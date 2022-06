Galilea Montijo rompió en llanto al confesar que está pasando por un mal momento

La presentadora confesó que le ha costado "apapacharse" cuando es atacada

Galilea Montijo confesó que no está pasando por un buen momento y rompió en llanto al explicar que le cuesta trabajo no ser dura con ella misma.

Durante la reciente emisión de Netas Divinas, le preguntaron a Galilea Montijo que le diría a su yo de hace 10 años y, en medio de su respuesta, reveló que actualmente le ha costado mantener la calma y no juzgarse cuando ocurre algo en donde ella resulta afectada.

“Le diría: ‘No tengas miedo de nada’, porque a parte siempre me lo he dicho, ¿sabes? De alguna u otra manera, siempre he sido muy dura conmigo. Me ha costado mucho apapacharme, esta parte de ‘sí, eres chingon* en lo que has hecho, bueno o malo, les guste, no les guste, a mí me ha costado’”, comenzó su mensaje.

Mientras explicaba lo mucho que le está costando “apapacharse”, rompió en llanto. En ese momento también confesó que ha pasado por malas rachas últimamente.

Montijo confesó que siempre ha sentido mucho peso en sus hombros porque no creció con su madre (Foto: captura de pantalla/Las Estrellas)

“Siempre le he dicho a esa mi Galileita: ‘No pasa nada; aunque pase, no pasa nada, todo está bien, estoy respirando. Tengo gente que amo, tengo gente que me ama’, y sí la he pasado muy mal últimamente”

La presentadora de Hoy agradeció estar en Netas Divinas por la compañía que tiene y poder hablar de este tipo de temas abiertamente.

Durante la celebración por su cumpleaños 49 durante la trasmisión del matutino de Televisa de este 3 de junio, Galilea volvió a tocar el tema y nuevamente rompió en llanto, pues comentó que, debido a cómo la ha tratado la vida en esta época, se dio cuenta de que sólo importan sus seres queridos.

“Lo más importante, me queda claro, la vida te puede revolcar muchas veces, dar muchas vueltas. Cuando crees que has aprendido todo es cuando la vida a veces te da unos ponchazos, te da de sentones (...), pero es ahí donde uno se da cuenta de que lo más importante es la salud, el amor de la gente que te rodea”, comentó entre lágrimas.

Galilea tuvo un pequeño festejo en "Hoy" por sus 49 años (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Y es que Galilea ha sido relacionada con diferentes polémicas, desde su amistad con Inés Gómez-Mont, hasta que supuestamente habría mantenido un romance con Arturo Beltrán Leyva.

Fue en agosto de 2021 cuando la Fiscalía General de la República (FGR) señaló a Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, por presuntamente haberse enriquecido ilícitamente.

Debido a la estrecha amistad que mantiene Mont con Galilea, la presentadora de Hoy fue fuertemente criticada en redes sociales e, inclusive, la llegaron a relacionar con los crímenes que presuntamente cometió Inés.

Galilea compartió un video donde acusó que ha sido blanco de diferentes ataques, en los que supuestamente la difamaron (Foto: Captura de pantalla Instagram/@galileamontijo)

Por otra parte, Anabel Hernández mencionó a Montijo en su libro Emma y las otras señoras del narco ya que, según sus investigaciones, la conductora habría mantenido una relación amorosa con Arturo Beltrán Leyva.

Debido a que las dos polémicas aparecieron casi al mismo tiempo, la conductora de Netas Divinas publicó un video en noviembre. En éste pidió entre lágrimas que detuvieran los ataques que se estaban generando en su contra. A lo largo de las imágenes también señaló que sus familiares estaban siendo atacados sin razón.

“Pido y de verdad les suplico: ya párenle a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Ya no entraré en nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo, espero lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten”, mencionó en ese momento y, desde entonces, no había vuelto a mencionar estas controversias.

