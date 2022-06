Erik Rubín se sinceró sobre su intimidad con Andrea Legarreta tras accidente en “José el soñador”

Los actores cumplieron 22 años de casados el pasado 1 de abril. (Foto: @andrealegarreta/Instagram)

A pesar de los escándalos que han protagonizado en los últimos 22 años, Erik Rubín y Andrea Legarreta tienen uno de los matrimonios más sólidos del medio artístico nacional. Gracias a su interacción en redes sociales y sus románticas declaraciones frente a las cámaras, no es un secreto que mantienen un fuerte lazo de complicidad que los ha llevado a compartir detalles “subidos de tono” sobre su intimidad.

Hace unos días el ex integrante de Timbiriche regresó a los escenarios para interpretar a El Faraón en la nueva temporada de José el soñador, esto luego de que Kalimba tomara el papel principal tras la repentina salida de Carlos Rivera. Durante sus primeras presentaciones llamó la atención el vestuario que portó - similar a los icónicos trajes que Elvis Presley usó durante su trayectoria artística- porque accidentalmente resaltó sus atributos.

La apariencia del actor resaltó tanto que su esposa, Andrea Legarreta, bromeó al respecto durante un encuentro con los medios: “Para los que se preguntan por qué llevamos tanto tiempo [...] Es que un pantalón blanco siempre es peligroson y, a lo mejor, pues se nota ahí de todo, pero en realidad yo creo que es la tela” dijo entre un ataque de risa.

Tras lo sucedido, Erik Rubín compartió la verdad detrás de los trajes que porta para interpretar a El Faraón en la puesta en escena y confesó qué pasó durante su primer presentación, donde aparentemente sus atributos quedaron al descubierto debido a que se quitó una prenda íntima antes de subirse al escenario.

“Me contó Andrea... ya ves de repente un poquito de descuidos. Yo estaba usando unos boxers normales y hacían mucho bulto, y en la desesperación para esa función decidí quitármelos y dije: ‘Bueno, después ya me pongo otra cosa’, ¿cómo le llaman?... el suspensorio, no lo usé y al parecer se dieron cuenta, pero yo ahí (estaba pensando) ‘no hay bronca, no se ve’ y sí se veía”, contó para Agencia México.

Respecto a las declaraciones que dio su esposa sobre que sus atributos son el secreto de su duradero matrimonio, el ex Timbiriche bromeó: “Ella fue la primera en checar el control de calidad y no hay quejas”.

El matrimonio tiene dos hijas: Mía y Nina. (Foto: andrealegarreta / Instagram)

El intérprete de Con todos menos conmigo, Cuando mueres por alguien y Princesa tibetana aprovechó la polémica que se desató en torno a su intimidad para promocionar José el soñador: “Lo que les voy a decir es que va a ser random, o sea, de repente, por eso tienen que ir a todas las funciones, porque no se sabe en cual voy a sacar el suspensorio, entonces estén pendientes”.

Erik Rubín se presentará en José el soñador junto a Kalimba y Fela Domínguez este domingo 12 de junio en Centro Cultural Teatro 1. También tiene fechas programadas para el próximo 18, 19, 24, 25 y 26 del mismo mes.

Por otro lado, Andrea Legarreta confesó que, aunque enfrentaron muchas polémicas desde su noviazgo, decidieron formalizar su relación con base en la confianza y prestando gran importancia a su comunicación.

“Desde el principio teníamos muy claro que onda con nosotros de acuerdo con las experiencias que habíamos vivido con anterioridad. La verdad es que yo no tuve ninguna relación tóxica [...] siempre he pensado que quien quiere estar contigo va estar, quien quiere andar de travieso o de traviesa va estar, entonces aquí nada más hablamos con esa claridad”, dijo durante el mismo encuentro con los medios recuperado por De Primera Mano.

“Somos una pareja que no necesitamos el uno del otro en otro sentido que no sea amor, que no sea familia y que no sea pareja. Al final no tenemos por qué estar a fuerza”, agregó.

