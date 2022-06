Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez: las pistas que comprobarían su supuesta boda

Se desconoce la fecha exacta en que formalizaron su relación. (Fotos: @cynoficial, @_carlosrivera/Instagram)

Desde que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirmaron su romance se convirtieron en una de las parejas del medio artístico más queridas por el público gracias al nivel de popularidad que alcanzaron en los últimos años por sus trabajo en la industria musical y conducción respectivamente. No obstante, ambos intérpretes han procurado mantener su noviazgo lejos de los reflectores y, aunque ocasionalmente comparten algunos detalles con sus fans, pocas veces se han dejado ver juntos.

Pero desde hace unos días se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales debido a que se desataron fuertes rumores que apuntan se habrían casado el pasado sábado 4 de junio en España y no solo eso, también habrían celebrado con sus seres queridos más cercanos en una pequeña pero elegante fiesta.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tienen pocas fotos juntos (Foto: captura de pantalla)

Hasta el momento ninguno de los intérpretes ha confirmado o desmentido dicha información, sin embargo, en las últimas horas trascendieron algunos detalles que confirmarían su enlace matrimonial.

Cynthia Rodríguez abandonó TV Azteca después de 17 años

Los conductores de "Venga la Alegría" lamentaron la decisión de su compañera. (Foto: @vengalaalegriatva/Instagram)

La oriunda de Monclova llegó a la televisora del Ajusco en 2005 como parte de la cuarta generación de La Academia. Después de ser eliminada se quedó para grabar el tema principal de Amor en Custodia, protagonizó Educando a Nina, participó en otras telenovelas y después incursionó en la conducción posicionándose como una de las presentadoras favoritas de Venga la Alegría.

Pero el pasado lunes 30 de mayo anunció su salida temporal de TV Azteca: “Después de 17 años en esta empresa estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera [...]“Me voy a regalar un tiempecito, me voy de viaje un ratito a disfrutar de mi relación, de mi vida para regresar recargada”, dijo.

La noticia sorprendió a los espectadores debido a que llegó en medio de rumores sobre su posible embarazo, ya que desde finales de 2021 compartió que tiene la intención de convertirse en madre junto a Carlos Rivera. La ex académica no desmintió las especulaciones, pero su repentina salida de la televisora marcó un precedente para su supuesta boda que se habría llevado a cabo el pasado fin de semana.

Viaje a España, Francia y Roma

Imagen del encuentro. (Captura: @cynoficial / Instagram)

El primer destino que eligió la pareja para visitar fue España, país que ha marcado un precedente en la carrera artística de Carlos Rivera. Los ex participantes de La Academia no compartieron detalles durante sus primeros días de vacaciones, pero hace unas horas ambos publicaron contenido desde París, Francia y días después Cynthia Rodríguez confirmó que se encuentran en el continente Europeo gracias a un video que colgó en sus historias de Instagram.

La conductora de televisión presumió que se encontró con Ismael Rodríguez, mejor conocido como El Chino, quien también está de viaje por los mismo países de acuerdo con información que compartió Flor Rubio en Fórmula Espectácular.

“Miren a quién me encontré... al Chino”, dijo. “Cynthia, ¿qué haces aquí?”, respondió el ganador de MarterChef México al tiempo en que se dieron un abrazo.

Sus misteriosos anillos

(Foto: Vatican Media, captura de Instagram/@vengalaalegriatva)

Durante su viaje visitaron Roma, donde tuvieron la oportunidad de recibir la bendición del Papa Francisco en el Vaticano. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y pronto salió a relucir un detalle muy especial, el gran anillo que Cynthia Rodríguez porta en su mano izquierda, justo en el dedo anular.

La caja de comentarios se llenó con felicitaciones para la pareja, pues muchos consideraron los anillos como la prueba de su supuesto matrimonio. (Captura: @_carlosrivera / Instagram)

Pero no es la única, Carlos Rivera también se dejó ver con un anillo plateado en el dedo donde según la tradición se debe llevar el anillo de matrimonio. Por si quedaba duda, horas después el cantante posteó una foto que se tomó desde el interior de la Capilla Sixtina, donde mostró se logró visualizar con mayor claridad.

