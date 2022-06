Vicente Fernández habría mantenido romances con Maribel Guardia y Blanca Guerra, según Merle Uribe

Vicente Fernández habría mantenido romances con algunas de las artistas con las que trabajó (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Merle Uribe nuevamente habló sobre los supuestos romances que mantuvo Vicente Fernández, entre quienes mencionó se encuentra Amparo Muñoz y Maribel Guardia.

Durante la emisión del programa de Gustavo Adolfo Infante de este viernes, Merle Uribe aseguró que Vicente Fernández llegó a revelarle la identidad de al menos ocho mujeres con las que mantuvo alguna relación amorosa, pero que ocultó debido a diferentes motivos.

Pese a que la actriz no quiso revelar algunos nombre, sí confirmó que las ex reinas de belleza Amparo Muñoz y Maribel Guardia habrían mantenido un romance con el Charro de Huentitán.

“Todas lo han negado, entonces yo, la verdad... Ya te comenté que por ahí alguien trae una cruz de brillantes y esmeraldas porque, además, así las terminaba él, dándoles una alhaja (...) Angélica Chain, Paty Rivera, Amparo Muñoz y yo (...) también Maribel (Guardia). Maribel en su momento también anduvo con él, pero todavía no se casaba, fueron sus primeras películas”

Maribel nunca ha hablado acerca de su supuesto romance con "Chente" (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Merle también mencionó que aunque Blanca Guerra ha negado haber tenido una relación con el intérprete de Estos celos, ella está segura de que sí.

Asimismo, negó que Lyn May hubiera mantenido relación alguna con Chente, pues, según argumentó Merle, ella no era el tipo de mujer que le gustaban al cantante.

“Realmente, no era el tipo, no era el talle de Vicente. A Vicente le gustaban las mujeres más finas, o sea, de buen cuerpo, pero guapas, no del tipo de Lyn. Además, me la hubiera mencionado, porque mencionó como a ocho o diez”

Además, Uribe aseguró que Vicente en varias ocasiones le llegó a decir que le gustaba mucho Angélica María, pero desmintió que con ella hubiese tenido un romance, pues la Novia de México siempre se habría negado a mantener cualquier tipo de relación amorosa con el Charro de Huentitán.

Lyn May confesó que conoció a Vicente mientras trabajaba en el Teatro Blanquita (Foto: Instagram/@lyn_may_)

“También dicen de Angélica María, pero no. A mí él me dijo que le gustaba mucho Angélica e hizo una película con él, pero nunca, Angélica nunca le quiso, a mí me lo dijo. Angélica, no, y le encantaba”, destapó.

Merle fue una de las primeras que afirmó que Patricia Rivera sí mantuvo una aventura con Vicente Fernández e, inclusive, aseguró que Pablo Rodrigo, el supuesto hijo no reconocido, sí sería su hijo biológico.

Durante una entrevista en De Primera Mano la histrionisa mencionó que Chente le reveló que le había entregado USD 4 millones a Patricia para que desapareciera de su vida junto a su hijo luego de que las pruebas de ADN apuntaron a que no tenían parentesco alguno.

El nombre de Patricia Rivera es uno de los que más polémica ha causado en los últimos días debido a las declaraciones de Merle y Lyn (Foto: captura de pantalla/YouTube)

No obstante, Lyn May, quien en varias ocasiones ha dicho que ella también tuvo un romance con Vicente, señaló que no sólo habrían sido USD 4 millones, sino que Rivera habría recibido mucho más por su silencio.

La acapulqueña argumentó que debido a que ella también habría sido muy cercana al patriarca de los Fernández, él le reveló que le habría dado más dinero y, además, ella habría sido testigo de cómo Pablo Rodrigo recibía lujosos regalos por parte de su supuesto padre.

Aunado a ello, la vedette aseguraba que ella le había “pasado” a Chente a Rivera ya que mantenía una estrecha amistad con Patricia, por tanto, también habría recibido esta información de primera mano.

Asimismo, Lyn relató que el Charro de Huentitán sentía tanto cariño por ella que llegó a enfrentarse a los golpes con su marido, quien los habría atrapado besándose en el Teatro Blanquita.

SEGUIR LEYENDO: