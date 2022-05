Justin Bieber habló en vivo con una fan cordobesa: “Aprecio mucho todo tu cariño”

Bárbara Bermúdez, la argentina que habló con Justin Bieber

Bárbara Bermúdez estaba trabajando en un local de zapatillas de un shopping de Córdoba. En un momento en el que no había ningún cliente, aprovechó para revisar su celular. Y de inmediato, notó que su ídolo Justin Bieber estaba realizando una transmisión en vivo por Instagram. En una actitud típica de fanática, decidió enviarle una solicitud para hablar con él en público.

Pero lo que la joven de 21 años no esperó es que de entre los 234 millones de seguidores que tiene el artista nacido en Canadá la eligiera a ella y aceptara la solicitud que le había llegado. Cabe aclarar que no fue la primera fanática con la que interactuó el artista: durante 45 minutos, le fueron enviando solicitudes que él aceptó. Y cuando le llegó la oportunidad a Bárbara, no podía creerlo.

Justin Bieber habló con una fan cordobesa en vivo

Durante la charla, el intérprete de “Love Yourself” le preguntó a la cordobesa qué sentía por la posibilidad que tenía de charlar. “Estoy muy contenta porque estoy bien y tengo trabajo. Voy a ir a Buenos Aires para verte y no puedo creer que hayas aceptado la solicitud”, le dijo ella. Y además recordó una anécdota que vivió con su ídolo: cuando tenía 12 años y él viajó a la Argentina, y tocó en el estadio Kempes en Córdoba, ella tuvo la oportunidad de conocerlo y de tomarse una foto: “Era una bebé”, agregó.

“Aprecio mucho tu apoyo y todo tu cariño. Espero que disfrutes el concierto. Disfruta el resto de la noche y vuelve al trabajo”, le dijo antes de finalizar dicha videollamada el músico que se presentará el 10 de septiembre en el Estadio Único de La Plata con motivo de la presentación de su nuevo tema Honest.

La foto de Justin Bieber y Bárbara Bermúdez

Este viernes, la joven cordobesa dio una entrevista en vivo para América Noticias y contó que todavía estaba emocionada por la videollamada que había realizado con su ídolo. “Me puse muy nerviosa, no me callé un minuto”, se sinceró la joven, divertida y volvió a hacer referencia a la oportunidad que tuvo en 2013 cuando lo conoció. “Fue menos de un minuto, pero me pude sacar una foto”, hizo la salvedad sobre aquel encuentro.

“¿Por qué terminaste hablando de la situación económica de la Argentina?”, preguntaron en el noticiero que conduce Guillermo Andino. “Porque yo no lo puedo evitar, siempre termino hablando de lo mismo. Me preguntó sobre el trabajo y fui sincera”, respondió Bárbara Bermúdez, quien antes le había dicho a Justin Bieber que al momento de hacer el vivo de Instagram estaba “calma” dentro del local: “Es difícil la situación en Argentina, la economía”.

Después de sus polémicos shows de 2013 -en el que canceló una de las dos fechas programas que tenía en el estadio de River Plate, acusando una resaca feroz- Justin Bieber volverá a la Argentina como parte de su gira Justice World Tour. En menos de 24 horas agotó las entradas para su show del sábado 10 de septiembre próximo en el Estadio Único de la Plata. Y un rato más tarde, agregó una fecha para el domingo 11, el cual también ya tiene todas sus localidades vendidas.

