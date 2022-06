Sorpresa en Londres: Johnny Depp, de fiesta con Kate Moss mientras el jurado delibera sobre el juicio contra Amber Heard

Johnny Depp cantó para Kate Moss en Reino Unido mientras el jurado delibera su caso contra Amber Heard (The Grosby Group)

Johnny Depp ha actuado junto al legendario rockero Jeff Beck en el famoso auditorio Royal Albert Hall de Londres. La noche del martes contó con una invitada muy especial entre el público: la modelo Kate Moss, quien no quiso perderse el concierto de su ex novio, tan solo unos días después de testificar a favor del del actor en su juicio por difamación contra Amber Heard.

Tras ser fue ovacionado por el público en el Royal Albert Hall, Depp interpretó varios temas junto a Beck.

Según asegura el tabloide Daily Mail, Moss fue vista disfrutando del concierto que tenía todas las entradas vendidas y que se trataba de la segunda noche consecutiva de Johnny en el Royal Albert Hall y la tercera junto a Beck, ya que el domingo había actuado junto a él en Sheffield City Hall.

La modelo, de 48 años, disfrutó de las versiones de John Lennon, Marvin Gaye y Jimi Hendrix que cantaron los dos artistas sobre el escenario. Tras el concierto, Moss se dirigió al backstage para seguir allí la fiesta a la que asistió también Sharon Osborne.

Kate Moss testificó en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard

Moss, que mantuvo una mediática y tormentosa relación sentimental con Depp en la década de los 90, testificó a través de una conexión vía vídeo en el juicio donde negó que el actor la hubiera agredido durante los años que estuvieron juntos.

La modelo confirmó que se había caído por unas escaleras mientras se encontraba de vacaciones en Jamaica con Johnny, pero aclaró que simplemente se había resbalado y que su entonces novio ni siquiera estaba presente en aquel momento.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor”, relató Moss al jurado que estaba escuchando su testimonio desde un tribunal de Fairfax, Virginia.

Luego dijo que Depp regresó corriendo para ayudarla. “Me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”.

El abogado de Depp le preguntó a Moss si Depp alguna vez la había empujado por las escaleras durante el curso de su relación.

“Nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”, declaró Moss.

La ex pareja se conoció en 1994 en Nueva York y estuvieron juntos hasta 1998. La británica ha asegurado en varias entrevistas que lloró “durante años” tras su separación.

Depp demandó a Heard por USD 50 millones, acusándola de difamarlo con un artículo de opinión de 2018 en el que se describió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Heard, por su parte, presentó una contrademanda de USD 100 millones contra el astro de “Piratas del Caribe” después de que el abogado de él calificó sus acusaciones como un engaño. Cada uno acusa al otro de destruir su carrera.

Durante los argumentos finales, ambas partes dijeron al jurado que un veredicto a su favor devolvería la vida a sus clientes.

El actor de “Piratas del Caribe” ha testificado que su “objetivo es la verdad” mientras busca limpiar su nombre en el juicio, que está siendo televisado en vivo a través de varios medios. Ha dicho varias veces bajo juramento que nunca golpeó a Heard ni a ninguna mujer.

Debido a las acusaciones de Heard, Depp dijo que perdió “nada menos que todo”.

Mientras, el jurado continúa sus deliberaciones en el calificado como juicio del año mientras han preguntado a la jueza del caso sobre el artículo de opinión que escribió Amber Heard en el Washington Post en el que se detallaban supuestos abusos domésticos.

En concreto, le pidieron a la jueza Penney Azcarate que les aclarara si debían considerar el artículo completo o solo el titular, que reza: “Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Esto tiene que cambiar”.

