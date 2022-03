Mijares sorprendió al entonar el Himno Nacional en el México vs EEUU

Manuel Mijares fue el encargado de cantar el Himno Nacional mexicano (Foto: Instagram/@oficialmijares)

Manuel Mijares sorprendió al público interpretando sin errores el Himno Nacional mexicano durante el partido de fútbol de la Selección Mexicana contra el equipo de Estados Unidos.

El famoso cantante lució un saco aterciopelado en color negro y detalles de lentejuela plateada, así que tan pronto terminó de cantar, su nombre se convirtió en tendencia en varias redes sociales. Algunas personas incluso compararon su vestimenta con un traje que se habría puesto Juan Gabriel para una ocasión de este nivel.

“¡Dios mio! yo estaba temblando con la maravillosa voz de Mijares”, “Mijares dando cátedra de cómo se canta el Himno Nacional mexicano” y “¿Hay algo que Manuel Mijares no haga bien?” fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en Twitter.

Así lució Mijares durante el partido de México vs EUU (Foto: TUDN)

Ya que el nerviosismo y la presión de cantar perfectamente han traicionado a más de un artista, los fans de Mijares se dijeron muy sorprendidos por su ejecución, ya que no cometió ningún error, así que incluso comenzaron a generarse algunos memes.

Por otro lado, el público angloparlante no sabía que el intérprete de Si me tenías el encargado de cantar el Himno Nacional, por lo que contribuyeron a la tendencia y se alegraron de verlo, aunque también hubo quienes no esperaban que el o su carrera siguieran vivos.

Aunque el cantante se llenó de halagos por parte de sus fans y de múltiples internautas, su participación en el partido de México vs EEUU también desató múltiples críticas por su vibrato y por haber usado un apuntador. “Al menos no se equivocó ¡pero no muy buena su interpretación!” y “hay que admitir que tiene el vibrato de un viejito de 85 años” fueron solo algunos de los comentarios negativos en Twitter.

(Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Al respecto, fueron más las voces de quienes defendieron a Mijares, pues muchas personas expresaron sentir orgullo por su participación y consideraron que su interpretación estuvo “a la altura” del evento deportivo, el cuál comenzó a las 20:00 horas de este jueves 24 de marzo en el Estadio Azteca.

Sin duda el juego de esta noche tendrá gran inferencia sobre los países de la Concacaf que irán al mundial, pues el Tricolor podría asegurar su pase a Qatar con una combinación de resultados en estos primeros partidos.

Algunas personas defendieron de las críticas a su artista favorito (Foto: Twitter)

Fue hace dos días que el equipo de fútbol mexicano anunció que Mijares sería su invitado especial para entonar el Himno Nacional, ““Para el duelo vs EEUU, tendremos invitado de lujo en el Azteca. ¡@MijaresOficial cantará nuestro Himno Nacional!”, escribió la cuenta del equipo azteca.

Esta no es la primer ocasión en la que el cantante de Soldado del Amor tiene participación en un evento deportivo, pues en la reciente Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama de Fútbol Internacional, Mijares formó parte del elenco artístico que amenizó la premiación.

Manuel Mijares cantó el Himno en el partido México vs EEUU (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

En el evento que se realizó en Pachuca, Hidalgo el pasado 15 de marzo salió en compañía de su hija Lucerito Mijares; ambos interpretaron los temas más populares del artista y fueron los cantantes principales de la ceremonia.

