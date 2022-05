Johnny Depp contra Amber Heard: las preguntas que definirán el resultado del juicio por difamación

Luego de seis semanas, la presentación de pruebas ya concluyó en el caso (Foto: Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)

Después de seis semanas, ya concluyó el caso de Johnny Depp y Amber Heard; por lo que ahora queda en manos del jurado decidir si la actriz difamó o no a su ex pareja en un artículo de opinión para el Washington Post en 2018; aunque no mencionó su nombre, lo describió como una “figura pública que representa el abuso doméstico”, afectando su reputación.

En ese sentido, Benjamin Chew, el abogado de de Johnny Depp señaló que habrá siete preguntas por declaración, lo que significa que hay 21 cuestionamientos en total sobre el artículo de opinión. “Chew pidió al jurado que responda ‘Sí’ a todas las preguntas”, se pudo leer en el tuit de Sierra Gillespie, productora ejecutiva de Law & Crime Daily.

El actor Johnny Depp solicita a su ex pareja 50 millones de dólares por difamación (Foto: 2022. Steve Helber/Pool via REUTERS)

Las preguntas que deberán responder los miembros del jurado se dieron a conocer recientemente por Law & Crime Daily y Law & Crime Network, los productores que hicieron la cobertura de todos los videos del proceso legal que circulan en forma pública.

El artículo en cuestión se tituló Un momento transformador para las mujeres (A transformative moment for women) y fue publicado tanto en la edición impresa como en la versión en línea de The Washington Post, en este caso, bajo el título Amber Heard: Hablé contra la violencia sexual- y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso no tiene cambio.

Tres afirmaciones de Amber Heard fueron seleccionadas (Foto: Steve Helber/Pool via REUTERS)

Del texto de la actriz Amber Heard, estas son las tres afirmaciones seleccionadas son las siguientes, cada una tiene una hoja en el documento deliberativo compartido en Twitter por Cathy Russon:

-”Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, como las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso”

”Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, como las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso” (Foto: Twitter/@cathyrusson)

-”Hablé contra la violencia sexual- y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso no tiene cambio”

”Hablé contra la violencia sexual- y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso no tiene cambio” (Foto: Twitter/@cathyrusson)

-”Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que deciden hablar”

”Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que deciden hablar” (Foto: Twitter/@cathyrusson)

Para las tres citas, esta es la traducción de las siete preguntas que deberán responder los miembros del jurado en el caso de Johnny Depp y Amber Heard:

“¿Usted considera que el señor Depp probó todos los elementos de difamación?

RESPONDA SI O NO:

Si usted respondió en la pregunta base que “NO”, por favor pase a la siguiente pregunta.

Si usted respondió ‘SI’, por favor responda SI o NO a las siguientes preguntas:

El juicio ha sido uno de los más mediáticos (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

El señor Depp mostró con evidencias de gran peso que...

-¿La declaración fue hecha o publicada por la señora Heard?

-¿La declaración era sobre el señor Depp?

-¿La declaración era falsa?

-¿La declaración tenía una implicación difamatoria sobre el señor Depp?

-¿La difamación implicada fue diseñada e intencionada por la señora Heard?

Amber Heard aseguró que al hablar de violencia sexual, sintió la "furia" de la cultura que protege a los hombres acusados (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

De acuerdo a las circunstancias que rodearon de la publicación de la declaración ¿Tuvo una implicación difamatoria para alguien más que la pudiera ver además del señor Depp?

Si usted respondió que “SI” para cada extensión de la pregunta, responda lo siguiente: ¿Usted considera que la evidencia del señor Depp probó de manera clara y convincente que la señora Heard actuó con verdadera malicia?

RESPONDA SI O NO:”

Johnny Depp en la corte (Foto: Steve Helber/Pool via REUTERS)

Aunque la demanda de Johnny Depp en contra de Amber Heard es por 50 millones de dólares para restaurar los daños, el equipo del actor declaró que “No se trata de dinero se trata de la reputación y de liberarlo de la prisión en la que ha vivido durante los últimos seis años”.

Por su parte, el abogado de Heard, J. Benjamin Rottenborn, dijo que la demanda no tiene que ver con la reputación de Depp, sino que es parte de una campaña de desprestigio que Depp lanzó después de que Heard pidiera el divorcio. “En el mundo del Sr. Depp, no se deja al Sr. Depp”, dijo. “Si lo haces, él iniciará una campaña de humillación global contra ti”.

