Gustavo Adolfo Infante denunció amenazas de parte del manager de Alejandra Guzmán

El comunicador aseguró que en 2021 Alejandra acuchilló a su entonces pareja (Foto: CUARTOSCURO)

Gustavo Adolfo Infante se ha vuelto a meter en un problema con un integrante del medio artístico, pues el periodista aseguró el pasado viernes 20 de mayo que Alejandra Guzmán se encuentra trabajando en Estados Unidos de forma ilegal al no contar con visa de trabajo para presentarse con Paulina Rubio en el tour Perrísimas, esto luego de que en febrero de 2021 fuera presuntamente detenida por haber “apuñalado a su novio”, según lo comunicado por el reportero de Imagen Televisión.

Ante ello, la mañana del domingo 22, Gustavo dio a conocer en su cuenta de Twitter que el representante de la hija de Silvia Pinal amenazó con interponer una demanda en su contra. “Me manda mensajes amenazantes Maurice Keisser, manager de Alejandra Guzmán, dice que me va a demandar por decir que hace gira de ‘Perrísimas’ sin visa. No entiendo, si en febrero del 2021 fue demandada por herir con un cuchillo a su novio”, escribió en Twitter.

Tras ello, la mañana de este lunes, el titular de De primera mano informó lo ocurrido y aprovechó para mandarle un mensaje al manager de la cantante de Hacer el amor con otro: “Mauricio Keisser, que es el manager de la Guzmán, me mandó unos audios insultándome, agrediéndome, amenazándome, y por supuesto que no lo voy a dejar así”, advirtió Infante.

Gustavo también se metió en problemas con la familia Pinal al criticar la obra de teatro de Silvia (Fotos: Youtube/ Gustadavo Adolfo Infante Cuartoscuro)

El polémico comunicador explicó que debido a lo que supuestamente ocurrió en febrero de 2021, en Miami, Florida, no se le permitió a Alejandra una visa de trabajo, ya que cuenta con una demanda penal en territorio estadounidense.

“Alejandra Guzmán tuvo el detalle de apuñalar a un señor, de darle unas cuchilladas, entonces, Alejandra pasó unos días en la cárcel, ese cuate se fue al hospital, y hay una acusación penal en contra de Alejandra, por lo que me dijeron que no podía tener una visa de trabajo y eso fue lo que dije el viernes aquí”.

Y es que hace más de un año, la cantante habría celebrado su cumpleaños con champagne, acompañada de Maurice Keisser y su entonces pareja, con quien habría peleado posteriormente. Según el también titular de El minuto que cambió mi destino, la cantante de Mírala, míralo, fue liberada luego de que su equipo de trabajo pagara una gran cantidad de dinero.

Alejandra no ha comentado nada al respecto de su supuesta detención en Miami (Foto AP/Lynne Sladky)

“Este cuate me escribió diciendo ‘que yo, que pinch* reportero chismoso, sin credibilidad y no sé que’, y le digo ‘bueno, si no tengo credibilidad qué te preocupa’, y lo puso a través de sus redes sociales”.

Gustavo Adolfo Infante agregó que el trabajo del representante debería ser conciliar las situaciones entre el famoso y los medios de comunicación, y no crear más problemas, por lo que consideró que éste no le ayuda mucho a la imagen de la integrante de la dinastía Pinal.

“Yo creo que poco le ayuda Maurice Keisser a Alejandra Guzmán, porque si de por sí la perra es brava y le patean la reja”, dijo Infante, quien al momento no ha hablado de las acciones que tomará tras las amenazas recibidas.

Paulina Rubio y Alejandra ya dieron por terminado su tour "Perrísimas" por Estados Unidos (Fotos: Instagram@paulinarubio // Getty Images)

En uno de los mensajes que Keisser le envió al periodista de espectáculos, el manager le habría dicho: “Sé que eres un periodista chismoso y que nadie te cree en el mercado. Tu información es obviamente falsa y estás preocupado por lo que pasará... No te preocupes, el resto será contratar abogados”.

El representante aseguró que Gustavo Adolfo Infante presentó información falseada sin verificar la veracidad de la misma, por lo que tomará cartas en el asunto junto a su representada.

El comunicador se encuentra en medio de la polémica con la familia Pinal, pues tan solo hace pocos días se lanzó duramente contra la obra Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita! y criticó que su familia le permitiera continuar en los escenarios a sus 91 años de edad.

