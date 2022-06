Eduardo Yáñez desmintió tener Parkinson: “Me encuentro muy bien y trabajando”

El actor confesó que se encuentra bien (Foto: Instagram/@eduardoñanezofc)

La polémica alrededor de Eduardo Yáñez no ha dejado de seguirlo y en esta ocasión, el actor tuvo que salir a desmentir algunos rumores en donde se aseguró que el actor padecía Parkinson y, por ende, podría retirarse definitivamente de los medios.

Fue así que, desde su cuenta de Instagram, el artista de telenovelas como Destilando amor, Fuego en la Sangre o Amores Verdaderos se mostró molesto por las habladurías y decidió poner un alto.

“Buenos días a todos mis fans a todos aquellos que me siguen, a mis haters también buenos días. Quiero aclarar otra vez una nota estúpida que salió el día de hoy en la que (se dice) que yo tengo mal del Parkinson”, comentó el artista.

El actor arremetió contra quienes corrieron el rumor (Foto: Alexander Tamargo)

Posteriormente, Yáñez interrumpió por un momento su mensaje y destacó que se encontraba en un foro de grabación, por lo que les habían pedido que guardaran silencio.

“Lo que les quiero decir aquí con mi compañero y todos los que me rodean: ‘Que yo no esto enfermo del mal de Parkinson, con todo respeto a aquellos que sí lo sufren, yo creo que el que saca una nota de esta naturaleza es porque te desea lo peor, así que mi mamá me dijo que nunca tenga represalias, pero que chingu*n a su madre, continuó Eduardo y añadió:

Me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando, gracias a todos.

Cabe señalar que los rumores de una posible enfermedad se desataron después de que la revista TVNotas asegurara que un supuesto amigo del actor les habría afirmado que Yáñez llevaba varios años con el diagnóstico.

“Eduardo fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, lo cual lo tiene muy preocupado, pues aunque se encuentra en su primera etapa, teme que al progresar, quede incapacitado para trabajar”, fue lo que aseguró en primera instancia dicho medio.

Según el testimonio recabado por la revista y el cual ya fue desmentido, el presunto conocido del artista habría señalado que Eduardo comenzó con algunos síntomas desde hace poco tiempo.

“A mediados del año pasado empezó con pequeños temblores y se le caían cosas, pero pensó que era parte del estrés; trató de estar más tranquilo y empezó a tomar vitaminas (...) le brincaba la mano y se sentía raro. (Fue) con un neurólogo; le hicieron más estudios y lamentablemente le diagnosticaron Parkinson”, se lee.

Eduardo Yáñez desmintió los rumores (Foto: Instagram /@miembrosalairetv)

Qué es el Parkinson

El Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento y es neurodegenerativa. Los síntomas comienzan gradualmente y sus primeros indicios pueden ser un temblor apenas perceptible en una sola mano, siendo que este movimiento es habitual y casi característico, aunque además provoca rigidez o disminución del movimiento.

Esta enfermedad es considerada como una de las patologías neurodegenerativas más comunes relacionadas con la edad y afecta al 1% de los pacientes mayores de 60 años y al 0,3% de la población general, según la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas.

Al no haber una prueba específica para la condición, la Enfermedad de Parkinson es difícil de diagnosticar.

Los síntomas varían de persona a persona y varias enfermedades presentan síntomas similares. Por eso algunas veces se hacen diagnósticos incorrectos. Cuando se sospecha que se padece la enfermedad, es importante que asistir a una cita con un neurólogo especialista en trastornos del movimiento, el cual le solicitará una serie de pruebas de imagen, laboratorio o genéticas que permitan tener un diagnóstico.

SEGUIR LEYENDO