Así fue el beso que Niurka le dio a Ivonne Montero en La Casa de los Famosos

Ivonne Montero y Niurka hicieron una corta demostración de cómo los demás integrantes de La Casa debería besarse (Fotos: Instagram)

Ivonne Montero y Niurka nuevamente causaron polémica entre el público de La Casa de los Famosos 2 debido a que se dieron un beso frente a sus compañeros del reality.

A través de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Niurka e Ivonne Montero han demostrado tener una buena relación, tal sería su amistad que no tienen problemas en hacer demostraciones sobre cómo sus demás compañeros deberían besarse si es que quieren mostrar que tienen sentimientos por el otro.

Y es que el 26 de mayo Rafael Nieves estaba conversando con algunos de los integrantes del reality sobre su relación con Julia, por lo que Niurka quiso saber si nunca se habían dado un beso, siquiera de “piquito”, a lo que él respondió que no.

Marcos recalcó sus dudas respecto a ese romance, pues aseguró que no es evidente que en realidad tengan química, por lo que la vedette le aconsejo a Rafael que se besaran, pues sino podrían dar una mala imagen al público, principalmente Julia, quien se sentiría cohibida por las cámaras que los vigilan 24/7. “La gente va a pensar que es plan con maña. No quiero mal influenciar, pero aquí un besito es... no va a salir embarazada”, dijo Marcos.

Ivonne al principio se rio de la propuesta de Niurka, pero con su insistencia aceptó (Captura: YouTube)

Ante la insistencia de la bailarina, surgió su propuesta de compartir besos con sus compañeros sin miedo a las cámaras, pues es algo “natural del ser humano”, dijo. Por ello es que le pidió a Ivonne que le diera un beso y ella aceptó.

Aunque sólo se trató de un beso de “piquito”, los demás integrantes comenzaron a reírse de cómo Niurka alentó a su compañera e, inclusive, Nacho le pidió a Ivonne que besara a Lewis, pero ella se negaba.

Para finalizar con la demostración para Rafael, finalmente Montero aceptó besar a Lewis, pero apenada.

Montero se mostró muy apenada después de haber besado a Lewis y a Niurka en frente de sus otros compañeros (Captura: YouTube)

Esto ocurrió pocos días después de que la actriz haya confrontado a Eduardo Rodríguez por haber ocultado y negado su romance, el cual duró cerca de seis años.

Ya que Ivonne ha sido una de las integrantes de La Casa de los Famosos que más abierta se ha mostrado con sus compañeros, destapó que había tenido una relación con el actor de telenovelas, pero había sido secreta debido a que él tenía novia.

Luego de que de él negó este romance, la también cantante le reclamó a su expareja que no sólo esté aparentando que los suyo nunca sucedió, sino que la había expuesto en el reality como una mujer a la que le gustaba tener varias parejas sexuales o que constantemente esté buscando conquistar a alguien.

Eduardo no reaccionó bien cuando Ivonne comenzó a reclamarle su actitud (Foto: captura de pantalla Instagram/@telemundorealities)

“¿De pronto siento que tu crees que yo no valgo o que me acuesto con todo el mundo? ¿No? Todo el tiempo me preguntas, de Potro me dijiste: ‘¿Ya te lo diste?’ o sea a lo mejor en broma, mi amor, pero eso quiere decir que no me conoces”, le reclamó Ivonne.

La discusión continuó subiendo de tono, hasta que la actriz también le echó en cara a Eduardo que a pesar de haber estado varios años con ella y por ello debería conocerla, constantemente le pregunta su historial de parejas sexuales, cosa que no comprende y afirmó que eso le ha generado un conflicto emocional. “Ahorita estás ‘Yo no hice, yo no dije’ y tu solito te armaste tu historia”, finalizó.

