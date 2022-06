La Academia 20 años: Los crudos comentarios de los críticos en el arranque del reality show

Los críticos no dudaron en emitir duros comentarios en la gala de estreno (Foto: Instagram)

La noche de este domingo 12 de junio se transmitió el primer concierto de La academia 20 años, la edición del concurso de canto emblema de TV Azteca con que se conmemoran las dos décadas del show surgido en 2002.

La gala de estreno sirvió para presentar a los participantes y comenzó con la actuación de la madrina de esta generación: Myriam Montemayor, ganadora de la primera edición, quien abrió el concierto cantando el tema Mudanzas, de Lupita D’Alessio.

Tras unas palabras de la cantante, se dio paso a la interpretación del tema Bienvenidos, de Miguel Ríos, la canción con la que históricamente se ha abierto el programa al paso de las ediciones. Esta canción fue interpretada por egresados del programa, entre ellos Erasmo, Nadia, Sebastián Martingaste, Érik Sandoval -hermano de Raúl Sandoval y Wendolee.

Ex egresados abrieron la gala con un número musical (Foto: Instagram)

Tras la interpretación del tema, aparecieron en escena otros egresados de las distintas generaciones, que interpretaron el ya clásico Himno de La Academia: Pudimos ver, entre otros, a Dalú -luciendo un avanzado embarazo-, Esmeralda Ugalde -hermana de Ana Bárbara- y Samuel, de la quinta generación.

Tras una semblanza, se presentó a “El académico más destacado”: Yahir, quien saludó al público y presentó a los críticos en su papel de conductor. Horacio Villalobos, Lola Cortés, Ana Bárbara y Arturo López Gavito.

“Ellos mismos pueden afirmar que ganar La academia es sólo el inicio de un largo camino”, expresó López Gavito a manera de bienvenida al programa que contará con la grabación de cámaras las 24 horas del día en la casa donde los estudiantes pasaran las próximas diez semanas.

Myriam, Wendolee, Nadia y Erasmo Catarino acudieron a la gala inicial (Foto: Instagram)

Fue así que comenzó el desfile por el escenario de los participantes, quienes uno a uno intentaron ganarse la aprobación de los estrictos críticos. Esmeralda, originaria de Guerrero, interpretó el tema Por ti volaré de Andrea Bocelli, que fue criticado por Horacio Villalobos: “El tema que escogiste es de gente inculta, de gente que no sabe nada de ópera”, por su parte Lola Cortés, destacó que “este país no es operístico.”

Tras ello, Andrés, de Sonora, cantó Suave, de Luis Miguel. El joven fue calificado como “galán de balneario”, por Villalobos. Por su parte, Emilio, de Aguascalientes y con 21 años cantó un tema de banda. “Estás horriblemente verde”, le dijo Lola. “Tienes algo más para dar”, agregó Ana Bárbara.

Para rematar, Horacio Villaobos fue contundente: “No te sabes parar en el escenario, la voz gangosa, tienes mucho trabajo por hacer”.

Por su parte Cesia, originaria de Honduras, cantó Llama por favor de Alejandra Guzmán. “No hay presencia, no hay participación. Empezaron pésimo”, destacó Lola Cortés. “Me veo en ti y tienes madera para llegar lejos”, agregó Ana Bárbara, Villalobos por su parte comentó: “Aunque tengas vibrato o grites, te falta mucho”.

Los cuatro críticos dieron sus primeros comentarios, algunos de ellos muy severos (Foto: Instagram)

Tras ello, Isabela cantó el tema Al final de Emmanuel, que recibió halagos de Villalobos: “Escucharte fue una bocanada de aire puro”, por su parte Lola contrapuso: “Aquí no hubo nada, se están dejando llevar por la cantidad de voz y están dejando de lado la interpretación”.

Llegó el turno de Rubí, quien fuera ‘la quinceañera más famosa de México’ y hoy con 20 años, la nacida en San Luis Potos expresó: “Me conocen porque yo hace tiempo fui viral... experimenté un acoso y un bullying en redes sociales”. Tras ello cantó Equivocada de Thalía, y a su término fue objeto de comentarios:

“Este no es tu camino, si vas a requerir de terapeuta cada vez que salgas al escenario... con miedo uno no puede dedicarse a esto”, destacó Horacio. “Musicalmente no te veo una carrera, tal vez tendrías que regresar a las redes sociales”, añadió López Gavito.

Al final de la emisión y tras la salida de Roberto Poot, 15 alumnos son la alineación definitiva de la generación (Foto: Instagram)

Por su parte, Eduardo, de Estados Unidos y con 20 años cantó al ritmo de banda “Tienes huevos para pararte en un escenario, caminar, cantaste, se oyó clarito lo que interpretaste, tienes un buen color de voz, qué bueno, me da gusto”, señaló Horacio y fue secundado por López Gavito: “Puede que seas una gran sorpresa académicamente hablando”, expresó ante el llanto del alumno.

Tras ello, Mariana cantó Lo que tenías conmigo de María José. “Vi más proyección escénica que voz. Se ve que estudió actuación, hubo una cantidad de insistencias vocales espeluznante”, le dijo López Gavito. “Te quedaste en el cliché, no me transmitiste nada”, remató Horacio.

Jackie, de 26 años, oriunda de Colima entonó Morir así es morir de amor y recibió comentarios negativos y positivos: “Cantas muy bien, te faltará quitarte algunos clichés”, le dijo Villalobos. “Te veo poca confianza en ti misma y eso me preocupa mucho” añadió López Gavito.

El programa contará con la presencia de Ana Bárbara, Aleks Syntek y Alexander Acha (Foto: TV Azteca)

El ecuatoriano Zunio recibió un comentario positivo de Horacio: “Tienes mucha onda, pero no te pases...nos hiciste pasar un rato agradable”. Por su parte Roberto Poot, de Quinatana Roo, cantó Mariposa Tecnicolor de Fito Páez: “Lo que vi fue espantoso, hasta el tempo de la canción estaba mal”, dijo Horacio”. “No creo que puedas hacer una carrera como cantante” añadió Lola.

Santiago, de la Ciudad de México, cantó Estos celos, pero su performance no convenció: “Necesitas más seguridad y pararte como un verdadero charro”, dijo Lola. “Tú no tienes voz para cantar. Tu voz no es buena y no sirves para cantar música ranchera”, agregó López Gavito.

Luego de las actuaciones, se dio a conocer que Rubí fue salvada por el público para continuar en la contienda: “Te tengo una noticia. Con un 71% de más de 4 millones de votos, el público ha decidido. Lo siento mucho, vas a estar encerrada 10 semanas porque eres la primera académica de esta generación”, le dijo Yahir, quien dio paso a Aleks Syntek, mentor de la generación, quien cantó un popurrí de sus éxitos.

Finalmente, los críticos dieron el nombre del aspirante que fue eliminado y no formará parte de la generación: “Los cuatro hemos decidido darle el adiós a Roberto Poot”, fue así como despidieron al exponente oriundo de Quintana Roo.

“Yo la verdad ya lo presentía, me despedí desde ayer”, expresó el joven.

