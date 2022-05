Show sorpresa de Johnny Depp: el actor tocó y cantó clásicos del rock mientras espera por la sentencia del juicio con Amber Heard

Jeff Beck And Johnny Depp Playing Hendrix Little Wing At Sheffield City Hall Uk 29th May 2022

El actor Johnny Depp cantó en Inglaterra este domingo junto al músico británico Jeff Beck. Fue una actuación sorpresa mientras el jurado delibera en su juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard en los Estados Unidos.

Los videos publicados en las redes sociales muestran a Depp, guitarra en mano, rockeando en el escenario durante el concierto de Beck, que tuvo lugar en Sheffield, según Hollywood Reporter. Depp y Beck interpretaron su colaboración de 2020 “Isolation”, una versión de la canción de John Lennon de 1970.

Según Hollywood Reporter, Depp y Beck también interpretaron una versión de “What’s Going On” de Marvin Gaye y “Little Wing” de Jimi Hendrix.

Jeff Beck and Johnny Depp - Isolation - Live Sheffield 2022

La aparición de Depp lo devolvió a sus raíces, ya que antes de comenzar su carrera como actor aspiraba a ser músico. Su carrera en ese rubro duró poco, sin embargo, como testificó durante su juicio por difamación, ya que encontró más éxito en la actuación.

Depp también es miembro del grupo de rock, The Hollywood Vampires, junto a Alice Cooper y Joe Perry, de Aerosmith. La banda actuó en el festival de música Rock in Rio en Lisboa, Portugal, en 2016, cuando Depp se enfrentaba a las denuncias de abuso doméstico de Heard.

Una vuelta a la música que también parecen celebrar otras leyendas de la música, como Paul McCartney, que compartió en su último concierto el video que el actor junto a Natalie Portman grabaron para él en 2012, donde se lo ve interpretar la canción “My Valentine”.

Esperando la resolución judicial

El jurado que atiende el caso por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, que se desarrolla en Fairfax, cerca de Washington DC, reanudará sus deliberaciones el martes luego de reunirse por un par de horas el viernes tras la presentación de los alegatos finales (AFP)

Tras seis semanas de testimonios en el juicio por difamación en el que Johnny Depp y Amber Heard se atacaron mutuamente con detalles desagradables sobre su breve matrimonio, ambas partes pidieron lo mismo al jurado: quieren recuperar su vida.

Heard “arruinó la vida de él al decir falsamente al mundo que era una superviviente de abuso doméstico cometido a manos del señor Depp”, dijo la abogada de Depp Camille Vasquez en los argumentos finales del juicio en un tribunal de Faixfax, Virginia, EEUU.

Los abogados de Heard, por su parte, dijeron que Depp arruinó la vida de Heard al emprender una campaña de desprestigio contra ella cuando ella le pidió el divorcio y lo acusó públicamente de agresión en 2016.

“En el mundo del señor Depp, uno no deja al señor Depp”, dijo el abogado de Heard, J. Benjamin Rottenborn. “Si lo haces, él comenzará una campaña de humillación global en tu contra”.

Johnny Depp está demandando a Amber Heard por USD 50 millones por un artículo de opinión que ella escribió y que se publicó en The Washington Post en 2018, mientras que ella lo contrademanda por USD 100 millones (Reuters)

Depp demandó a su ex esposa por USD 50 millones a raíz de una columna que ella escribió en 2018 para The Washington Post, en la que no lo nombra, pero se describe a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Heard, por su parte, presentó una contrademanda, solicitando USD 100 millones de indemnización.

“Para el señor Depp este caso nunca se ha tratado de dinero”, dijo el abogado de Depp, Benjamin Chew, al jurado. “Se trata de la reputación del señor Depp y de liberarlo de la prisión en la que ha vivido los últimos seis años”.

El actor de “Piratas del Caribe” ha testificado que su “objetivo es la verdad” mientras busca limpiar su nombre en el juicio, que está siendo televisado en vivo a través de varios medios. Ha dicho varias veces bajo juramento que nunca golpeó a Heard ni a ninguna mujer. Debido a las acusaciones de Heard, Depp dijo que perdió “nada menos que todo”.

Heard testificó: “Quería limpiar mi nombre. Eso es todo lo que tengo”.

Un veredicto que los expertos consideran que no será favorable al actor. Sin embargo, sí le ha servido para volverse a ganar el apoyo público.

Tras los alegatos finales el jueves, se espera que el jurado anuncie su veredicto esta semana.

