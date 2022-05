Johnny Depp vs. Amber Heard, el juicio más mediático de los últimos años llega a su fin: el jurado ya escuchó los alegatos

Johnny Depp y Amber Heard durante el juicio más mediático de los últimos años. Ahora quedó en manos del jurado dictaminar la culpabilidad o no de los protagonistas (AP)

Los abogados de Johnny Depp pidieron el viernes a un jurado “que devuelva al señor Depp su vida” al declarar que su ex esposa, Amber Heard, cometió difamación. Heard “arruinó su vida al decir falsamente al mundo que era una sobreviviente de abuso doméstico a manos del señor Depp”, dijo la abogada Camille Vasquez al jurado en los argumentos finales.

Depp espera que el juicio de seis semanas ayude a restaurar su reputación, aunque se ha convertido en un espectáculo de un matrimonio vicioso, con las cámaras de televisión en la sala captando cada giro para un público cada vez más embelesado, mientras los fans opinaban en las redes sociales y hacían cola durante la noche para conseguir los codiciados asientos en la sala.

El abogado de Depp, Benjamin Chew, dijo que “este caso nunca ha sido por dinero”. “Se trata de la reputación del señor Depp y de liberarlo de la prisión en la que ha vivido durante los últimos seis años”.

El abogado de Heard, J. Benjamin Rottenborn, dijo que la demanda no tiene que ver con la reputación de Depp, sino que es parte de una campaña de desprestigio que Depp lanzó después de que Heard pidiera el divorcio. “En el mundo del Sr. Depp, no se deja al Sr. Depp”, dijo. “Si lo haces, él iniciará una campaña de humillación global contra ti”.

El actor Johnny Depp habla con su abogada Camille Vasquez en la sala del tribunal durante su caso de difamación contra su exesposa Amber Heard, en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos, este 27 de mayo de 2022 (Reuters)

Depp está demandando a Heard por 50 millones de dólares en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, en Virginia, por un artículo de opinión que escribió en diciembre de 2018 en The Washington Post en el que se describía como “ una figura pública que representa el abuso doméstico ”. Sus abogados dicen que fue difamado por el artículo a pesar de que nunca mencionó su nombre.

Heard presentó una contrademanda de 100 millones de dólares contra Depp después de que el abogado de éste calificara sus acusaciones como un engaño.

Depp dice que nunca golpeó a Heard y que ella inventó las acusaciones de abuso para obtener una ventaja en el proceso de divorcio. Él ha dicho que a menudo fue atacado físicamente por Heard. “Hay un abusador en esta sala, pero no es el señor Depp”, dijo Vásquez .

Heard testificó sobre más de una docena de episodios de agresión física y sexual que, según ella, le infligió Depp.

Una foto introducida como evidencia del actor Johnny Depp y su ex esposa la actriz Amber Heard con el personal del tren Orient Express tomada al final de su viaje de luna de miel en Singapur después de su boda en 2015, se ve en las pantallas durante el juicio por difamación de Depp contra su ex esposa Amber Heard (Reuters)

Vásquez, en su cierre, señaló que Heard tuvo que revisar su testimonio sobre la primera vez que dijo que fue golpeada. Heard dijo que Depp la golpeó después de que ella se riera inadvertidamente de uno de sus tatuajes . Heard dijo inicialmente que ocurrió en 2013 -tras un año de cuento de hadas de noviazgo y romance-, pero luego se corrigió para decir que ocurrió en 2012, muy al principio de su relación.

“Ahora, en esta sala, ella ha borrado de repente todo un año de magia”, dijo Vásquez.

Los jurados han visto múltiples fotos de Heard con marcas y moretones en la cara, pero algunas fotos muestran sólo un leve enrojecimiento, y otras muestran moretones más severos.

Vásquez acusó a Heard de manipular las fotos y dijo que la evidencia de que Heard ha embellecido algunas de sus lesiones es una prueba de que todas sus afirmaciones de abuso son infundadas. “O te lo crees todo o no te lo crees nada”, dijo. “O es una víctima de un abuso feo y horrible, o es una mujer que está dispuesta a decir absolutamente cualquier cosa”.

En el alegato final de Heard, Rottenborn dijo que la crítica a las pruebas de abuso de Heard ignora el hecho de que hay pruebas abrumadoras a su favor y envía un mensaje peligroso a las víctimas de la violencia doméstica. “Si no tomaste fotos, no sucedió”, dijo Rottenborn. “Si tomaste fotos, son falsas. Si no se lo contaste a tus amigos, están mintiendo. Si se lo contaste a tus amigos, son parte del engaño”.

El actor Johnny Depp reacciona mientras testifica en la sala durante su juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard, en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos, el pasado 25 de mayo (Reuters)

La actriz Amber Heard reacciona en la sala del tribunal durante el caso de difamación del actor y su ex marido Johnny Depp contra ella, en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, Virginia, este 25 de mayo de 2022 (Reuters)

Cuando el jurado delibere, tendrá que centrarse no sólo en si hubo abuso, sino también en si el artículo de opinión de Heard puede considerarse legalmente difamatorio. El artículo en sí se centra sobre todo en cuestiones de política de violencia doméstica, pero el abogado de Depp señala dos pasajes del artículo, así como un titular en línea que, según ellos, difaman a Depp.

En el primer pasaje, Heard escribe que “hace dos años, me convertí en una figura pública que representa el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura”. Los abogados de Depp lo califican como una clara referencia a Depp, dado que Heard acusó públicamente a Depp de violencia doméstica en 2016, dos años antes de que escribiera el artículo.

En un segundo pasaje afirma: “Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso.” El titular en línea dice “Amber Heard: Hablé contra la violencia sexual - y me enfrenté a la ira de nuestra cultura”.

“Ella no mencionó su nombre. No tenía que hacerlo”, dijo Chew. “Todo el mundo sabía exactamente de quién y de qué estaba hablando la señorita Heard”.

Los abogados de Heard no pueden responsabilizarse del titular porque ella no lo escribió, y que los dos pasajes del artículo no tratan de las acusaciones de abuso en sí, sino de cómo cambió la vida de Heard después de hacerlas.

