Mijares asistió por primera vez a una alfombra roja con su novia, Pita de la Vega

Manuel Mijares por primera vez estuvo en un evento público con su novia, Pita de la Vega (Foto: Instagram / @oficialmijares)

Por primera vez, Manuel Mijares y su novia Pita de la Vega se presentaron en un evento público juntos y de la mano, presumiendo su amor desde Cap Cana.

En diciembre del 2021 se dio a conocer que Mijares decidió abrir su corazón a una nueva oportunidad en el amor e inicio una relación amorosa con Guadalupe Pita de la Vega, empresaria que conoce desde hace varias décadas atrás.

Aunque anteriormente ya se habían presentado juntos en algunos eventos privados, en esta ocasión decidieron mostrarse como pareja en un evento de gran alcance, la alfombra roja de los Heat Latin Music Awards, que se celebró en Cap Cana.

El viernes 3 de junio, acompañado de Pita, el Soldado del Amor llegó a la alfombra roja de los premios y respondió a algunas preguntas sobre su noviazgo mientras el cantante se apartaba de las cámaras.

Mijares fue homenajeado por su trayectoria durante los premios (Foto: Instagram/@oficialmijares)

El cantante confirmó a De la Vega como su novia y, aunque aseguró que está muy feliz en su noviazgo, no quiere volver a llegar al altar, pues “yo ya me casé una vez y no lo vuelvo a hacer nunca (...) Sale muy caro todo eso”, dijo entre risas a los medios.

Agregó que sus hijos son felices de verlo disfrutar nuevamente del amor y no se oponen a su relación con Pita.

Aunque no quiso hacer más comentarios al respecto, sí posó ante las cámaras del evento junto a la empresaria, sorprendiendo al público, pues es la primera vez que se muestra tan abierto acerca de su vida amorosa.

En redes sociales también comenzaron a circular videos de Pita en medio del público durante la presentación de Mijares, cantando las canciones de su novio, grabándolo con su celular y apoyándolo.

Pita resaltó entre el público por estar en primera fila y siempre grabando a Mijares (Foto: Instagram/@oficialmijares)

Guadalupe de la Vega, hermana de Alejandra de la Vega, dueña del equipo de futbol Los Bravos de Juárez, forma parte del consorcio Grupo de la Vega de su padre, el fallecido Federico de la Vega Matthews.

Grupo de la Vega posee diferentes empresas como Almacenes Distribuidores de la Frontera, Inmobiliaria de la Vega, Altec Purificación y Gasolineras Petrol, entre otras.

El intérprete de El privilegio de amar ya había dado a conocer que tenía un romance, pero no había querido revelar la identidad de su novia. Fue hasta noviembre de 2021 que fue visto junto a Pita en el Gran Premio de la Fórmula 1, aunque él no la presentó como su pareja en ese momento.

Fue hasta diciembre, cuando ambos acudieron a celebrar el Día Nacional del Estado de Qatar que, finalmente, Mijares presentó a la empresaria como su novia. En ese entonces reveló a la revista Quién que ya llevaban varios meses de relación y estaban muy contentos como pareja.

Guadalupe tiene una larga carrera como empresaria (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Esta es la primera vez que, luego de 11 años de haber terminado su matrimonio con Lucero, el Soldado del Amor tiene una relación amorosa, pues en 2011 la famosa pareja decidió divorciarse.

En su momento, la separación causó una gran controversia, pues surgieron diferentes rumores acerca del porqué de su divorcio, pero ellos no quisieron revelar ningún detalle.

Con un comunicado que publicaron, informaron que su relación llegaba a su fin en buenos términos y seguían manteniendo una cercana amistad. Y así como lo prometieron, lo han cumplido, pues hasta la fecha continúan mostrándose, junto a sus hijos, como una familia unida.

Por su parte, Lucero ha mantenido su noviazgo con Michel Kuri por 10 años y tampoco ha mostrado interés en casarse.

SEGUIR LEYENDO: