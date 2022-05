Vanessa Guzmán explotó contra críticas por “tener bigote”: “Recibo cientos de groserías y ofensas diario”

Vanessa Guzmán es una de las abuelas más jóvenes dentro del medio artístico nacional, actualmente tiene 46 años. (Foto: Instagram/@vanessaguzmann)

Una vez más, Vanessa Guzmán arremetió contra las críticas que constantemente recibe en redes sociales por su apariencia física. En esta ocasión, no sólo explotó contra un comentario donde se señaló que “tiene bigote”, también aprovechó la situación para hacer una reflexión sobre el poder de las palabras y pedir que no se abuse de la libre expresión en internet.

Todo comenzó por un comentario en Twitter que llamó la atención de Vanessa Guzmán debido a que se trató de una opinión negativa sobre su cuerpo. Fue un usuario de la plataforma quien mencionó que en uno de los recientes videos que la actriz subió en su perfil aparentemente se nota que tiene bello facial sobre su labio superior, mejor conocido como bigote.

Como era de esperarse, la protagonista de Amor mío no tomó con gracia la opinión del internauta y le respondió con un contundente mensaje donde desmintió tener bigote y, de cierta manera, solicitó que dejara de formar parte de sus 93 mil seguidores en la plataforma.

Vanessa Guzmán (Foto: Instagram@vanessaguzmann)

“Y tú crees que si lo tuviera fuera tan est*pida como para no quitármelo?... por qué mejor no te echas un “clavado” y te fijas en el “mostachón”, ”bigote” o como quieras llamarle, de tu mujer??? Y hazme un favor, no me sigas”, escribió.

El tuitero no tardó en responder ante la molestia que ocasionaron sus palabras y, en lugar de pedirle una disculpa a Vanessa Guzmán por lo sucedido, escribió: “¿Por qué te enojas? No es mi intención ofenderte, pero se te ve un mostacho. Mira cuidadosamente el video”.

Este nuevo comentario solo provocó que el sentimiento de la intérprete creciera, así que optó por externar unas palabras para todos sus seguidores y usuarios de la plataforma en general: “Sí!! lo sostengo y lo seguiré diciendo... la gente dice muchas pend*jadas... y lo más lamentable es la manera en que muchos avalan el abuso de opinión”.

Usualmente la actriz comparte algunas de las poses que utiliza en sus competencias. (Foto: Instagram/@vanessaguzmann)

Pero eso no fue lo más alarmante de la situación, la actriz también aseguró que recibe cientos de críticas negativas todos los días, situación que se habría desatado luego de que comenzara a publicar fotografías de su transformación física. Cabe recordar que desde hace algunos años Vanessa Guzmán decidió seguir una disciplina que la llevó a convertirse en fisicoculturista y posicionarse entre las mejores en varias competencias.

“Recibo cientos de groserías y ofensas diario, ante eso nadie cuestiona, me defiendo y la grosera soy yo #noalabusodeopinion”, continuó.

La opinión entre los tuiteros que se sumaron a la conversación fue divida, pues mientras unos reconocieron que las redes sociales suelen estar repletas de críticas que pueden dañar el estado socioemocional de las personas, otros pidieron que no se tome tan enserio ese tipo de comentarios porque nunca dejan algo bueno.

Recién confirmó su nueva relación sentimental con una tierna felicitación de cumpleaños. (Captura: @carlosrmaartinez/Instagram)

Pese a que la mayoría se posicionó en su favor, Vanessa Guzmán reiteró: “Cuando son por decenas y diario!! No son comentarios sino ofensas, lo último que me interesa sin alabanzas, te lo aseguro. Piénsalo bien, ¿te gustaría que alguien de tu familia se lo hicieran? no opinemos sin vivirlo”, escribió.

Esta no es la primera vez que la actriz de Atrévete a soñar pasa por una situación similar. Hace unas semanas estuvo envuelta en la polémica por otro tuit donde explicó que su apariencia física no tiene ningún tipo de repercusión en su carrera como artista, pues en caso de que decida volver a la pantalla chica no tendría ningún problema en interpretar cualquier tipo de personaje.

“si mañana quiero regresar a jugar tenis, también lo haré y buscaré ser la mejor, pero si tengo que hacer un personaje ‘gorda’ lo haré dignamente”, escribió.

Sin embargo su comentario fue mal recibido por los usuarios debido a que utilizó la palabra “gorda”.

