Capi Pérez reaccionó minuto a minuto a la “pelea” de J Balvin vs Nodal y sus memes se viralizaron en redes

(Foto Facebook: Carlos Pérez "El Capi")

La controversia que se desató hace unas horas entre Christian Nodal y J Balvin por una publicación donde el reguetonero comparó su look con la nueva apariencia del intérprete del regional mexicano gracias a una fotografía que se viralizó en internet antes del encontronazo y que aderezó con la frase: “Encuentra las diferencias”, ocasionó infinidad de reacciones en redes sociales y entre todos los posts destaca el minuto a minuto que hizo Capi Pérez con su característico sentido del humor.

Carlos Pérez, mejor conocido como Capi, fue uno de los usuarios de redes sociales que estuvo al pendiente de los dimes y diretes que surgieron entre los cantantes y no dudó ni un instante en compartir su opinión con sus seguidores a través de sus cuentas de Facebook e Instagram.

Esta fue la primer imagen que compartió el presentador. (Foto Facebook: Carlos Pérez "El Capi")

El conductor de Venga la Alegría se sumó a la controversia desde que el intérprete de Botella tras botella respondió a la “comparación” que hizo J Balvin: “Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa”, dijo en sus historias de Instagram.

Rápidamente, Capi Pérez subió una imagen donde invitó a ver la última publicación que J Balvin hizo en su perfil de Instagram y el controversial video que subió Nodal en sus historias dentro de la misma plataforma.

(Foto Facebook: Carlos Pérez "El Capi")

Minutos después, el reguetonero respondió con comentarios sarcásticos en un fragmento audiovisual donde ocupó un filtro que simulaba un tatuaje en el rostro. Se trató nada más ni nada menos que el nombre de Belinda, ex prometida de Nodal. Como era de esperarse, la “broma” terminó por encender los ánimos del mexicano.

“Esto lo hago pa divertirme”, cantó en referencia a BZRP Music Sessions 49, colaboración que lanzaron Residente y Bizarrap con tiradera a J Balvin. “Lo siento, yo también amanecí bromista”, agregó sobre una fotografía.

(Foto Facebook: Carlos Pérez "El Capi")

Capi posteó un meme de Laura Bozzo donde bromeó con esta situación que conmocionó a Latinoamérica en contraste con el escandaloso final del juicio mediático que llevó Johnny Depp en contra de su ex esposa, Amber Heard, por difamación. Cabe mencionar que el jurado determinó que los actores se difamaron mutuamente, pero quien resultó más afectado fue el protagonista de la saga Piratas del Caribe.

(Foto Facebook: Carlos Pérez "El Capi")

El intercambio de opiniones entre el mexicano y el puertorriqueño continuó: “Miren mi gente, este compa no amaneció bromista; amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y de energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí, cuando claramente -y todo mundo lo sabe- me estoy levantando de una mier** muy fea que viví. No hay derecho de hacer esas cosas; hay que usar las redes bien”, añadió Nodal.

(Foto Facebook: Carlos Pérez "El Capi")

Hasta este momento, Carlos Pérez pensaba que el acalorado intercambio de “bromas” entre los cantantes no era más que una estrategia publicitaria para anunciar una colaboración o el lanzamiento de una nueva canción juntos, similar a lo que hicieron Yuri y María León hace unos meses. Sin embargo, los intérpretes continuaron por algunos minutos más.

Así, mientras que el cantante de Colores, Mi gente y In da getto lamentó que representante del regional mexicano se tomara a mal la broma que había hecho con base en las críticas que había recibido por su nuevo look rubio y sus recientes tatuajes en el rostro, Nodal arremetió contra los ideales que el reguetonero comparte con sus seguidores, recordó la canción de Residente y aseguró que en las próximas horas lanzará un tema similar.

(Foto Facebook: Carlos Pérez "El Capi")

“De que sirve llegar a tus conciertos llenos, súper llenos, si tu música no llena nada”, expresó el sonorense.

Los memes que estelarizo Capi Pérez se viralizaron en redes sociales y, fuera de los comentarios sobre el “enfrentamiento”, los usuarios aplaudieron su sentido del humor.

