Ivonne Montero enfrentó a Eduardo Rodríguez en La Casa de los Famosos 2: “No eres sincero”

Recientemente Ivonne Montero destapó lo conflictiva que fue su relación secreta con Eduardo Rodríguez, dos días después de hablar públicamente sobre el tema, la actriz decidió encarar a su ahora ex pareja.

Entre lágrimas, Montero reclamó a Eduardo Rodríguez su desatención y negación a la relación de seis años que sostuvieron:

“Me hiciste entender, si no quieres que se diga que me lo ofreciste, me hiciste entender que lo íbamos a lograr y que íbamos a estar juntos, tienes un pavor, mi amor, entonces te guardas cosas, no eres sincero y de repente ya no te acuerdas”

Ivonne Montero le reclamó a Eduardo Rodríguez

El comentario tuvo lugar al interior de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, un reality de Telemundo. Los integrantes del programa se encontraban a solas en una de las habitaciones.

Como respuesta, el actor de 48 años se limitó a decir “No pues ahí ya, ya me quedó claro las cosas”, sin embargo, su ex pareja rompió en llanto de desesperación y continuó la tensa conversación.

“Y a lo mejor el problema es mío , no hay bronca, la relación contigo ya la cerré, obviamente aquí con toda esta semana tan complicada (y llena) de recuerdos ¿Cómo no vas a estar aquí?”, mencionó la actriz mientras se señalaba el corazón y hacía una pausa para intentar controlar sus emociones.

Ivonne Montero lloró por desesperación (Foto: captura de pantalla Instagram/@telemundorealities)

Después de unos segundos de silencio en los que Eduardo aceptó el reclamo, Ivonne le hizo una serie de preguntas que el actor de Rubí (2004) negó completamente.

“Yo de pronto siento que tu crees ¿que yo no valgo? o ¿Que me acuesto con todo el mundo? ¿No? Todo el tiempo me preguntas, de Potro me dijiste ‘¿Ya te lo diste?’ o sea a lo mejor en broma, mi amor, pero eso quiere decir que no me conoces”, reclamó.

Ivonne Montero también le echó en cara a su ex pareja que constantemente le pregunta su historial de parejas sexuales, cosa que no comprende y afirmó que eso le ha generado un conflicto emocional. “Ahorita estás ‘Yo no hice, yo no dije’ y tu solito te armaste tu historia”, finalizó.

El actor escuchó y se quedó callado la mayor parte del tiempo (Foto: captura de pantalla Instagram/@telemundorealities)

Casi un día después de esta intensa conversación, Juan Vidal le dio un consejo a Eduardo Rodríguez para “limpiar su imagen”:

“Si ella está utilizando esto para llamar la atención, usted tiene que limpiar su nombre porque te está haciendo quedar como un est... nosotros somos caballeros de otro nivel. Si ella está haciendo las cosas por el motivo que creo, entonces debes aplicar la ley del hielo ¿Sabes que me preocupa a mí? Que te estén haciendo quedar mal con el público” mencionó el también integrante de La Casa de los Famosos 2.

Ivonne Montero le contó a Luis Potro Caballero los pormenores de la relación.

Aunque la historia entre ambos ya terminó, a Montero le soprendió descubrir algo más de su ex pareja en medio del reality, pues el actor aseguró para las cámaras de La Casa de los Famosos que nunca se relacionaría con una mujer que tenga hijos, sin embargo, eso lo hizo mientras estuvieron juntos.

“Claro, me vengo a sorprender de cositas que de pronto el dijo una vez que estuvimos platicando (en La Casa), dijo que el nunca andaría con una mamá y me vengo a enterar acá, y yo digo ‘¿Por qué nunca me lo dijo?’”, le comentó Ivonne Montero a Luis Potro Caballero después de lavar los trastes.

Además, Eduardo Rodríguez habría generado un apego ansioso en Ivonne Montero pues aparecía y desaparecía constantemente de su vida, causando confusión en la actriz. A pesar de todo, ella contó que nunca tuvo pareja en ese momento para, en parte, respetar su relación con él.

