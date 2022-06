Christian Chávez arremetió contra Televisa por no apoyarlo con su orientación sexual: “La empresa quería desmentir”

El cantante fue obligado a "salir del clóset" (Fotos: Instagram/@christianchavezreal)

RBD se ha posicionado a lo largo de los años como la banda pop en español más exitosa en la historia de la música, sin embargo el tiempo también le ha permitido a sus integrantes narrar que no todo fue color rosa dentro de su instancia. En su nuevo podcast El ABC DE: LGBT+ -edición especial por el mes del orgullo-, Christian Chávez se sinceró sobre su sexualidad y la dura batalla que vivió contra Televisa, la empresa a la que pertenecía.

A pesar de que muchos parecen conocer la historia de su famosa “salida del clóset” -que más bien fue obligación-, el actor y cantante ha decidido contarlo de voz propia, poniendo así un alto a los señalamientos que durante años recibió por parte de la televisora de San Ángel, algunos periodistas de espectáculos e incluso mismos miembros de la comunidad, pues en ella aseguró que Televisa no lo apoyó en el intento de extorsión que recibieron cuando la banda estaba en su punto máximo de fama y él no le había contado a nadie sobre su orientación sexual.

“La empresa, obviamente, quería desmentir, la empresa quería decir que era un fotomontaje, quería decir que simplemente era una mentira que estábamos haciendo algún cortometraje o alguna cosa así. La verdad es que era una fotos muy inocentes (las de su boda, con las que lo intentaron extorsionar), yo le estaba poniendo el anillo de matrimonio, estábamos firmando los papeles, lo estaba cargando entrando a la suite presidencial”, inició a narrar.

El actor fue parte de "Rebelde" 2004

Pese a la negativa de la empresa por dejar que uno de sus máximos talentos pudiera ejercer su sexulidad de manera libre, el productor Pedro Damián le mencionó que él podía tomar la decisión que quisiera, pues podía hacerlo público o continuar con el plan de Televisa, a lo cual tomó la elección digna de no mentir, algo que desde el inició le costó mucho trabajo ya que lo obligaron a escribir un comunicado, sin saber hacerlo, donde ni la palabra “gay” o “homosexual” fueron incluidas.

“Yo le dije a mi productor (Damián) que a mí me hubiera encantando que cuando yo tenía 15 años y le pedía a Dios todas las noches que me cambiara, porque yo pensaba que lo que yo era no estaba bien, y nunca pasó, hubiera habido alguien ahí fuera que estuviera en la televisión y que pudiera vivir su vida plenamente, sin miedos, sin tenerse que sentir avergonzado, entonces me pidió que tenía que escribir un comunicado”, agregó.

El cantante de grandes éxitos musicales como Libertad, ¿En Dónde estás? o Tu Amor continuó: “Yo no sabía que era un comunicado, por supuesto porque solo tenía 23 años, entonces me senté en la computadora de su casa y comencé a escribir. Me acuerdo que fueron casi tres horas, las horas más complicadas porque escribía y borraba, escribía y borraba y no sabía qué poner porque no quería poner la palabra gay, no quería poner la palabra homosexual, no quería ofender a nadie pero al mismo tiempo quería quedar bien con todos”.

El actor tuvo que escribir su propio comunicado (Foto Especial: Instagram/@oopsfabian)

El apoyo de Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Maite Perroni y Christopher Ukermann fue indispensable, porque pese a la situación él cantante se preocupó por la opinión de los demás -a pesar de que no tenía responsabilidad de hacerlo, ya que era un proceso individual-: “En ese momento yo estaba hablando con todos mis compañeros de RBD por que al mismo tiempo yo le decía al productor ‘Oye pero es un grupo, somos seis, no le puedo faltar el respeto a los demás, les tengo que decir que voy a hacer esto’. Hablé con cada uno de ellos y ellos me dijeron ‘Te apoyamos, hazlo, es lo que necesitas hacer, es algo de lo que no te tienes que avergonzar’”.

A pesar de lo que pensaba Televisa, la reacción de los fans fue completamente positiva, pues en cuanto salió la noticia y ellos tenían concierto, no dudaron en hacerle saber todo su amor al cantante. La pesadilla continuó pues San Ángel seguía insatisfecho y un ejecutivo lo citó para informarle que ya no sería requerido en más proyectos actorales.

Anahí confirmó que no habrá gira de RBD en el 2023 (Foto: Instagram/@rbd_musica)

“Mis sueños de adolescente que se habían hecho realidad se empezaron a romper. Se me informó que los planes de mi futuro ya no estaban disponibles en la empresa, puesto que ahí se hacían telenovelas y ya nadie creería personajes heterosexuales interpretados por mí”.

SEGUIR LEYENDO: