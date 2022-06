“Para allá vamos todos”: reviven meme de Pati Chapoy tras foto de Pedro Sola hospitalizado

Instagram: @ventaneandouno

Luego de que Pati Chapoy compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía en la que confirmó que su compañero y amigo Pedro Sola se encuentra hospitalizado, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y recordaron uno de los memes más polémicos de la conductora.

La periodista mexicana publicó esta mañana una instantánea en la que se puede ver a Pedro Sola en un estado convaleciente. Acostado en una cama, con una venda en el ojo y un cubrebocas, fue como apareció el conductor en el hospital, ante ello, Chapoy escribió:

“Ayyy mi querido @tiopedritosola tantas preocupaciones. Recupérate pronto…”, tras este emotivo mensaje diversos seguidores de la famosa no se hicieron esperar y compararon la imagen con un meme de hace algunos años.

Cabe recordar que, en el año 2019, la famosa periodista compartió para sus seguidores en la red social ya antes mencionada, una desagradable situación que radicó en una fotografía de un aparente loro sin vida, por ello, Chapoy explicó en la descripción que era un estado por el que todos vamos a pasar: la muerte.

“Buen día, para allá vamos todos”, escribió la famosa en aquel entonces.

Internet

Fue así que, los cibernautas no dejaron pasar este post, y sacaron su creatividad para crear un meme con él. Asimismo, al día de hoy diversos usuarios revivieron este polémico suceso con la fotografía que la conductora de Ventaneando publicó hace un par de horas, ya que es similar a la del pájaro fallecido.

Por ello, los internautas, a modo de broma, no perdieron oportunidad y montaron la imagen del ave del pasado en la publicación de la famosa, aunado a la fotografía de Sola, donde también escribieron: “Para allá vamos todos, Paty, buen día”.

Aunque la periodista de 72 años no se ha pronunciado al respecto, e inclusive no recordaría este momento en redes sociales, no cabe duda que los internautas no olvidan y se hacen presentes con diversos y divertidas imágenes.

Patricia Chapoy es una de las conductoras más famosas de la televisión mexicana, su manera de sacar a relucir la verdad de diversas celebridades del medio ha destacado por varios años en la televisión, por ende, algunos artistas que se dedican a lo mismo, envidian el buen trabajo que la periodista ha creado durante décadas.





