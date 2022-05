“Ridículo, humillante, increíblemente brutal y todo falso”: el nuevo testimonio de Johnny Depp en su juicio contra Amber Heard

Johnny Depp volvió a testificar el miércoles en el juicio de su demanda por difamación contra su ex esposa, la actriz Amber Heard (Reuters)

Johnny Depp calificó las acusaciones de abuso sexual y físico de su ex esposa Amber Heard como “descabelladas” en una nueva ronda como testigo en su demanda por difamación contra la actriz estadounidense.

”Ridículo, humillante, absurdo, doloroso, salvaje, increíblemente brutal, cruel y todo falso”, dijo Depp cuando le preguntaron sobre su reacción al escuchar las acusaciones de Heard cuando ésta testificó anteriormente en el juicio.

”Nunca en mi vida he cometido agresión sexual, abuso físico, todas estas historias extravagantes e indignantes de mí cometiendo estas cosas”, dijo. “Y viviendo con eso durante seis años, y esperando poder sacar a la luz la verdad. Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad..”, declaró.

Tanto él como Heard ya habían testificado extensamente en el juicio.

Depp ofreció algunas respuestas específicas a algunas de las alegaciones particulares formuladas por Heard y también por su hermana, Whitney Henriquez, quien brindó algunos de los testimonios más sólidos de Heard.

Depp demandó a su ex esposa por USD 50 millones a raíz de una columna que ella escribió en 2018 para The Washington Post, en la que no lo nombra, pero se describe a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Heard, por su parte, presentó una contrademanda, solicitando USD 100 millones de indemnización.

En noviembre de 2020, Depp perdió su demanda por difamación en el Reino Unido contra el tabloide The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”.

Depp ha negado haber golpeado a Heard y dice que ella fue la abusadora en la relación.

El actor de “Piratas del Caribe” ha testificado que su “objetivo es la verdad” mientras busca limpiar su nombre en el juicio, que está siendo televisado en vivo a través de varios medios. Ha dicho varias veces bajo juramento que nunca golpeó a Heard ni a ninguna mujer. Debido a las acusaciones de Heard, Depp dijo que perdió “nada menos que todo”.

Heard testificó: “Quería limpiar mi nombre. Eso es todo lo que tengo”.

Amber Heard con su abogada Elaine Bredehoft (Reuters)

El miércoles, también disputó la afirmación de Heard de que Depp no tuvo nada que ver con el hecho de que ella obtuviera un papel en la taquillera cinta de superhéroes “Aquaman”. Cuando Heard testificó, estaba claramente ofendida por una pregunta de una de las abogadas de Depp que insinuó que el actor le había facilitado el papel.

Sin embargo, Depp dijo que después de que Heard audicionó para el papel, él habló con el estudio en su nombre. Le prohibieron discutir los detalles de sus conversaciones cuando los abogados de Heard se opusieron, pero dijo que “al final de cuentas, le dieron el trabajo, así que con suerte, supongo, que disipé sus temores hasta cierto punto”.

“La película iba a rodarse en Australia y para la Sra. Heard eso era un problema potencial”, dijo Depp, posiblemente refiriéndose a que Heard llevó ilegalmente a sus perros al país. Está bajo investigación por perjurio por el incidente.

Depp dijo que Heard le pidió ayuda. “Solo puedo decir que finalmente consiguió el trabajo en la película, así que espero haber aliviado sus preocupaciones hasta cierto punto”, dijo Depp, mientras Heard sonreía en la corte.

Kate Moss testificó en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard

A primera hora de la mañana, Kate Moss, quien salió con Depp de 1994 a 1998, negó que el actor la haya empujado o agredido alguna vez durante el curso de su relación.

Heard, en su testimonio, hizo una referencia de pasada a Moss y al rumor de que Depp había empujado a la modelo por unas escaleras cuando salían. Heard mencionó a Moss cuando describió una pelea en la que admitió haber golpeado a Depp en una escalera porque dijo que Depp estaba atacando a la hermana de Heard, Whitney.

Moss, quien habló a través de un enlace de video, dijo que Depp nunca la agredió. Declaró que una vez se resbaló por un tramo de unas escaleras después de una tormenta en un centro turístico de Jamaica, y que Depp acudió en su ayuda.

“Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras”, dijo Moss, que compareció por video desde Inglaterra.

Su testimonio duró menos de cinco minutos y la modelo no fue interrogada.

Depp también abordó la acusación en su testimonio y dijo que sucedió tal como contó Moss. Dijo que le había contado la historia de Moss a Heard hace años y que “la señora Heard tomó la historia y la convirtió en un incidente muy feo, todo en su mente”.

El actor, quien alguna vez fue una de las mayores estrellas de Hollywood, dijo que las acusaciones de Heard le costaron “todo”. Una nueva película de “Piratas del Caribe” quedó en suspenso, y Depp fue reemplazado en la franquicia cinematográfica “Animales fantásticos”.

