“Estoy preocupada por su salud mental”: Maryfer Centeno analizó el pleito de Nodal contra J Balvin

La grafóloga elogió la inteligencia de Nodal (Foto: Getty Images)

La más reciente polémica de Christian Nodal continúa en curso y en las tendencias de las redes sociales, pues luego de que por la noche de este miércoles primero de junio el artista de 23 años se enfrascó en una serie de mensajes dirigidos a J Balvin, la situación ha escalado generando reacciones y una oleada de memes.

Todo comenzó cuando el reggaetonero colombiano publicó un post en Instagram a propósito del cambio de look de Nodal, con el que ha sido comparado con el intérprete de Ginza, pues ahora el nacido en Caborca, Sonora, luce el pelo casi a rape y de un tono amarillo intenso, un estilo que recuerda al del cantante de urbano.

“Encuentra las diferencias” escribió J Balvin seguido de dos emojis de caras sonriendo, lo cual fue tomado como una burla por parte del ex novio de Belinda, quien le respondió a José Álvaro Osorio -su nombre real- que la diferencia es que él sí tiene talento y canta sus propias canciones con orgullo.

La publicación de J Balvin que inició el drama con Christian Nodal. Imagen: original tomada de @jbalvin

Visiblemente enojado, el cantante de Ya no somos ni seremos expresó que habría de grabar una canción “tiradera” en contra del colombiano para exponerlo como un referente de “todo lo que está mal en la industria”. Por su parte el J Balvin mostró un video minimizando la broma, donde se le ve con un filtro que pinta el nombre de Belinda en su rostro.

Al respecto del intercambio de mensajes que se hizo viral, la grafóloga Maryfer Centeno compartió un análisis de lo sucedido: “Estoy preocupada por la situación emocional de Christian Nodal. No lo tomo a bien... J Balvin lo provocó, pero muchos bullies dicen ‘no era para tanto, yo lo dije en buena onda’. Es un provocador, se está burlando de él, lo que no sabemos realmente si fue su sentido del humor o está actuando de mala fe contra Chrisitian Nodal”, comentó Centeno en el programa de Youtube de Gustavo Adolfo Infante.

“Balvin puso dos emojis, como que está llorando de la risa... Nodal tiene mucho carácter que ha desarrollado...tenemos a Nodal antes de los tatuajes, luego ya siendo un referente en el regional mexicano. Creo que Nodal se convirtió en un experto en el manejo de los medios de comunicación, se pintó el pelo y estabamos todos hablando de por qué se pintó, por qué se puso ese tatuaje, por qué se quitó ese tatuaje”, añadió la especialista.

Para Centeno, la imagen estrafalaria que Nodal ha adoptado de un tiempo a la fecha “es un acto también de rebeldía, hay que recordar que él se dice como alguien que no exterioriza o que su fuerte no son las pláticas, él se comunica a través de su música, de su imagen, de su cabello, de sus canciones, pero no a través de las charlas o de las pláticas, es escueto incluso al hablar, porque utiliza pocas palabras”.

Nodal sorprendió también por su reciente tatuaje de la nariz (Foto: Twitter)

Para la grafóloga, el enojo de Nodal es genuino por su naturaleza sensible, además está manejando a su favor la polémica, pues ha afianzado su popularidad:

“El enojo de Christian Nodal es auténtico y le resulta bien exteriorizarlo porque aumenta de seguidores, aumenta laexpectativa y ahora todos estamos aquí esperando qué canción va a hacer...¿Cuántos seguidores tiene J Balvin? 52.4 millones. Nodal tenía 8.5 millones y ahora 8.9, subió 400 mil, de la tarde de ayer a hoy subió eso”.

Además, la especialista elogió la forma de conducirse del ganador del Latin Grammy, quien ha logrado dejar en segundo término la separación con su ex novia.

Nodal respondió a Balvin con la canción que Residente compuso meses atrás (Fotos: Getty Images)

“Sabe usar las redes sociales perfectamente bien, estamos hablando de él, ya se volvió un tema secundario el tema de Belinda, ya no nos importa si anda con Belinda, sociológicamente hablando hoy estamos esperando a que den las 12 del día, y hubo quien se despertó a las 3 de la mañana , esperando una canción”, dijo respecto a la “tiradera” prometida y que al momento no ha sido publicada.

“Es muy interesante lo que estamos viendo, la evolución de la inteligencia de Christian Nodal...nadie se lo hace tonto, no le veo el perfil de víctima, lo veo muy inteligente y no se deja, tan no se deja que le contesta inteligentemente con la canción de Residente”, añadió la mujer que además hizo una interpretación de uno de los tatuajes que el compositor lleva en el rostro.

Balvin usó un filtro con el nombre de Belinda para molestar a Nodal (Fotos: Ig/@nodal g/@jbalvin)

“Tenemos esta imagen de cabello rubio y este tatuaje que a mí me llama mucho la atención de una bolsa de dinero en la sien, si te tatúas eso es porque te importa el dinero, la sien que además está en la corteza pre frontal, que es la parte racional, él sabe la importancia del dinero y de alguna forma se presenta ante el mundo como alguien que en la frente, del lado derecho, tiene tatuado el dinero, que es del lado racional. Como si estuviera decretando, como si estuviera diciendo ‘siempre va a haber dinero en esta cabeza y en esta persona’”, concluyó.

