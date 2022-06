Los mejores memes que dejaron las presentaciones de Anahí y Dulce María en CDMX; piden reencuentro de “RBD”

Usuarios de redes sociales aprovecharon las coincidencias para pedir el reencuentro de "RBD". (Captura Twitter)

Este fin de semana los fans de RBD se llevaron una gran sorpresa, dos ex integrantes de la famosa banda pop -que surgió tras la exitosa versión mexicana de la telenovela Rebelde- regresaron a los escenarios para deleitar al público con sus interpretaciones. Pero eso no fue todo, también causaron nostalgia al aparecer sobre el escenario con looks inspirados en sus icónicos personajes Mía Colucci y Roberta Pardo, lo que desató memes en redes sociales y se revivieron las peticiones por el regreso de la agrupación.

La primera en sorprender a los capitalinos fue Dulce María, quien el pasado viernes 10 de junio brilló en la Arena Ciudad de México como parte de los 2000′s Pop Tour, un proyecto que reunió a Playa Limbo, Kudai, Motel, Bacilos, Nikki Clan, Paty Cantú, Pee Wee, Yahir, Fanny Lu, Dulce María y Kalimba sobre un mismo escenario.

Como era de esperarse, la artista de 36 años recordó su paso por RBD con canciones como Tras De Mí, Aún Hay Algo y Sólo Quédate En Silencio, además de sus éxitos como solista. Su participación en la primera fecha del 2000′s Pop Tour desató la euforia de los presentes, quienes compartieron algunos clips y fotografías en redes sociales. Las impresiones no se hicieron esperar y pronto Twitter se llenó con aplausos para la querida cantante.

“¿Le dolerá la espalda por cargar a toda una generación? Tanto talento, tanta carrera en esa personita pequeña pero a la vez gigante! Dulce María, lo eres todo!!”. “Lloren, pataleen, sufran, ardan, digan lo que digan, señores, Dulce María es RBD”. “Maria la rompió ayer en el @2000sPopTour ¡la alegría que me dio verte ayer @DulceMaria! Extrañaba verte ¡te abrazo!”, escribieron.

El sábado 11 de junio fue el turno de Anahí, quien contrario a Dulce María, guardó en secreto su participación especial durante el concierto que Karol G ofreció también en la Arena Ciudad de México. Los rumores sobre su colaboración iniciaron horas antes del espectáculo y, tras los misteriosos adelantos que compartió con sus seguidores de Instagram, apareció sobre el escenario para cantar Sálvame de RBD junto a la famosa intérprete del género urbano.

Entre miles de aplausos, Karol G externó un agradecimiento por la colaboración y, entre lágrimas, contó que fueron dos motivos por los cuales estaba muy emocionada: “Uno porque soy súper fan, súper fan”, dijo con un nudo en la garganta. “Dos porque cuando estábamos allá abajo ella me decía que no sabía si la gente iba a responder a su presencia y le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca se iba a repetir”.

Anahí respondió a los halagos: “El ser humano que es esta mujer, el alma que tiene [...] Karol, para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo. Ustedes saben que he estado un poco lejos por 11 años y los nervios son fuertes, solo quiero decirles que siempre están en mi corazón y lo que juntos vivimos y lo que juntos vivimos no se olvida nunca, son una generación increíble”.

“Anahí siempre tiene las palabras precisas para acabar conmigo, LA AMO!”. “Karol G y Anahi juntas en un escenario cantando, es todo lo que en mi generación necesitábamos y no sabíamos”. “Hubiera dado todo por vivir ese momento de Karol g y Anahí cantando las canciones de RBD”, fueron algunas reacciones en Twitter.

Tras las coincidencias entre la anunciada presentación de Dulce María y la sorpresa de Anahí, algunos usuarios de Twitter pidieron el reencuentro de RBD con todos sus integrantes, pues cabe recordar que durante el especial que hicieron durante la pandemia no participó “Roberta”.

