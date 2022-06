Lyn May aseguró que Vicente Fernández y Patricia Rivera sí tuvieron un hijo

Lyn May dio detalles de cómo “Chente” habría logrado que Patricia Rivera permaneciera en silencio (Foto: Getty Images / Getty Images / Twitter @vicente.el_rey)

En medio de la polémica que resurgió debido a que la bioserie El Último Rey retomó el supuesto romance entre Vicente Fernández y Patricia Rivera, Lyn May aseguró que la pareja sí tuvo un hijo, inclusive, ella habría sido testigo del romance ya que era muy cercana a ambos artistas.

El Último Rey trajo de vuelta la controversia por la relación que Vicente Fernández y Patricia Rivera habrían mantenido, aún cuando él estaba casado. Según retrató la serie, Chente tuvo un hijo con la actriz durante esa relación, pero se habría comprobado que no era suyo.

No obstante, en entrevista con De Primera Mano, Lyn May aseguró que Pablo Rodrigo, el hijo de Patricia, sí sería del Charro de Huentitán, aunque las pruebas de ADN digan lo contrario. La vedette argumentó que al haber sido amiga cercana de Vicente y Rivera, fue testigo de todo lo que sucedió en esa relación.

Pablo Rodrigo inclusive se habría despedido del charro poco antes de que muriera (Foto: Instagram/@_vicentefdez/@vicente_verfans342)

“Paty y yo éramos muy amigas. Después de mí, (Vicente) se fue con Paty, hicimos películas con Paty (...) Paty sí (tuvo un romance con Vicente), yo se lo pasé a Paty y Paty se embarazó y tuvo un hijo de Vicente”

Al ser cuestionada por Gustavo Adolfo Infante sobre las pruebas de ADN que comprobarían que Pablo Rodrigo no es hijo del intérprete de El Rey, Lyn señaló que posiblemente no serían reales, según lo que ella atestiguó, pues habría estado presente cuando Chente llenaba de regalos al niño y a Patricia le pagaba para que no dijera más sobre su relación.

Según la bailarina, el Charro de Huentitán no le habría dado USD 4 millones a Patricia, sino mucho más.

“Fue Vicente el que dijo eso para que su esposa no se enojara, pero el niño sí es de Vicente. Yo soy testigo de que para que no hablara Paty... un montón de caballos (...) Le dio yo creo que más, porque le dio una de caballos al niño... Yo fui con ellos cuando Vicente les regalaba los caballos al bebé y yo veía cuantas cosas le compraba”

Los artistas se conocieron durante el rodaje de "El Arracadas" (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Lyn May también destapó que supuestamente Fernández supo desde el principio que el hijo de Patricia era suyo, sin embargo, habría dado otra versión al público y a su familia con tal de no “ofender” a Doña Cuquita Abarca, esposa del cantante, pues dijo: “Él sabía que era su hijo, lo que pasa es que no quería ofender a su esposa”.

La protagonista de Perro Callejero comentó que actualmente Patricia Rivera decidió vivir en un lugar donde puede gozar con tranquilidad de su fortuna, aunque remarcó que no está escondida.

“Se tuvo que ir. Se fue, no se escondió porque ella vive en potro lado y yo sé en dónde está, pero no está escondida. Está viviendo tranquilamente con su dinero y su hijo, y su hijo está muy guapo, canta muy bonito, yo los quiero mucho”, expresó.

Actualmente, Patricia no estaría oculta de la prensa, pero sí alejada para poder vivir en tranquilidad (Foto: Twitter/@leyendasdelcinemexicanomx)

Y es que según apunta El Último Rey, Patricia y Vicente se conocieron en el rodaje de la película El Arracadas, donde compartieron créditos. Pese a que ella lo llegó a rechazar, él hacía lo posible por conquistarla, inclusive, llegó a comprar una yegua y la llamó Patricia en su honor.

Luego de varios intentos, Rivera aceptó tener una tórrida aventura con el Charro de Huentitán, de la que resultó Pablo Rodrigo. Fernández, en su momento, le habría confesado a Cuquita que tuvo un hijo fuera del matrimonio, pero al público le habría dado una versión diferente.

