte de Paul y por qué lo implicaron en el asesinato (Captura de pantalla)

Y es que anteriormente Mario Bezares había asegurado que él haría su propia serie, contando su versión de lo que sucedió aquel 7 de junio de 1999, pero, inmediatamente, Paul señaló que no tenía ningún derecho de imagen para poder lanzarla.

Además, por el momento no podría salir ninguna bioserie porque todavía se están viendo qué opciones hay desde el ámbito legal.

Es el abogado Guillermo Pous quien está revisando cuáles son las mejores formas de retratar la vida de Paco en la pantalla, para así poder comenzar a ver cuestiones de derechos de imagen.

