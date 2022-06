Alejandra Guzmán presumió por segunda ocasión en redes su nuevo cambio de look:”Eternamente bella”

La cantante compartió por medio de sus redes sociales el proceso de su nuevo cambio de look

Alejandra Guzmán encendió las redes por segunda ocasión, con su radical cambio de look, donde demostró que es una mujer que le encantan los cambios.

Fue hace unas horas que la famosa cantante publicó a través de su cuenta oficial de Instagram un videoclip en donde mostró la transición de su nuevo aspecto, sin embargo, esta no es la primera vez que la artista presenta un peinado completamente distinto.

Cabe recordar; que hace unos días Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, compartieron una gira denominada Perrisimas Tour, donde La Guzmán, apareció con un peinado completamente radical, lo que sorprendió a los internautas, ya que protagonizó una glamourosa calva a lado de diversos diamantes.

No obstante, esta ocasión, la cantante destapó su lado más rockero, y con una gran sonrisa portó su corto cabello castaño cclaro el cual formó diversos picos arriba, aunado de un flequillo que apenas tapó su frente.

Alejandra Guzmán cambió de look (@pupy.estilista)

En el filme, se puede ver a la artista sentada, muy sonriente y con una gran actitud. Con ella, su estilista de cabecera, pues es a él a quien le confía su rockera cabellera, así como su estilo tan representativo.

Sin miedo a las críticas, la famosa escribió: “Cambio de look!!! Pupy Rocks”, a lado de un arcoíris y su icónica canción Eternamente Bella.

Ante ello, los internautas reaccionaron rápidamente, donde externaron su opinión sobre el nuevo peinado de la cantante, además del gran apoyo que le han brindado a lo largo de estos años, incluso, confirmaron que la frase de la canción que viene en el video no le hace justicia:

“Hermosa, amo. ¡Definitivamente Eternamente Bella!!!! ¡Única e inigualable lo máximo #mirockstar”.”Solo tú!!! ¡Increíble siempre camaleónica”.”Qué hermoso look mi guzmán saludos”.”Solo ella se atreve a tantos looks Cortos mi reina de corazones”.”ooowwww! ¡Mi Ale eres lo máximo! ¡Qué bien! Saludos a Puppy. Eres nuestro orgullo mi Ale!“.“Chingon* te vez más joven me latió un chigo me lo voy a hacer total, el pelo crece, no hay pierde”.”Wow Ale todo te queda muy bien. Que seguridad”, fueron algunos comentarios que generó la publicación de la cantante.

Así fue el aspecto de Alejandra para "Perrisimas Tour" (Captura: @laguzmanmx/Instagram)

Por otro lado, existieron algunos comentarios en los que sus seguidores confirmaron que se ve mucho mejor con cabello largo:

“Ale guapa, siempre te verás hermosa, eternamente bella, pero te va mejor el cabello largo”.” Me encanta lo que te hagas en tu pelo pero con el pelo largo me enloqueces”.”muy bonito, pero me gustas más con pelo liso, corto y claro, te vez super elegante y guapa”.

Asimismo, y como ya se mencionó, la cantante no le teme a las críticas y se volvió el vivo ejemplo de la frase: “Los cambios siempre son bueno”, ya que no pasó mucho tiempor, para que Guzmán presentara ante el público, un nuevo corte de cabello.

Pese a las diversas controversias en las que ha estado envuelta, Alejandra Guzmán denota en sus rede sociales que es una persona feliz y se encuentra muy contenta de seguir en el medio relizando su mayor pasión que es cantar en los escenarios.

A la cantante no le importan las críticas (Foto AP/Lynne Sladky)

Cabe recordar, que su mamá Silvia Pinal, fue muy críticada en la red por regresar al teatro, luego de encontrarse grabe de salud, sin embargo y aludiendo a lo anterior, Alejandra opinó que:

Mi mamá es muy feliz en el escenario y yo creo que se merece todo lo que ella desee, su público la ama y yo la voy a apoyar siempre”, expresó la intérprete de grandes éxitos musicales en español como Hacer El Amor Con Otro.

SEGUIR LEYENDO: