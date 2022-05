“Me costó mucho”: Galilea Montijo confesó cómo fue su depresión después de recibir a Mateo

Galilea Montijo confesó haber sufrido depresión post parto (Foto: Instagram/@galileamontijo)

Hace poco menos de un mes que dio arranque la nueva temporada de Netas Divinas, el cual es conducido por Natalia Téllez, Consuelo Duval, Daniela Magún, Paola Rojas; durante esta nueva etapa de uno de los programas insignia de Unicable se decidió sumar a la controversial presentadora de Hoy, Galilea Montijo.

Por ello en sus más recientes apariciones, la también histrionisa de 48 años ha dejado ver una nueva faceta poco conocida por sus seguidores donde ha tratado de desenvolverse con mayor intimidad abordando algunas experiencias poco sabidas de ella, como su depresión post parto.

Durante una charla en donde estaban abordando temas relacionados con la salud mental y los pensamientos intrusivos, la mesa de debate dio un giro radical cuando Galilea Montijo dio algunos pormenores de su más reciente maternidad en el 2012 de Mateo, hijo que procreó junto a Fernando González Reina.

Galilea Montijo desmintió rumores sobre una supuesta enemistad con Natalia Téllez Foto: Instagram/@galileamontijo

Mientras explicaba esto, Galilea abordó sobre la lactancia materna y como tras los problemas de su embarazo no pudo amamantar a su primogénito, por lo que cayó en una tortuosa depresión: “¿Sabes donde es horrible?, seguramente les ha pasado, en la noche. Mendigos monstruos son espantosos”, indicó la conductora.

“A mí me dio depresión post parto cuando al tercer día yo llego con Mateo a la casa y fue como de ‘Okay y ¿Ahora qué se hace?’ Es ahí cuando digo ‘¿Por qué todo mundo duerme y yo no puedo dormir?’ Yo sentía que los edificios se me venían encima”, explicó con notoria nostalgia en frente de las cámaras de Netas Divinas.

Para finalizar su participación la presentadora estelar del exitoso matutino de Televisa, habló sobre lo difícil que le resultó no poder amamantar a su hijo, pues ella quería desde un inicio generar ese vínculo con su primogénito a causa de que “no le bajó” la leche.

Galilea junto a su esposo, su hijo y los medios hermanos de Mateo (IG: galileamontijo)

“Yo no pude amamantar, con todo esto -señaló su pecho-, pues nada más están de adorno, con todo y el silicón sí están de adorno... No bajó la leche, (me dijeron): ‘no va a poder, pues no, hay que darle mamila’, a mí me costó mucho esta parte porque si algo ansiaba era tener este vínculo”, arguyó.

Dicha participación de la también empresaria llega una semana después de la revelación por parte de su compañera en Netas Divinas, Natalia Téllez quien a finales de enero se convirtió en madre junto a su pareja, el fotógrafo Antonio Zabala.

Ahí la también actriz abordó de sus su experiencia la supuesta depresión a la cual se ha visto afectada por algunos lapsos desde la llegada de su primogénita.

“Yo no sé si es depresión post parto, pero lo que siento es, en una misma hora o hasta media hora, 20 minutos, la alegría, la felicidad más infinita y después siento el infierno, el miedo y terror más profundo, pero en un lapso de tiempo digo ‘esto no es normal”, evocó en una pasada emisión de su programa nocturno de Unicable.

(Captura: @danielamagun/Instagram)

Téllez contó que los intensos momentos que ha pasado con su nueva maternidad han valido la pena por lo que significa la llegada de Emilia a su vida, y poder estrecharla entre sus brazos ha sido una experiencia hermosa.

“Entonces como que los momentos de alegría son hallazgo tan increíble y son de verdad tan intensos que digo está valiendo la pena, pero después supongo que eso es depresión post parto para mí porque no es todo el tiempo en esta oscuridad y en esta depresión sino como unos chispazos de luz y después de obscuridad muy radical, entonces supongo que ahí radica”, subrayó.

