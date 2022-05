Censura, escenas eliminadas y secretos de “Blanca Nieves y los siete enanos”, el primer éxito de Disney

La princesa de Disney tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Foto: @Disney / Instagram

Pocas historias logran marcar un antes y un después dentro de la industria cinematográfica, tanto es el impacto que generan en el público que pasan de generación en generación convirtiéndose en clásicos que todo mundo debe ver por lo menos una vez en la vida. Tal es el caso de Blanca Nieves y los siete enanos, el cuento infantil que entre críticas negativas fue llevado a la pantalla grande en 1937 bajo el sello de Disney dando inicio a los relatos de princesas en cintas animadas.

Fue en el siglo XIX cuando Jacob y Wihelm Grimm lanzaron una colección de cuentos infantiles y entre ellos estaba Blanca Nieves. Las historias no tardaron en popularizarse debido a que los padres acostumbraban a leer ese tipo de contenido con los más pequeños del hogar y, con el tiempo, llegaron a tomar relevancia a nivel internacional.

Blanca Nieves es una dulce princesa huérfana que vive en un castillo junto a su estricta madrastra que con su sola presencia causa temor entre los ciudadanos. Tras enterarse de las oscuras intenciones que tenía la reina en su contra debido a que es considerada como la mujer más hermosa del reino, decide escapar e internarse en un espeso bosque en búsqueda de ayuda. Así logra encontrarse con siete enanitos que le ofrecen hospedaje a cambio de algunas atenciones propias del hogar.

Sin embargo, la malvada reina descubre que su hijastra sigue con vida y emprende su búsqueda con una manzana envenenada entre sus cosas. Aunque la historia llegó a cientos de niños, no fue hasta que la empresa -que en un principio se dedicaba al mundo de la animación- transformó el cuento en una película que se popularizó.

Así, el largometraje se convirtió en la primera mega producción de Walt Disney en Estados Unidos. Los críticos de la época no estaban seguros de que los esfuerzos rindieran frutos debido a que la historia contemplaba un gran grupo de enanos, pero se equivocaron, no solo significó un éxito de taquilla, también marcó un una generación exitosa de películas sobre princesas que décadas después la misma empresa hizo live-action.

La innovación de la casa productora fue tan grande que La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas otorgó un Oscar Honorífico a Blanca Nieves y los siete enanos en 1939. En esa ocasión, el premio sorprendió al mundo entero porque, además de la conocida estatuilla dorada que sigue entregándose hasta la actualidad, se mandaron a hacer siete réplicas en miniatura en representación de los siete enanos: Tontín, Feliz, Dormilón, Tímido, Gruñón, Estornudo y Bonachón.

La cinta también fue acreedora al New York Fil Critics Circle Special Award y Gran Biennale Art Trophy. Con el paso del tiempo, Disney reveló algunas curiosidades sobre la producción de la película, entre las cuales resaltó una escena eliminada que era una muestra de la estrecha relación que tenían los siete hombrecillos antes de la llegada de la princesa.

La secuencia en cuestión da continuidad al momento en que los trabajadores de la mina toman su lugar en la mesa para degustar de la sopa que preparó la princesa, justo después de pedirles que se lavaran las manos. En las imágenes de Disney que corren por YouTube se puede apreciar el momento en que cada uno se sirve con su plato directamente de la olla que estaba en el centro de la mesa y comienzan a cantar.

La canción formaría parte del soundtrack de la película, pero al final fue eliminada. De acuerdo con información recuperada por TV Azteca, originalmente Tontín no iba a ser mudo, pero debido a que los creadores no encontraron la voz ideal que habían imaginado para el personaje decidieron dejarlo sin hablar, característica que enriqueció notablemente al personaje convirtiéndose en uno de los favoritos de toda la cinta por su inocencia.

La empresa mexicana que tiene un acuerdo con Disney para transmitir algunas de sus películas y series en televisión abierta contempla otro dato curioso y es que Blancanieves y los siete enanos también tiene entre sus imágenes una referencia a Mickey Mouse, el icónico ratón que lanzó al estrellato al caricaturista. El dibujo estaría escondido entre los árboles del bosque donde se oculta la joven princesa.

El siguiente dato está relacionado con la pionera integrante de la realeza en las historias de fantasía. Blanca Nieves no tenía las mejillas sonrojadas durante la primera edición de la película, su rostro solo resaltaba por su tan blanca tez como la descripción que hace el espejo de su madrastra, sin embargo, durante la edición final los creadores decidieron pintar con un poco de rojo sus rostro con el fin de darle un aspecto más dulce.

Pero no sólo eso, la primera princesa de Disney merecía ser reconocida por la indudable huella que dejó en la memoria del público y en 1987 obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Con ello, Blanca Nieves se sumó a otros personajes que cuentan con su propio espacio, entre los que resalta Mickey Mouse, Bugs Bunny, El Pájaro Loco, Paco Pico, Los Simpson, Los Rugrats, La Rana Gustavo -mejor conocida en algunas partes de Latinoamérica como René-, El Pato Donald, Godzilla, Winnie The Pooh, por mencionar algunos.

Censura por un beso no consensuado

Entre las nuevas generaciones despertó un movimiento por identificar actividades inapropiadas que están normalizadas dentro de la sociedad. Hace unos meses, algunos usuarios de redes sociales han hecho una recopilación, desde películas enteras hasta escenas con contenido que consideran inaceptable conforme a los valores de la época del Metoo.

Así, en mayo del 2021 se convirtió en tendencia Blanca Nieves. El momento de la película en cuestión pertenece a la secuencia final, cuando el príncipe se encuentra con la princesa dentro de un féretro de cristal, lo abre y le da un “tierno” beso en sus labios rojos. El debate se centró en que el clásico infantil tiene escenas obsoletas y esta sería una de ellas, no obstante, muchos otros defendieron la película.

“Les preocupa más el beso no consensuado a que Blanca Nieves fue envenenada por otra mujer que no soportaba que fuera más linda que ella. En fin, la hipocresía”. “Están más mal los que hacen un escándalo porque quieren cancelar el beso de Blanca Nieves que la persona o medio que quiso inventar que querían cancelar el beso de Blanca Nieves”. “Ahora resulta que el beso que el príncipe le da a Blanca Nieves no fue consensuado porque estaba dormida”, fueron algunas reacciones en Twitter.

