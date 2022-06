Así fue el apasionado beso entre Carlos Speitzer y Manelyk González en Las Estrellas Bailan en Hoy

Hacia el final de su participación, Manelyk y Alejandro se dieron un apasionado beso en la cama

Carlos Speitzer y Manelyk González son pareja en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, este día sorprendieron con el épico final que le dieron a su coreografía, pues cayeron juntos a la cama y protagonizaron un momento muy intenso.

Los concursantes estaban bailando un tema de bachata y justo al término de la canción, se fueron a una cama que formaba parte de la escenografía y se cubrieron las cabezas con una sábana, Carlos reposaba encima de Manelyk y al principio, la presentadora Galilea Montijo creyó que el beso solo era simulado.

Posteriormente, la conductora del programa Hoy les descubrió los rostros y entonces se dejaron ver besándose, incluso permanecieron algunos segundos sin despegarse ya que fueron tapados de nuevo, hasta entonces Galilea les dijo entre risas “Chicos eso era parte de la... no, no era parte de la coreografía porque ya había terminado la canción, ¿verdad?”

La pareja de baile protagonizó un romántico momento (Foto: Getty Images)

Ante esto, el hermano de Alejandro Speitzer mencionó divertido que si era parte de la presentación, pero que “la música se les había adelantado”, posteriormente, la presentadora del programa continió la broma diciendo “Hasta pensé que era Acapulco Shore”, haciendo referencia al reality de MTV.

En este programa lleno de fiestas, alcohol y coqueteos, existe un lugar dentro de cada temporada dedicado únicamente para que los participantes tengan relaciones íntimas, por lo que Mane siguió la broma; por su parte, Andrea Legarreta mencionó “ni siquiera se habían dado cuenta”.

Después, los concursantes se aproximaron hacia la fila del jurado para recibir su calificación. Algunas de las reacciones en redes sociales a este beso fueron: “La pareja de fuego #TeamMane &Carlos los mejores”, “Lo hicieron bien, y lo demás, entiendan es un REALITYSHOW” y “Todo me sorprendió”.

(Foto: captura de Instagram/@programahoy)

Hace un mes, durante un encuentro con un grupo de reporteros, Mane reveló que no está interesada en “nuevos compromisos” y tampoco en iniciar una relación con sus compañeros de trabajo.

Sin embargo, ante la cámara de Eden Dorantes, la influencer reveló que se sentía muy intrigada por el aparente interés que demostró Carlos Speitzer en ella “somos como novios sin derechos, porque estamos todo el tiempo juntos, pero me intriga mucho este chismecito”, expresó.

En su momento la ex aca shore explicó que no estaba enterada de que Carlos sentía atracción por ella, pero que no tenía intenciones de iniciar un romance, también mencionó que no tenía problema en tener un noviazgo con Raúl Araiza, pero que lo veía como un compañero únicamente.

Hace un par de semanas, Olivia Collins y Manelyk González tuvieron un roce en la sala de ensayos donde los participantes practican los bailes que mostrarán ante los jueces.

carlos_speitzer (Foto IG @carlos_speitzer )

La actriz de 64 años se molestó con la influencer que saltó a la fama por el reality show Acapulco Shore por haber ocupado el espacio más tiempo del que le correspondía, por lo que le reclamó y la situación terminó en fuertes comentarios.

A pesar de la polémica, las famosas lograron reconciliarse definitivamente el pasado 26 de mayo, prometiendo dejar en el pasado el altercado que tuvieron y comenzar a tener una relación cordial como compañeras.

En el programa se pudo ver a Olivia acercándose a Mane para felicitarla por el desempeño en su coreografía, al mismo tiempo que le pedía que “soltaran las malas energías”.

“No quiero tener esta mancha en mi carrera”, aseguró Collins y destacó que no quería ser mala concursante, además dijo respetar la carrera de Manelyk, quien también admitió que admira y respeta a la veterana actriz.

