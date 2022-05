Amber Heard se mudará a una mansión de un millón de dólares en el desierto de California tras la sentencia del juicio con Johnny Depp

Johnny Depp, de 58 años, demandó a Amber Heard por 50 millones de dólares

Amber Heard se tomará un descanso en el desierto luego del juicio con su ex esposo Johnny Depp, quien la demandó por USD 50 millones en un caso de difamación.

La actriz, de 36 años, planea mudarse a la ciudad de Joshua Tree en California, conocida por su población hippie y su vida silvestre, una vez que se conozca el fallo. Tras los alegatos finales el jueves, se espera que el jurado anuncie su veredicto la próxima semana.

Heard y con su hija Oonagh se mudarán a una propiedad de USD 1 millón, que cuenta con tres dormitorios. Una fuente cercana a la estrella de Hollywood habló con el diario británico The Mirror sobre la decisión de la actriz de abandonar Los Ángeles. “A Amber le encanta pasar tiempo en el desierto. Es el único lugar donde puede alejarse de todo. Está realmente conectada con la comunidad artística de allí”, indicó el informante.

En el último día del juicio, la actriz de “Aquaman” dijo: “Quizás es fácil de olvidar, pero soy un ser humano”. Sentada en el estrado, también denunció que sufre amenazas de muerte por parte de los fans del actor. “La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días”, dijo Heard. “La gente quiere poner a mi bebé en el microondas”, afirmó.

Johnny Depp y Amber Heard estuvieron casados 15 meses (AFP)

Tras seis semanas de testimonios en el juicio por difamación en el que Johnny Depp y Amber Heard se atacaron mutuamente con detalles desagradables sobre su breve matrimonio, ambas partes pidieron lo mismo al jurado: quieren recuperar su vida.

Heard “arruinó la vida de él al decir falsamente al mundo que era una superviviente de abuso doméstico cometido a manos del señor Depp”, dijo la abogada de Depp Camille Vasquez en los argumentos finales del juicio en un tribunal de Faixfax, Virginia, EEUU.

Los abogados de Heard, por su parte, dijeron que Depp arruinó la vida de Heard al emprender una campaña de desprestigio contra ella cuando ella le pidió el divorcio y lo acusó públicamente de agresión en 2016.

“En el mundo del señor Depp, uno no deja al señor Depp”, dijo el abogado de Heard, J. Benjamin Rottenborn. “Si lo haces, él comenzará una campaña de humillación global en tu contra”.

Johnny Depp saluda a sus fans que lo esperan en la salida del tribunal de Fairfax, Virginia (Reuters)

Depp calificó las acusaciones de abuso sexual y físico de su ex esposa como “descabelladas”.

“Ridículo, humillante, absurdo, doloroso, salvaje, increíblemente brutal, cruel y todo falso”, dijo Depp cuando le preguntaron sobre su reacción al escuchar las acusaciones de Heard cuando ésta testificó anteriormente en el juicio.

“Nunca en mi vida he cometido agresión sexual, abuso físico, todas estas historias extravagantes e indignantes de mí cometiendo estas cosas”, dijo. “Y viviendo con eso durante seis años, y esperando poder sacar a la luz la verdad. Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad..”, declaró.

Depp demandó a su ex esposa por USD 50 millones a raíz de una columna que ella escribió en 2018 para The Washington Post, en la que no lo nombra, pero se describe a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Heard, por su parte, presentó una contrademanda, solicitando USD 100 millones de indemnización.

En noviembre de 2020, Depp perdió su demanda por difamación en el Reino Unido contra el tabloide The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”.

“Para el señor Depp este caso nunca se ha tratado de dinero”, dijo el abogado de Depp, Benjamin Chew. “Se trata de la reputación del señor Depp y de liberarlo de la prisión en la que ha vivido los últimos seis años”.

