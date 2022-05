Cómo se veía Justin Bieber la última vez que vino a México

En la primera foto se observa a Justin Bieber en el Porpuse Tour de México. En la segunda es en el Justice Tour en Monterrey. Foto: Twitter @saaDham Foto: IG @evanpaterakis

La última vez que Justin Bieber piso tierras mexicanas para dar un concierto fue en febrero de 2017 en el Porpuse World Tour. En esa época canciones como Sorry, What Do You Mean y Love Yourself no paraban de sonar en todos lados.

Primero se presentó en Monterrey en el estadio BBVA Bancomer y para cerrar dio su último show en el país el 21 de febrero, en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Justin Bieber en el Porpuse Tour en 2017. Foto: Twiiter @CeciliaL_GBE

En ese momento el cantante canadiense estaba por cumplir 23 años y había tenido un gran éxito con los sencillos de Porpuse, puesto que fue un álbum que renovó su imagen.

Y es que antes de que Justin Bieber lanzara ese disco, había estado involucrado en diversos problemas con los medios, con la policía y con sus conocidos.

Para esa época su estilo de cabello y de vestir había cambiado por completo. Bieber se mostraba con el cabello decolorado con un rubio platinado y portaba pantalones rotos, playeras largas con logos de bandas de rock o metal y sudaderas holgadas.

En cuanto a sus canciones la esencia era la misma pero los ritmos eran entre pop, R&B y predominaba la electrónica, pues incluso tuvo colaboraciones con DJ Skrillex, DJ Snake y Major Lazer.

Justin Bieber en el Porpuse Tour en 2017. Foto: Twiiter @ibeliebersmx

El Porpuse Tour en México fue de los últimos shows que dio en Latinoamérica, ya que para el 24 de julio de 2017, el intérprete de Peaches canceló su gira mundial y se alejó de los escenarios.

Iban a ser dos años de gira recorriendo los seis continentes con 164 conciertos, pero a tres meses y 14 conciertos de concluir, anunció su retiro a través de sus redes sociales.

Scooter Braun, su mánager, publicó un comunicado disculpándose con los fans.

“Debido a diversas circunstancias, Justin Bieber cancelará los conciertos restantes del Purpose World Tour. Justin ama a sus fans y odia decepcionarles. Agradece a sus fans la increíble experiencia del Purpose World Tour durante los 18 meses. Está agradecido y honorado de haber podido compartir esta experiencia con su equipo durante los exitosos 150 shows por los 6 continentes en este camino. Sin embargo, tras pensarlo cuidadosamente, ha decidido no llevar a cabo las últimas presentaciones. El dinero de los boletos será reembolsado”.

Después de la cancelación del Porpuse Tour, Bieber hizo pública una carta disculpándose con sus seguidores y dijo que quería estar más estable en un futuro.

“Tomarme este tiempo es decir que quiero una carrera duradera, y también quiero un corazón y un alma que sean estables porque eso significará que podré ser el hombre que aspiro a ser, el marido que algún día seré y el padre que me gustaría ser”.

Justin Bieber en el Porpuse Tour en 2017. Foto: Twiiter @ibeliebersmx

Años más tarde, en uno de sus documentales expresó a profundidad los motivos de su retiro y lo que estaba viviendo en esos años. Comentó que se había sentido muy presionado, que estaba sufriendo depresión, ansiedad, problemas de identidad y adicción a algunas sustancias nocivas.

El cantante ya está felizmente casado con la modelo Hailey Baldwin y según sus declaraciones se encuentra tan estable como siempre había deseado, por lo que sí cumplió con aquella promesa de 2017 en la que volvería para mantener una larga carrera.

Este mayo de 2022, tras cinco años de ausencia en México, el canadiense regresó con el Justice World Tour para cantar los hits de su nuevo álbum como Peaches, Holy, Ghost y Anyone.

Justin Bieber en el Justice Tour en Monterrey 22 de mayo de 2022. Foto: IG @rorykramer

Su primera fecha fue el 22 de mayo en el estadio Mobil Super de Monterrey. Los usuarios en redes han expresado su satisfacción con el show, además de que Bieber completó el aforo máximo del estadio, lo que deja ver que su primer concierto en México fue todo un éxito.

El 25 y 26 de mayo se estará presentando en el Foro Sol en la Ciudad de México y para el 28 del mismo mes cerrará su paso por el país con un show en Guadalajara.

SEGUIR LEYENDO: