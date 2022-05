La Drag Queen que salvó la vida de Antonio Banderas

Antonio Banderas fue salvado por una Drag Queen (Fotos: Instagram/@colectivolg_bt+/antoniobanderas)

José Antonio Domínguez Bandera, mejor conocido como Antonio Banderas, es uno de los actores españoles con mayor reconocimiento internacional gracias a su labor artística en diversas esferas que van desde el mundo de la actuación -también de doblaje-, la música, la producción, además de ser empresario y hasta perfumista.

A pesar de que actualmente tiene 61 años -nació el 10 de agosto de 1960-, el reconocido protagonista de La Piel Que Habitó vivió un accidente que casi le cuesta la vida y que muy pocas personas conocen ya que son contadas las ocasiones en las que se ha sincerado, dejando conocer de forma pública la introvertida historia que tiene un personaje muy particular.

El principal motivo de que nadie conozca dicha anécdota de su pasado se debe a la juventud en la que la vivió, siendo aún un completo desconocido en el mundo del entretenimiento mundial, pues aún no se encontraba laborando ni estudiando actuación, pero conforme pasó el tiempo e interpretó personajes relacionados indirectamente a su salvadora, decidió hablar sobre la vez en que una Drag Queen le salvó la vida de un accidente que sufrió.

El actor español fue salvado de un accidente que sufrió EFE/Jorge Zapata

Desde muy joven mostró un fuerte interés por las artes escénicas y formó parte del malacitano Teatro-Escuela ARA que dirigía Ángeles Rubio-Argüelles y Alessandri, esposa del diplomático, escritor y director de cine Edgar Neville, y de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Por ello, en su juventud siempre fue una persona muy extrovertida que no dudaba en poner a flor de piel todos sus sentimientos que materializaba en todo tipo de acciones, posiblemente uno de los motivos por los que le gustaba la adrenalina, aún dentro de lo más cotidiano.

Cuando tenía solo 16 años, Antonio Banderas logró conseguir dinero para comprarse uno medios de transporte que se han convertido en el sueño que todo joven tiene en su vida y más cuando son fanáticos de la velocidad, la belleza eléctrica y por supuesto la conquista de personas atractivas: una moto. Aunque jamás ha especificado si sus padres José Domínguez Prieto (1920-2008) y la profesora de instituto antes mencionado, Ana Bandera Gallego (1933-2017)le proporcionaron los medios económicos, la realidad es que viajaba constantemente en ella, convirtiéndose en uno de sus pasatiempos favoritos.

Sin embargo, él no sabía lo propenso que puede llegar a ser viajar en dichos medios de transporte y más cuando se tiene poca edad y experiencia en el manejo de las mismas, a accidentes de corta y gran magnitud. Por ello, el intérprete de otras grandes producciones como The Legend of Zorro, My Mom´s New Boyfriend y recientemente Indiana Jones 5 sufrió a dicha edad una de sus más grandes tragedias, de las que poco habla pero seguramente recuerda muy bien por el cariño con que las menciona.

El actor español Antonio Banderas actúa para los medios de comunicación en la presentación de su musical "Company" en el teatro Soho CaixaBank de Málaga, España, el 11 de noviembre de 2021. REUTERS/Jon Nazca

Hace solo unos años, Banderas aprovechó un gran momento de popularidad para hablar sobre su experiencia, de la cual un periodista ya había investigado, así como también para conversar un poco más sobre su vida personal. En una entrevista con el periódico británico, The Independent, recordó el momento que muchos no conocían sobre el actor ibérico.

En 1976, la llanta delantera de su moto “entró en una zanja y ¡boom!”, dijo en la entrevista, “Choqué con un carro y mi cabeza se golpeó con el tanque, ¡bam!”. En ese momento el periodista Patrick Smith describe a Antonio Banderas evocando “una peluca imaginaria” y “un vestido imaginario” para describir a su salvadora, que según el español “estaba trabajando en un esquina para sus clientes, apareció de la nada, se metió en la mitad del camino y paró el carro para llevarme al hospital”.

Lamentablemente esa parte de la entrevista ha sido asociada a que su “salvadora” era una trabajadora sexual que estaba ejerciendo el oficio más viejo del mundo, pero la realidad es otra y poco a poco -para bien- ha sido diferenciada socialmente por público fuera de la comunidad LGBT+.

De hecho el accidente le dejó una cicatriz en una pierna, “el golpe me trajo aquí”, continuó, “Sangre por todos lados. Podías ver el hueso”. El escrito asume que la salvadora de Banderas era una drag queen, ante lo que ahora podría entenderse como una confusión sobre lo que es ser una Drag y una trabajadora sexual, pero no fue retomado en el futuro por el actor ya que no se volvió a mencionar dicha historia en otro encuentro con medios de comunicación o sus propias redes sociales.

Para el español fue un momento traumático REUTERS/Jon Nazca

La entrevista en la que Antonio Banderas ha contado esta historia a raíz del estreno de Dolor y gloria. En dicha película fue un tipo de regreso a los orígenes de su carrera: vuelve con Almodóvar y vuelve a la movida. Sobre la cuestión de la sexualidad de sus personajes parece que el actor tiene una opinión clara: “Llevo interpretando gays mucho tiempo y siempre he intentado ser respetuoso con la comunidad gay. Soy un actor. Simplemente interpreto el personaje y trato de creer en él totalmente mientras lo hago. No trato de actuarlos, trato de vivirlos. Pero, tú sabes, no soy el Zorro tampoco. Nunca he sido heroico, ¡yo huyo!”.

¿Qué es una Drag Queen?

Drag Queen es un término que describe a una persona que se caracteriza y actúa a la usanza de un personaje de rasgos exagerados, con una intención primordialmente histriónica que se burla de las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles de género. Sí, posiblemente hasta este punto aún no logres diferenciar el amplio arcoíris que hay en la diversidad sexual y la comunidad LGBT+ en general, pero hablando de la etimología de las palabras y los usos actualizados, connotados, que se les da todo se vuelve más fácil.

Drag Queen es un término que describe a una persona que se caracteriza y actúa a la usanza de un personaje de rasgos muy marcados REUTERS/Phil Noble TPX IMAGES OF THE DAY

Transgénero o trans

Es el término usado para describir a las personas cuya identidad de género no corresponde al sexo con el que nacen. De acuerdo con el COPRED, estas personas no buscan hacer modificaciones para reasignar su sexo, sino expresarse y vivir de acuerdo al género con el que se identifican.

Transexual

A diferencia de las personas transgénero, esta descripción se refiere a aquellos que realizan cambios en su cuerpo para alinear su sexo con el género con el que se identifican. El término puede ser ofensivo para algunos.

Travesti

La diferencia de las "tres T" es importante para entender qué es una Drag Queen EFE/Kiko Huesca

Se refiere a las personas que sienten placer o bienestar al utilizar ropa socialmente catalogada como “del sexo opuesto”, o que lo hacen por trabajo en teatro o televisión, sin que esto involucre ni su identidad de género ni su sexualidad. Es decir, un hombre heterosexual puede encontrar bienestar o placer en utilizar ropa “de mujer”, pero no lo hace todo el tiempo ni se identifica como mujer.

Entender las “tres T” permite diferenciar las características esenciales que Una Drag Queen, Drag King y sus diversas variantes tiene para poder ser clasificados de esa manera y diferenciados de sus ramas hermanas.

