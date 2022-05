Kalimba sufrió una catarsis durante ensayos de “José el soñador” al recordar su paso por prisión

El cantante fue entrevistado por Irma de Mimí Contigo (Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

Después de que Carlos Rivera salió de José el Soñador, Kalimba -quien hasta hace unas semanas interpretaba a El Faraón- protagonizará una nueva fase de la puesta en escena junto a Erik Rubín y Fela Domínguez. Tras los primeros ensayos, el artista compartió que siente una gran conexión con el personaje que interpretará debido a que ambos tuvieron que enfrentar la justicia desde la cárcel.

El integrante de OV7 concedió una entrevista para el programa Hoy donde se sinceró sobre la ola de emociones que sintió durante su primer encuentro con José, pues su trágica historia le recordó la situación que enfrentó hace más de 10 años cuando fue señalado de violación por parte de una joven que en ese entonces era menor de edad.

“Curiosamente ambos [pasamos] por exactamente lo mismo, por una difamación en el mismo tema, ¡qué curioso!. Las primeras tres veces que lo ensayé lloré sin actuar, lloré real. Toda la obra estoy en la piel de José y cuando lo avientan a la cárcel por una difamación dice ‘Es que no merezco estar aquí’”, declaró para las cámaras de matutino.

Daiana Guzmán fue la joven que lo señaló de presunta violación. (Foto: Instagram @kalimbaoficial)

El intérprete de Tocando fondo explicó que además de las similitudes que encontró con el personaje que desempeñará en las próximas semanas también considera que, hasta el momento, José es uno de los papeles más complejos que ha hecho a lo largo de su trayectoria debido a las fuertes vivencias que cuenta y el mensaje que da.

“Es el personaje que me ha tocado hacer con un mayor mensaje y es el personaje que me ha tocado hacer con un mayor cambio de matices, emociones, sentimientos, momentos, vivencias, entonces honestamente se me está haciendo un poco más fácil, es bastante complejo, pero más fácil de lo que parece porque tiene vivencias muy fuertes”, agregó.

Erik Rubín comenzó un proyecto junto a su hija y otros grandes artistas en "Cumbia Machine". (Foto: Instagram/@erikrubinoficial)

Por otro lado, Erik Rubín confesó que se siente bastante emocionado con su regreso a los escenarios como actor, pues desde su salida de Timbiriche ha buscado mantenerse vigente en obras de teatro y con su música. De hecho, esta no es la primera vez que el esposo de Andrea Legarreta interpreta a El Faraón, ya lo había realizado en anteriores ocasiones, por lo que cuenta con la experiencia suficiente para hacer brillar al personaje.

“Con la madurez siento que voy a abordar un nuevo... es como si lo hiciera por primera vez pero con todo mi bagaje”, declaró para el programa de Televisa.

El intérprete aseguró que este nuevo proyecto no afectará a los demás que ya tiene en puerta y adelantó que en las próximas presentaciones de Cumbia Machine el elenco contará con grandes invitados. Cabe mencionar que la nueva edición de José el soñador comenzará el próximo 20 de mayo.

Kalimba tiene más de 50 tatuajes en el cuerpo (Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

¿Cuál fue el problema legal que enfrentó Kalimba?

Fue en noviembre de 2010 cuando Kalimba fue señalado de presunta violación a una menor de edad con quien había tenido un acercamiento durante una presentación que ofreció como DJ. Durante el proceso de investigación, el OV7 fue detenido y enviado a prisión preventiva en Quintana Roo, México.

Después de algunos meses, fue dejado en libertad debido a que no se encontraron pruebas suficientes que acreditaran dicho delito. En entrevista con Yordi Rosado, Kalimba comentó que durante las indagaciones se perdió un video clave, pero afortunadamente para él la resolución fue a su favor y con el paso del tiempo ha logrado recuperar su carrera profesional que se vio afectada por las acusaciones.

“Había videos de cámaras que podían demostrar que ella [Daiana Guzmán] se bajó a abrazarme, a decirme ‘me encantó conocerte’. Ese video el procurador lo desapareció, igual que una llamada que existió al 911″, dijo.

SEGUIR LEYENDO: