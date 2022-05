Merle Uribe aseguró que Vicente Fernández pagó 4 millones de dólares a Patricia Rivera para alejarla

Merle Uribe destapó la cuantiosa cantidad que Vicente Fernández le pagó Patricia Rivera para alejarla (Fotos: Twitter/@cinede-oromx/@vicente.el_rey)

En medio del estreno de la segunda temporada de El Último Rey, serie biográfica no autorizada de Vicente Fernández, Merle Uribe aseguró que Chente le reveló cuánto dinero le dio a Patricia Rivera, una de sus supuestas amantes, para que desapareciera de su vida.

El 16 de mayo se estrenó la segunda parte de la polémica serie que retrata la vida de Vicente Fernández, que está basada en el libro de Olga Wornat, El Último Rey, biografía no autorizada, por ello Merle Uribe compartió en entrevista con De Primera Mano algunos de los secretos que Chente le habría confesado cuando mantuvieron una relación y que nunca fueron revelados.

En los primeros episodios de la segunda temporada de la bioserie resaltó el nombre de Patricia Rivera, actriz que habría sostenido un romance con el Charro de Huentitán y que, inclusive, habría tenido un hijo con él, Rodrigo Fernández.

Desde que el "Charro de Huentitán" murió, Merle se ha encargado de desmentir rumores sobre la vida de su examante, como la relación que tuvo con Rivera (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Antes de esta relación, Vicente habría mantenido otra con Merle, quien aseguró que el intérprete de Por tu maldito amor le confiaba muchas cosas, entre ellas el hecho de que pagó una cuantiosa cifra a su amante y a su supuesto hijo para que lo dejaran en paz.

“(Le dio) 4 millones de dólares. Sí (me lo dijo Vicente), porque nosotros seguimos teniendo relación incluso por teléfono y todo”

Uribe aseguró que, luego de que su supuesto hijo lo demandó, el cantante estaba muy molesto ya que estaba afectando al resto de su familia, por lo que su rotunda decisión fue alejarlos completamente de él.

Ambos protagonizaron algunas películas (Foto: Twitter/@CarLon_2020)

“Vicente estaba muy sentido, primero, porque le había ensartado un hijo y, segundo, el muchacho a los 18 años fue y lo demandó, a Vicente, casi le estaban embargando el rancho. Entonces, eso no se hace. Ahí fue cuando Vicente dijo: ‘No te vuelvas a meter con mi familia, toma estos cuatro millones de dólares’, y ahí se acabó”, reveló la actriz.

Acerca de las pruebas de ADN que en su momento habrían comprobado que Rodrigo no era hijo del cantante, Merle se sinceró y dijo que ella nunca supo acerca de dichos estudios, pues Fernández no le habló sobre ello, ni sobre alguna carta que hayan firmado para acordar algo.

Por otra parte, la actriz también mencionó que ella no va a salir en la serie de Televisa sobre Chente, desconoce las razones del porqué, pero Juan Osorio le habría dicho que su nombre no formaría parte de la producción, pero otras amantes del charro, sí.

Merle Uribe reveló su romance con Vicente Fernández en 2008, casi 30 años después de que ocurrió (Foto: Archivo)

Fue cuando los artistas se conocieron trabajando en la película Picardía mexicana 2 que comenzó el flirteo a finales de los años 70. Esta relación, que inició cuando Cuquita Abarca y el cantante ya estaban casados, duró alrededor de siete años, en los que no siempre se frecuentaban.

Uribe, luego de la muerte de intérprete de La ley del monte, destapó gran parte de los detalles de su amorío, motivo por el que fue muy criticada; no obstante, ella no se detuvo, pues considera que no sólo es sobre la vida de Vicente, sino de los dos, y ella tiene derecho a compartir sus vivencias.

“En estos momentos de crítica es el momento de decir que yo seguiré publicando mi vida, porque es mía, mis fotos, mi trayectoria de más de 40 años, es muy fácil, al que no le guste que no me siga y sí, Vicente Fernández formó parte de mi vida, no tengo por qué ocultarlo, ya que él lo confirmó ante todos los medios”, escribió en sus redes sociales.

