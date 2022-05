Olivia Collins y Manelyk se reconciliaron tras fuerte altercado en Las estrellas bailan en Hoy

Manelyk expresó que tiene el mismo carácter "fuerte" que Olivia (Fotos: Instagram/@manelyk_oficial Instagram/@oliviacollinsmx)

Hace dos semanas se suscitó una controversia en Las estrellas bailan en Hoy, el reality show interno del programa matutino de Televisa en el que distintas celebridades compiten al mostrar sus rutinas de baile al ritmo de distintos géneros musicales.

Y es que dos de las participantes se enfrascaron en una discusión donde se hicieron de palabras. Olivia Collins y Manelyk González tuvieron un roce en la sala de ensayos donde los participantes practican los bailes que mostrarán ante los jueces.

La actriz de 64 años se molestó con la influencer que saltó a la fama por el reality show Acapulco Shore por haber ocupado el espacio más tiempo del que le correspondía, por lo que le reclamó y la situación terminó en fuertes comentarios.

La actriz es una de las celebridades que aún conserva su atractivo al paso de los años (Foto: Instagram/@oliviacollins)

Ahora, este jueves 26 se dio a conocer en el programa que las famosas lograron reconciliarse definitivamente, prometiendo dejar en el pasado el altercado que tuvieron y comenzar a tener una relación cordial como compañeras.

En el programa se pudo ver a Olivia acercándose a “Mane” para felicitarla por el desempeño en su coreografía, al mismo tiempo que le pedía que “soltaran las malas energías”.

“No quiero tener esta mancha en mi carrera”, aseguró Collins y destacó que no quería ser mala concursante, además dijo respetar la carrera de Manelyk, quien también admitió que admira y respeta a la veterana actriz.

Carlos Speitzer forma parte del elenco de "Las Estrellas bailan en Hoy" junto a Manelyk (Foto: @carlos_speitzer/Instagram)

“Creo que las dos tenemos un carácter muy fuerte y creo que, tal vez, por eso explotó la cosa”, dijo Manelyk, quien destacó que ya tenía suficiente estrés y presión en la competencia, por lo que no deseaba enfrascarse en un problema más.

“Yo soy muy buena compañera… no he tenido problemas con nadie y yo creo que hay que tener humildad y por eso me acerque a ti (Manelyk), y te echo porras porque lo haces muy bien” concluyó Olivia. Tras ello, las mujeres se dieron un abrazo, que fue celebrado por Galilea Montijo en el programa.

¿Qué pasó entre las famosas?

El pasado 13 de mayo se presentó un video en el programa donde quedó en evidencia el altercado entre Olivia y Manelyk. Muy a su estilo, la también cantante de 33 años comentó al salir del salón de ensayos, “¿sabías que está científicamente comprobado que cuando te enojas muchísimo envejeces más rápido?” A lo que Olivia no se dejó y le respondió, “hay categorías, yo no me comparo con esta niña ni así (poquito) no por tener tantos seguidores, eres estrella”.

Integrantes de Las estrellas Bailan en Hoy Foto: Instagram/@programahoy

“No sé, tantita educación”, remató Manelyk, a lo que Collins respondió, “Le pido que no se meta conmigo, nada más”.

Por su parte, el director Ariel López Padilla explotó con lo que sucedió y dijo: “Esto no puede suceder, esto es un mensaje para todos los competidores. Esto no puede suceder, estamos trabajando en un espacio de profesionales y después de lo que acabo de ver, acabo de cambiar mi decisión de lo de la estrella”.

Y añadió, “Así como podemos tener la capacidad de reconocer el trabajo, lo positivo, el esfuerzo, también tenemos que subrayar los errores. Cuando una persona se equivoca también se le tiene que subrayar y creo que la propuesta es quitarle puntos. Independientemente de esta situación vamos a tener que establecer que quien no cumpla profesionalmente el compromiso se (le bajen puntos)”.

Olivia destacó distinguirse por ser una buena compañera a lo largo de su carrera (Foto: Instagram/@oliviacollinsmx)

Olivia Collins es una de las actrices mexicanas que a sus años deslumbra con su belleza y espectacular figura, por lo que es comparada con otras artistas como Maribel Guardia y Lourdes Munguía. Por su parte, Manelyk González ganó fama con su participación en programas como Acapulco Shore y La casa de los famosos, actualmente se consolida en redes como influencer.

