Jerry Bazúa confesó el motivo por el que demandó la patria potestad de su hijo con Paulina Rubio

A pesar de que las cosas parecían mejorar para Paulina Rubio, en los últimos meses todo se le ha vuelto a complicar, pues su escandalosa gira a lado de Alejandra Guzmán, las demandas de sus ex parejas y la terrible enfermedad que padece su mamá le han nublado el panorama a La Chica Dorada.

Hace unas semanas se dio a conocer que Gerardo Bazúa ya no está de acuerdo con compartir la custodia del hijo que tienen en común, Eros de solo 6 años -el menor de ella-, pues según el programa de TV Azteca Ventaneando él ya solicitó a la corte familiar de Miami le otorgue la responsabilidad parental total de su hijo debido, especialmente, a dos cuestiones: la primera porque según acusa, Paulina ha propiciado el retraso escolar del niño debido a constantes faltas a la escuela y la segunda, porque ha sacado al niño del país sin avisarle.

Ahora confiesa los motivos por los que tomó la decisión, rompiendo especulaciones de querer aprovecharse de la buena racha laboral que tiene a Paulina Rubio como una de las cantantes pop más exitosas en los últimos tiempos: “Ustedes ya conocen a la mamá de mi hijo entonces ya saben que pues ella no es nada fácil. Nuestro hijo aún está muy chiquito y no porque ya no estemos juntos pues va a caminar todo perfecto, siempre habrá diferencias”, expresó para las cámaras de Venga La Alegría.

El cantante de regional mexicano, aseguró que pese a la nueva gran diferencia con la Chica Dorada, lo primordial es su hijo y por ello él siempre podrá contar con el apoyo de los dos, pues aseguró que habrá ocasiones en las que ella no pueda con las cosas y para eso estará Bazúa, así como cuando él no pueda ayudaría Rubio: “Yo siempre lo he dicho ‘Si tú no puedes, ¿cómo le hacemos para ponernos de acuerdo? Yo puedo, si no puedo tu puedes’”, agregó

Sobre la demanda que interpuso en la que es madre de su único hijo, el cantante aseguró que en Estados Unidos las cosas son diferentes y para él es más que claro que Paulina no está sobrellevando todas las situaciones de la mejor manera posible, por lo que es solo un intento de ver por el bienestar de su hijo: “Digo, lo de la custodia la verdad, no se la estoy piendo así, allá no se puede dar todo a un padre sino a los dos padres cuando están en vida, por eso es compartida”, mencionó.

Hace solo un par de semanas y tras una serie de rumores, se confirmó una lamentable noticia: Susana Dosamantes padece cáncer de páncreas. La primera actriz de grandes telenovelas mexicanas decidió romper el silencio y hablar por primera vez sobre ello, pues a pesar de estar atravesando esa terrible enfermedad, su interés porque el público esté informado de “su propia voz” es importante ya que no quiere una ola mediática con “especulaciones falsas e innecesarias”.

Ahora es su ex nuero el que le manda un contundente mensaje, demostrando que a pesar de la reciente polémica con Paulina Rubio y toda la historia que vivieron años atrás, el cariño por la primera actriz sigue ahí pues independiente de las diferencias con su apreciable hija, sigue siendo la abuela de su hijo y por ello merece un gran respeto y admiración.

“Que la quiero mucho, que sepa que es un cariño que yo le tuve y le tengo. Yo siempre me he mantenido como con mucha distancia, en ese aspecto, pero la señora sabe que la quiero mucho y pues sobre todo que le mando bendiciones, que pedimos por ella”, expresó.

