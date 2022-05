Silvia Pinal habló sobre su experiencia en teatro: “Lo más hermoso y bello que tengo es mi trabajo”

La actriz tomará un descanso para reeplantear sus proyectos. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Después del escándalo que se desató hace unas semanas por la apariencia física de Silvia Pinal en Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, la cancelación de último momento de una presentación especial para los medios de comunicación y la suspensión definitiva de la puesta en escena tras las críticas en redes sociales, la Diva de México confesó que estaba nerviosa por su regreso a los escenarios y agradeció el cariño del público que la apoyó.

La matriarca de la dinastía Pinal reapareció ante las cámaras del programa Hoy para compartir su sentir respecto a su polémico último trabajo en teatro. Sin profundizar mucho sobre el debate que se abrió en redes sociales al respecto, la reconocida actriz confesó que durante su primera función sintió muchos nervios debido a la carga de responsaibilidad que tenía por desarrollar su papel principal.

“Tenía muchos nervios, estaba yo muy nerviosa porque volteaba y veía aquel mundo y sentí que la responsabilidad estaba ahí, en mis manos. Cuando terminó todo di las gracias”, comentó para el matutino de Televisa.

La actriz se presentó entre aplaudos. (Foto: Instagram)

Respeto a la percepción que tiene gran parte del público sobre la trayectoria que construyó desde su juventud, Silvia Pinal comentó que no se consiera una Diva-como muchos la llaman por su trabajo en la Época de Oro del Cine Nacional- porque lo único que ha hecho durante su trayectoria es trabajar.

“Yo me veo como soy, una actriz que trabaja como actriz, que lo más hermoso y bello que tengo es mi trabajo, el cariño del público, el cariño de ustedes que no me dejan, que me abrazan [...] me siento muy agradecida con Dios”, agregó.

La musa de Diego Rivera aprovechó el espacio para mandar un mensaje a todas las peronas que le mandan buenos deseos, en especial aquellos que escribieron cosas positivas durante la controveria por Caperucita. En general, la intérprete dejó entrever que las acciones son un reflejo de las personas que las realizan.

Sylvia Pasquel acompañó a su madre durante todo la polémica y la defendió. (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

“Yo creo que el que trae algo aquí, el corazón que tenga uno, la alegría que tenga uno, el poder decir que sí te gusta trabajar, que sí te quiere la gente”, mencionó.

Por último, mencionó que tras lo ocurrido con la obra de teatro se tomará un descanso y no descartó la posibilidad de vacacionar en Acapulco o, mejor aún, visitar Europa: “Me siento de otro lugar, me siento muy bien”.

Anteriormente, se difundió un breve video en redes sociales donde Silvia Pinal mandó un mensaje a todas las personas que se posicionaron en contra de que siguiera trabajando a sus 90 años: “A todos los que quieren que yo no esté en el teatro...”, mencionó, hizo una trompetilla con los labios y luego comenzó a reír a carcajadas.

(Captura: @laguzmanmx/Instagram)

El fragmento audiovisual que originalmente circuló por WhatsApp fue retomado en redes sociales y, como era de esperarse, se viralizó. Sin embargo, después de unos minutos fue retirado sin mayor explicación.

Pero Silvia Pinal no fue la única en reaparecer ante los medios en las últimas horas, también lo hizo Alejandra Guzmán, quien se había mantenido lejos de la polémica en torno a su madre. Durante un escandaloso encuentro con los medios, la Reina de corazones aseguró que siempre apoyará a la famosa actriz en todas sus decisiones y, de esta manera, desmintió que ella hubiera influido en la cancelación de la obra.

“Mi mamá es muy feliz en el escenario y yo creo que se merece todo lo que ella desee, su público la ama y yo la voy a apoyar siempre”, dijo frente a varios medios.

