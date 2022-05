Niurka apoya que Alejandra Guzmán hubiera “desheredado” a Frida Sofía

Niurka ha dfendido a Alejandra Guzmán en varias ocasiones (Foto Niruka Marcos: CUARTOSCURO Foto Frida Sofía: CUARTOSCURO)

Desde hace varios meses, la bailarina Niurka Marcos tomó una posición muy clara respecto a los conflictos que viven Alejandra Guzmán y Frida Sofía, es por esto que ahora se pronunció a favor de que la rockera hubiera “desheredado” a su hija.

Así lo expresó Niurka en un reciente encuentro con algunso reporteros, donde también tundió a Frida Sofía por “desprestigiar el apellido Guzmán y describió a la influencer como “mal agradecida”.

Cuando fue cuestionada sobre Alejandra Guzmán y su aparente desición, la vedette explicó lo siguiente:

Frida Sofía habría sido desheredada por su mamá Fotos: CUARTOSCURO Ig @ifridag

“A mí me parece muy bien, si ha desprestigiado tanto al apellido y a la madre y todo eso que ya sabemos (Alejandra) puede hacer con su dinero lo que le de la gana”.

De igual manera, la participante de La Casa de los Famosos dijo que a su parecer, Frida Sofía es “Una señora ya adulta y ya puede trabajar y resolverse su vida, muy merecido, muerde la mano que te da de tragar”.

Hace unos días, se filtraron unos audios donde aparentemente, Alejandra Guzmán expresaba que había sacado de su testamento a Frida Sofía. Cabe recordar que en 2021 la cantante señaló a su abuelo Enrique Guzmán por supuestamente haber abusado de ella sexualmente cuando era niña, acción que no fue respaldada por la familia de Silvia Pinal.

Este día, la joven influencer respondió a su mamá por supuestamente dejarla sin bienes póstumos, en una historia temporal de Instagram, compartió un breve clip de un joven simulando mezclar música en una tornamesa de nieve y escribió “Como cuando te ‘desheredan’ pero la fiesta sigue”.

Frida Sofía publicó una historia para reírse de que supuestamente Alejandra Guzmán la sacó de su testamento.

Con su storie, Frida Sofía dio a entender que le tenía sin cuidado el que Alejandra Guzmán la reconociera como heredera o no, el año pasado incluso se quitó el apellido “Guzmán” para usar únicamente “Moctezuma”, el apellido de su padre; de forma que la lejanía con su familia materna es muy evidente y no le representaría problema quedarse sin herencia.

Posteriormente siguió publicando su contenido usual, pero en conversación con el programa El Gordo y la Flaca, Frida Sofía detalló que no tenía conocimiento sobre la venta del departamento o su permanencia en el testamento.

“Yo no he hablado con Alejandra desde hace años, la neta no sé que decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo. A mí me consta que tenía su compañía pero no puede (vender el departamento) sin mi consentimiento. Somos partners -socias-, somos 50/50″, mencionó.

De acuerdo con el material expuesto durante el programa La Mesa Caliente, el heredero de la fortuna de Alejandra Guzmán podría ser Apolo, hijo de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán.

Alejandra Guzman habría dicho que su único heredero sería Apolo (Foto AP/Lynne Sladky)

“Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y no pasa nada, yo soy la dueña única, o sea, que ponga a mi nombre los otros dos y por si pasa algo, pongo a (Apolo). Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a (Apolo) me vale… Entonces también me gustaría hacerlo, si lo tengo que hacer en internet, o como sea, si se puede adelantar eso”, son las aparentes declaraciones que habría hecho la cantante de éxitos como Yo te esperaba o Eternamente Bella.

Ante estos supuestos fue Mayela Laguna, cuñada de Alejandra Guzmán, quién rompió el silencio durante una entrevista con De primera mano y, ante los cuestionamientos respecto a si su hijo sería el afortunado ella confirmó que esta información era verdad.

“Sí, pero no tengo ninguna opinión al respecto, está bien”, dijo.

