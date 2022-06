“Mujer de Nadie”: todo sobre la nueva apuesta de Televisa Univision protagonizada por Livia Brito y Marcus Ornellas

“Mujer de Nadie” es la nueva versión de “Amarte Es Mi Pecado” (Fotos: Televisa Univision)

Televisa Univision sigue apostando por revivir sus más grandes clásicos y por ello este lunes 13 de junio será el gran estreno de Mujer de Nadie, una telenovela que será la nueva versión del exitoso melodrama Amarte Es Mi Pecado. En punto de las 21:30 horas por Las Estrellas , lugar que tenía la fallida bioserie no autorizada de Vicente Fernández, Livia Brito y Marcus Ornellas protagonizaran la popular historia.

Con el final de El Último Rey: El hijo del pueblo, temporada dos, y el bajo rating que dejó según mediciones hechas por Nielsen IBOPE México -el cual marcaba que La Rosa De Guadalupe sigue siendo lo más visto en Televisa-, la televisora de San Ángel alistó todo para traer de nuevo la historia de Lucía (Brito), “una joven cuya impactante belleza la llevará a ser el objeto de deseo de otros hombres, quienes la engañan, traicionan y utilizan, conduciéndola por un espinoso camino de dolor y tragedia, que terminará transformándola en un ser sediento de justicia hacia todos aquellos que la han lastimado convirtiéndola en una mujer de nadie”.

A pesar de la fusión entre Televisa y Univision, los estrenos no serán simultáneos ya que los amantes de los melodramas en Estados Unidos tendrán que esperar hasta el martes 28 de junio a las 10 p.m., hora del Este , para poder revivir el clásico del 2004 que le dio a Ernesto Alonso -El Señor Telenovela- una estrella más en la empresa.

Poster oficiales de las telenovelas (Fotos: Instagram/@mujerdenadieof/televisaespectaculos)

Livia Brito continúa presente en la televisora de San Ángel con una nueva apuesta producida por Giselle González. Su personaje protagónico Lucía Arizmendi tendrá la misma fuerza que en su momento le dio Yadhira Carrillo a Leonora Guzmán Madrigal de Horta Vda. de Palacios García de Sandoval, pero la representación de temas modernos también será abordado, ya quedes hace un tiempo la intención de revivir los viejos clásicos consiste en ver personajes ya queridos por el público mexicano en la actualidad.

“Es muy fuerte porque justamente muchísimas de las escenas que estoy representando, no quiero decir precisamente que las he vivido en carne propia, pero sí en la vida real lo he visto, en muchísimas noticias, en cosas que compañeras de trabajo o amistades me han contado y es desgastante no nada más hacerlo en una actuación. Es desgastante y muy triste verlo en la vida real. Tuve una escena en donde lloraba frente a un juez y le decía: ‘Abusaron de mí, por favor de verdad ayúdeme, le estoy contando la verdad, necesito que la justicia me escuche’. Es difícil, pero esta telenovela nos enseña cómo salir adelante de eso y abrir un poco más los ojos a la sociedad”, expresó Brito a People en Español.

Brito y Marcus están listo para revivir el clásico (Foto: Televisa Univision)

Por su parte, el actor de origen brasileño Marcus Ornellas tendrá la misión - y gran encargo de los ejecutivos de San Ángel ya que es su segundo protagónico en la empresa- de darle vida Fernando Ortega, que hace casi dos décadas fuera interpretado por Sergio Sendel -Arturo Sandoval De Anda-. Sobre ello comentó: “Es cumplir un sueño porque desde hace mucho tiempo quiero trabajar con Giselle [González, productora] y se me cumplió. Estoy muy contento, es un gran equipo, es una gran historia, grandes compañeros. Estoy infinitamente contento y halagado de compartir escena con gente tan talentosa”.

En la lista de celebridades que formarán parte de este nuevo melodrama se encuentran Arap Bethke, Carmen Aub, la gran Cynthia Klitbo así como María Penella y Azela Robinson que tendrán la gran misión de recrear a la villana Alejandra Madrigal de Horta y la “fea” Casilda Gómez, personajes virales en redes sociales por las famosos malos tratos, humillaciones y la frase como respuesta a todo: “Sí madrina”.

SEGUIR LEYENDO: